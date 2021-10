Stock SNDL : Les producteurs de cadrans solaires pourraient-ils gagner là où Aurora Cannabis a échoué ?

Confronté à une chute rapide des revenus et à une entreprise de marijuana à perte persistante, le producteur de cannabis Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL) est ensuite passé à un jeu d’investissement que l’ancien géant de l’industrie Aurora Cannabis (NASDAQ :ACB) a abandonné l’année dernière. Les fortunes pourraient-elles être différentes pour les investisseurs en actions SNDL ?

Dans une nouvelle stratégie commerciale qui, selon les experts boursiers, pourrait faire évoluer un peu plus SNDL vers la légende de l’investissement Warren Buffett Berkshire Hathaway (NYSE :BRK.A, NYSE :BRK.B), Sundial Growers est en train de constituer un portefeuille d’investissement qui constituera un segment de reporting clé de l’activité de la société de pots.

Sundial vise à réussir le jeu abandonné d’Aurora

Sundial Growers a du mal à développer son activité de cannabis. Les investisseurs en actions de SNDL ont assisté à un exercice de restructuration en 2020 et ont vu la société déclarer des revenus 55% plus faibles pour le trimestre qui s’est terminé en juin. Une baisse de 10 % des volumes de ventes d’une année à l’autre et une baisse de 50 % des prix de vente nets à 1,69 $ CA le gramme se sont combinées pour porter un coup dur au compte de résultat de Sundial au milieu de l’année cette année.

Dans un effort pour assurer la croissance et la prospérité de l’entreprise, les dirigeants de Sundial ont également choisi de porter des chapeaux de gestionnaire de portefeuille d’investissement.

La société déploie une partie du capital qu’elle a amassé grâce à des levées de fonds dilutives au début de cette année dans des opérations d’investissement – ​​une nouvelle ligne d’activité qui a déjà un segment d’exploitation présenté séparément.

Il est cependant intéressant de noter qu’Aurora Cannabis, concurrente de l’industrie, a déjà créé un portefeuille d’investissements similaire géré activement. À un moment donné en juin 2018, ACB détenait un portefeuille d’investissements à long terme de 334 millions de dollars canadiens (270 millions de dollars) qui comptait environ 10 positions ouvertes ou récemment fermées en actions ou en dette dans des sociétés liées au cannabis. Cela comprenait un solde de 132 millions de dollars canadiens (107 millions de dollars) en Le Hollandais Bio Vert (OTCMKTS : TGODF) et une position de 110 millions de dollars canadiens (89 millions de dollars) sur un détaillant d’alcool et de cannabis Alcanna (OTCMKTS :LQSIF).

Le profil de stock SNDL change avec le changement

Tout comme Aurora, SNDL investit dans l’industrie du cannabis. Son portefeuille a dépassé la barre des 254 millions de dollars canadiens en juin, et la société a engagé des centaines de millions supplémentaires dans sa SunStream Bancorp, une coentreprise avec le gestionnaire mondial d’investissements alternatifs SAF Group.

Comme si déployer une stratégie similaire ne suffisait pas, Sundial acquiert Alcanna dans le cadre d’une transaction de 346 millions de dollars canadiens. Aurora a vendu sa participation restante de 23 % dans Alcanna pour un montant dérisoire de 27,6 millions de dollars canadiens en juin 2020 après avoir investi environ 138 millions de dollars canadiens dans la constitution d’une participation de 25 % dans le détaillant. SNDL arrache et internalise une entreprise qu’ACB n’a pas les moyens de conserver.

Malheureusement pour Aurora, le portefeuille d’investissement a pratiquement disparu maintenant. La chute des valorisations des actifs canadiens de marijuana a aggravé la disparition du portefeuille d’ACB. Des problèmes de trésorerie persistants ont également contraint la direction à liquider des avoirs pour financer les opérations.

Les fortunes seront-elles différentes pour les investisseurs boursiers SNDL ?

La performance relative des fonds d’investissement est largement déterminée par leurs dates de création respectives. Les analystes qualifieront la création du fonds de millésime.

Le portefeuille d’actions et de produits dérivés d’Aurora Cannabis a été déployé au cours d’une période d’évaluations mousseuses pour tout et n’importe quoi lié au cannabis. On pourrait dire sans risque qu’ACB a acheté des actifs de marijuana très surévalués. Peut-être que son millésime n’était pas le meilleur pour une stratégie d’investissement à long terme. Cependant, la société a encore signalé des gains non réalisés impressionnants sur ses bénéfices trimestriels pendant un certain temps et a réalisé un taux de rendement interne de 50 % sur sa participation dans TGOD.

En revanche, SNDL construit son portefeuille dans un environnement où les valorisations des actifs du cannabis se sont quelque peu refroidies. On peut soutenir que Sundial a de meilleures chances de constituer un portefeuille d’investissements à long terme réussi d’actifs financiers liés à la marijuana. Le millésime du portefeuille lui confère une base de coût potentiellement inférieure (et supérieure). Une bonne sélection de compétences en matière d’actifs sera la clé du succès du portefeuille d’investissement en actions et débentures de SNDL.

Le plus remarquable, Sundial s’est associé à un gestionnaire d’actifs expérimenté dès le début. Ceci est différent d’Aurora Cannabis, qui a ensuite internalisé des compétences en banque d’investissement après avoir déjà accumulé un portefeuille de 15 filiales acquises et un nombre similaire d’investissements stratégiques.

À emporter pour les investisseurs

La stratégie commerciale à deux volets de Sundial Growers n’est pas entièrement nouvelle pour les investisseurs en actions de cannabis. Ils ont été témoins d’une stratégie similaire il n’y a pas si longtemps. Il est trop tôt pour juger si la SNDL gérera mieux les portefeuilles d’investissement pour ses investisseurs que ne l’a fait ACB, mais le millésime joue en sa faveur. Bien géré, le portefeuille de placements de Sundial pourrait produire des rendements importants pour les actionnaires.

Pour être juste, cependant, il est possible que les dirigeants d’Aurora n’aient pas l’intention de gérer un portefeuille d’investissements pour toujours. Peut-être que la société avait seulement l’intention de gagner de l’argent en parallèle et liquiderait les avoirs en portefeuille pour financer ses opérations gourmandes en liquidités. Dans ce cas, Aurora Cannabis n’a peut-être pas complètement échoué au jeu d’investissement : il avait juste des objectifs d’investissement différents de Sundial.

