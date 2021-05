Stock SNDL: Redditors devient excité n’est pas une raison d’acheter un stock de cadran solaire

Une autre vague d’excitation liée au cannabis est venue et repartie. Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL) est toujours debout.

Pourquoi? Ce ne sont certainement pas les résultats financiers. Le cadran solaire a généré 45,4 millions de dollars de revenus en 2020. En 2019, il a rapporté près de 48 millions de dollars. Faut-il parler de revenus? Il n’y en a pas. Il y a eu une perte de 205 millions de dollars pour 2019, 2,39 dollars par action, puis une autre de 167,5 millions de dollars en 2020. C’est une perte de «seulement» 77 cents par action. Euh, progrès?

Pour une raison quelconque, cette action valait jusqu’à 3,96 $ au début de février. Il a ouvert le 17 mai à 70 cents. Quel est le secret? Oui, Reddit est impliqué. Mais il y a aussi une banque et une société de capital-investissement qui maintiennent Sundial en activité. Et il y a de l’espoir que le blocage juridique puisse se rompre.

Pourquoi ils aiment les actions SNDL

La capitalisation boursière de Sundial est actuellement de 1,3 milliard de dollars. Trois représentent plus de 1,8 milliard d’actions SNDL en circulation.

Les Redditors continuent à «acheter le creux», et le creux continue de diminuer, comme notre Nick Clarkson l’a rapporté récemment.

Attendez simplement les bénéfices, ont déclaré les Redditors.

OK, nous avons attendu. C’était une autre perte, 134 millions de dollars canadiens, bien que cette fois-ci il y ait eu un bénéfice d’exploitation de 1,7 million de dollars canadiens. (Au moment d’écrire ces lignes, le Looney valait 82,8 cents.)

Le communiqué des résultats a qualifié cela de positif, notant le bénéfice avant impôts sur les bénéfices, dépréciation et amortissement (BAIIA) de 3,3 millions de dollars canadiens. (Cela représente 2,7 millions de dollars américains.) Les revenus bruts ont été de 11,7 millions CAD, en baisse de 30% par rapport au trimestre de décembre. Le PDG Zach George a écrit: «Nous sommes heureux d’annoncer le premier trimestre de Sundial avec un bénéfice d’exploitation positif et un BAIIA ajusté.»

Sundial est soutenu par une banque de Calgary: Sunstream Bancorp a récemment augmenté son engagement de financement à 188 millions de dollars canadiens. Est-ce que ça sonne bien? Le communiqué ajoute que Sunstream est une coentreprise entre Sundial et une société de capital-investissement de Calgary, SAF Group.

Hope Springs Eternal

Comme toutes les grandes entreprises de pot, Sundial est canadien, car la marijuana reste illégale en vertu de la loi américaine. Mais il y a de l’espoir, car deux républicains ont récemment introduit une législation permettant aux États de la réglementer au nom de la «liberté individuelle». C’est important parce que dans le passé, ce sont les démocrates qui ont poussé à la légalisation. Les mouvements de légalisation sont toujours bons pour les prix des actions en pot.

Malgré cela, et bien que des États comme le Colorado, Washington et la Californie aient des marchés de pot actifs, le pot est toujours un médicament de l’annexe 1. Cela signifie qu’il est traité comme de l’héroïne ou du LSD en vertu de la loi fédérale. Même lorsque les États légalisent les ventes, comme la Virginie, ils ne libèrent pas toujours ceux qui sont emprisonnés pour l’avoir fumé.

Difficile de construire un marché légal dans cet environnement, mais Sundial essaie. Il est au plus bas et est prêt à bouger, écrit l’écrivain d’InvestorPlace Faisal Humayun, avec une réserve de trésorerie de plus de 800 millions de dollars. D’où vient ce coussin de trésorerie? Revenons à la publication des résultats. «Au cours du premier trimestre de 2021, Sundial a émis 857 millions d’actions ordinaires.» En d’autres termes, votre stock vient d’être dilué.

La ligne de fond

Le commerce de la marijuana a encore de sérieux problèmes, en plus d’être, vous savez, illégal.

Le plus important est peut-être que les producteurs illégaux peuvent amener le produit aux portes des acheteurs pour environ la moitié de ce que les producteurs légaux doivent facturer, une fois qu’ils ont fini de sauter les obstacles réglementaires. Pour faire fonctionner l’entreprise, soit le prix légal baisse, soit le gouvernement met les flics au travail pour s’attaquer aux trucs illégaux.

Je ne vois également aucune preuve que les acheteurs recherchent des noms de marque. Changer cela est la mission de Sundial. Selon son appel de résultats, le pot de haute puissance est vendu sous des noms de marque comme Top Leaf.

Si, ou quand, le pot devient légal à travers les États-Unis, il y aura une ruée vers de nouveaux capitaux dans l’espace. Si vous souhaitez réaliser un profit, c’est à ce moment-là que vous voulez réduire votre argent sur les actions SNDL.

A la date de publication, Dana Blankenhorn ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financier depuis 1978. Son dernier livre est Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, des essais sur la technologie disponibles sur la boutique Kindle d’Amazon. Suivez-le sur Twitter à @danablankenhorn.