Stock SNDL : regardez les livres, pas les mèmes Reddit

Je n’ai jamais eu beaucoup de foi en Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL). En février, lorsque l’action SNDL se négociait à près de 3 $ par action grâce au soutien de Reddit r/WallStreetBets, j’ai exhorté les lecteurs à prendre leurs bénéfices et à s’en aller. Et quand Redditors a martelé la table pour le cadran solaire en mai ? J’ai répété l’appel.

Les rédacteurs vont certainement me fustiger pour la deuxième histoire. Le titre est en hausse de 28% depuis lors. Mais je m’y tiens. Pourquoi? Parce qu’il y a une différence entre investir et ce que font les Redditors.

Voici ce que vous devez savoir sur les actions SNDL et le commerce Reddit à l’avenir.

Stock SNDL : Vous n’êtes pas un raider d’entreprise

Sur Reddit, les investissements sont un jeu. Il devrait être facile de battre la table pour n’importe quel nom, peu importe à quel point vous êtes malheureux, tant que vous et vos amis y souscrivez et le conduisez vers la gloire.

C’est le genre de vue cynique qui précède toujours une chute. Toujours. Le stratagème a fonctionné avec AMC (NYSE :AMC) et Jeuxtop (NYSE :GME) parce que la direction a saisi l’opportunité de changer ces entreprises. Je ne pense pas que cela fonctionnera dans le cas du stock SNDL, cependant.

Sundial est un cultivateur de pots. Il veut également que vous croyiez qu’il s’agit d’un investisseur en pot, grâce à un arrangement avec son banquier. Cet engagement a été augmenté en avril, mais cela ne change pas les fondamentaux.

Pour 2020, les ventes de Sundial étaient en baisse et semblent maintenant être à nouveau en baisse. Cela est basé sur une prise de 7,8 millions de dollars pour le trimestre de mars, en baisse de 26 % par rapport au trimestre précédent et de 54 % par rapport à l’année précédente. Au cours des quatre derniers trimestres, Sundial a réussi à perdre plus de 230 millions de dollars tout en générant des ventes de seulement 42,7 millions de dollars.

À mon avis, cette entreprise vit parce qu’elle continue de collecter des fonds auprès des crédules. Fin mars, SNDL avait environ 721 millions de dollars en espèces et en titres dans les livres. La capitalisation boursière au 17 juin était d’environ 1,8 milliard de dollars. Cela signifie que vous payez 1,1 milliard de dollars, net d’espèces, pour quoi exactement ? Une entreprise qui perd 6 $ pour chaque 1 $ qui entre ?

Êtes-vous élevé?

Il y a deux faits fondamentaux auxquels sont confrontés les producteurs de marijuana en ce moment.

Premièrement, la marijuana est toujours une drogue de l’annexe 1 aux États-Unis, comme l’héroïne. Vous pouvez prédire la fin de ce statut, mais jusqu’à ce qu’il se termine, c’est le fait.

Deuxièmement, et plus important encore, les acheteurs préfèrent souvent Dealer McDope à Corporate Pot. Dans chaque État où la marijuana est légale, il existe toujours un marché illégal florissant. Les flics se détournent quand ils sentent la fumée. Les États qui ont légalisé le pot l’ont également étranglé dans la réglementation. Le résultat est que les consommateurs achètent toujours des produits illégaux, qui sont tout aussi bons et moins chers. Le concessionnaire McDope livre.

Vous pouvez le souhaiter autant que vous le voulez, mais jusqu’à ce que les gens commencent à être punis pour avoir échappé aux taxes sur le pot, je ne vois pas d’issue.

Au lieu de cela, l’espoir pour les actions de Sundial et SNDL réside dans le battage médiatique – dans les gens qui vous disent que les choses vont changer, que les bénéfices en baisse étaient bons ou que Sundial est une bonne affaire à ces niveaux. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas d’accord.

L’entreprise ne se redressera pas avant les fondamentaux et ils ne sont pas faits pour se retourner. Ce ne sont pas les mèmes qui posent problème. Ce sont les seuls éléments qui retiennent les stocks de SNDL.

L’essentiel sur les actions SNDL

J’ai des règles simples pour l’investissement en actions.

Je regarde l’entreprise, la gestion, les livres et le marché. Ce n’est que lorsque toutes ces choses s’alignent que j’achète ou suggère que quelqu’un d’autre le fasse.

Je ne chronométre pas le marché et je ne fais pas de psychologie. Je ne me soucie pas non plus de ce que les autres pensent. Si l’entreprise est saine et que la direction peut gagner de l’argent avec mon argent, j’achète les actions. Sinon, je m’éloigne.

Pourquoi suis-je confiant dans mon style d’investissement ? Parce que j’ai passé 43 ans à couvrir la technologie et les affaires. Mes connaissances sont durement acquises et j’ai souvent perdu aussi.

Si vous êtes dans des noms comme l’action SNDL, je suppose que c’est à votre tour de perdre.

