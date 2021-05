Stock SNDL: Oubliez les producteurs de cadrans solaires, achetez plutôt cette société de Calgary

Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL) devraient publier leurs résultats du premier trimestre le 11 mai après la fermeture des marchés. Si ses résultats sont aussi médiocres qu’ils l’étaient au quatrième trimestre, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’action SNDL tombe en dessous de 50 cents, où elle s’est négociée à la fin de 2020.

Source: Shutterstock

Grâce à un gain de 60% depuis le début de l’année, la capitalisation boursière de Sundial s’élève à 1,7 milliard de dollars, sur la base d’environ 2,18 milliards d’actions en circulation.

Le cadran solaire est situé à Calgary, en Alberta. Il se trouve également que c’est le siège de Marée haute (OTCMKTS:HITIF), une société de cannabis intégrée verticalement dont le plus gros atout serait probablement ses 85 points de vente au détail de cannabis à travers le Canada, y compris Canna Cabana et KushBar, ainsi que ses divers sites de commerce électronique, notamment Grasscity.com et SmokeCartel.com.

Basé sur 675 millions d’actions, il a une capitalisation boursière de seulement 344 millions de dollars au moment où j’écris ceci. C’est un cinquième de la valeur du cadran solaire.

Est-il possible que Sundial ne soit même pas la meilleure entreprise de cannabis basée à Calgary, sans parler du Canada ou de l’Amérique du Nord? Je pense que oui.

Voici pourquoi.

La dilution a tué le stock SNDL

Avant d’entrer dans certaines des choses qui pourraient vous intéresser à propos de High Tide et de son modèle commercial, examinons l’historique d’émission d’actions de Sundial.

Dans mon article le plus récent sur le cadran solaire en avril, j’ai suggéré que l’action SNDL n’était pas le meilleur candidat à détenir pour un court resserrement malgré l’élimination de toute sa dette en 2020.

Ma plus grande inquiétude était qu’étant donné qu’elle était maintenant sans dette, elle irait après une acquisition éclatante avec une partie des 62 millions CAD (50,4 millions de dollars) qu’elle avait sur son bilan grâce à ses récentes ventes d’actions. Ou pire, diluer davantage ses actionnaires.

Considérez qu’à la fin de 2019, Sundial avait 107,2 millions d’actions en circulation. En supposant que vous déteniez 10% de ses actions à la fin du quatrième trimestre 2019, vous détiendriez aujourd’hui un peu moins de 5% de ses actions.

Ce n’est pas cool. Et cela pourrait être bien pire.

Comment la marée haute se compare-t-elle?

Eh bien, à la fin de janvier, il avait un chiffre d’affaires sur 12 mois (TTM) de 107,9 millions CAD (87,7 millions de dollars) avec une marge brute de 39%. Cadran solaire a réalisé un chiffre d’affaires net de 60,9 millions CAD (49,5 millions de dollars) en 2020 avec une marge brute de -82%.

Maintenant, avant que vous ne paniquiez, je me rends compte que nous ne parlons pas ici de pommes et d’oranges. À l’instar du secteur pétrolier et gazier, le cannabis a des marchés en amont, intermédiaires et en aval. High Tide participe au marché en aval, tandis que Sundial est un producteur agréé participant au marché en amont.

La chose importante à retenir ici est que l’investissement réussi consiste à trouver des entreprises bien gérées avec une croissance durable et capables de produire des bénéfices à long terme. Peu importe qu’ils soient en amont ou en aval, ils sont simplement bons.

D’où je suis assis, High Tide semble idéalement positionné pour être un chef de file de la vente au détail de cannabis au Canada. Je vis en Nouvelle-Écosse sur la côte est du Canada. Le cannabis dans cette province est vendu au détail dans des magasins (24 d’entre eux) gérés par la Nova Scotia Liquor Commission, une société d’État provinciale.

Juste à côté au Nouveau-Brunswick, les magasins de cannabis sont également exploités par une société d’État provinciale. Récemment, le gouvernement provincial a décidé d’annuler son intention de vendre ses magasins à un seul acheteur par le biais d’un processus d’appel d’offres. Il est tout à fait concevable que les magasins privés soient encouragés à ouvrir à un moment donné dans le futur pour offrir une saine concurrence aux magasins gérés par le gouvernement.

Ainsi, même dans les endroits qui sont des provinces dites «de contrôle», la possibilité d’expansion de High Tide reste bien vivante.

La ligne de fond

J’ai choisi cet angle pour mon article après avoir vu le communiqué de presse de High Tide du 3 mai annonçant son acquisition de 80% de Fab Nutrition LLC pour 20,6 millions de dollars. Il a une option de trois ans pour acheter les 20% restants.

Fab Nutrition est un producteur de produits à base de CBD (cannabidiol) dérivés du chanvre vendus en ligne aux États-Unis.En 2020, il a réalisé un chiffre d’affaires de près de 11 millions de dollars et un BAIIA de 4,3 millions de dollars (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement). Il a des marges brutes (74%) et EBITDA (40%) élevées et, si vous pardonnez le jeu de mots, il pousse comme des mauvaises herbes.

Cette décision étend son empreinte aux États-Unis d’une manière raisonnable et relativement peu coûteuse.

À partir de maintenant, quand je regarde vers l’ouest vers les prairies, High Tide sera mon premier choix de cannabis dans la ville du sud de l’Alberta, pas Sundial Growers.

A la date de publication, Will Ashworth ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Will Ashworth a écrit sur les investissements à plein temps depuis 2008. Les publications où il a paru incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il habite à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.