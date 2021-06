Stock SNDL: Sundial Growers est du fourrage de stock de meme et un peu sans intérêt

Dans le cas de Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL), il est clair qu’une force maintient son prix plus élevé qu’il ne devrait l’être. Cette force est constituée des commerçants d’actions et de leur intérêt à découvert pour les actions de Sundial Growers.

Source : Shutterstock

Sinon, d’un point de vue fondamental, les cours des actions seraient très probablement nettement inférieurs à leurs niveaux déjà bas de 92 cents.

Intérêt court

L’intérêt à découvert dans Sundial Growers s’élève actuellement à 24,62 %. En général, des niveaux supérieurs à 20 % suggèrent qu’une courte compression pourrait être affectée. Tout le mouvement que cette activité provoque, sert à soutenir les cours des actions.

C’est très probablement ce qui se passe actuellement avec le stock SNDL. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles les investisseurs actuels obtiennent moins que ce qu’ils négocient lorsqu’ils achètent des actions.

Mark Hake d’InvestorPlace a récemment publié les chiffres, arrivant à la conclusion que le meilleur des cas indique que vous devriez être prêt à payer 57 cents par action, et non 92.

je sais que r/WallStreetBets les experts ne se soucient pas beaucoup de l’analyse quantitative pure. Et on peut facilement soutenir que les valorisations quantitatives se vérifient rarement parfaitement sur le marché axé sur les émotions. Pas d’argument, les actions sont moins qu’une science exacte. Mais mon affirmation est la suivante : opposer la rigueur analytique des nombres courants, comme Mark Hake l’a fait, aux processus de pensée des mèmes pendant longtemps et les chiffres parlent.

Je suis prêt à parier que les gens du stock de meme le savent à un certain niveau. Et tôt ou tard, le marteau tombera et Sundial Growers passera à son prix inférieur qui lui revient.

Néanmoins, le stock reste artificiellement soutenu au-delà de ce qu’il serait autrement. Rien ne s’est vraiment passé pour les producteurs de cadran solaire au cours du mois dernier. Les dernières nouvelles de la société ont eu lieu le 11 mai lors de la publication de ses résultats. Ces gains étaient, comme vous l’avez peut-être deviné, moins que stellaires.

Des revenus déçus

Il peut en fait être injuste d’affirmer que la dernière publication des résultats de Sundial Growers a déçu. C’était à peu près normal pour le cours. Non seulement pour l’entreprise, mais pour la grande majorité du secteur du cannabis dans son ensemble. Les pertes continuent d’augmenter et la rentabilité reste un espoir lointain quelque part à l’horizon.

Mais la vérité est que les problèmes de l’entreprise continuent de trimestre en trimestre et d’année en année.

Lorsque j’ai écrit à propos de Sundial Growers le mois dernier, j’ai noté : « Sundial Growers a enregistré une perte nette de 134,445 millions de dollars au cours des trois premiers mois de 2021. C’est plus du double des 64,144 millions de dollars perdus au trimestre précédent. Peut-être conviendrez-vous qu’il est quelque peu injuste de comparer Q4 et Q1. Après tout, les entreprises sont confrontées à la cyclicité et il est tout à fait juste de comparer des pommes avec des pommes. Mais même dans ce cas, les résultats sont les mêmes, et restent décourageants. Au premier trimestre de 2020, Sundial Growers a enregistré une perte nette de 37,949 millions de dollars, qui a grimpé à 134,445 millions de dollars un an plus tard.

Résultat final

Le point ici est qu’il n’y a pas grand-chose à suggérer que c’est une sage décision d’établir une position dans les actions SNDL maintenant. Il y a aussi peu de nouvelles qui sortent de l’entreprise. Et la société elle-même a déclaré qu’elle ne donnerait aucune mise à jour sur sa récente acquisition d’Inner Spirit Holdings et de Spiritleaf avant la fin de l’année.

Dans la transcription des résultats du dernier rapport sur les résultats, le PDG Zach George, interrogé sur la justification de l’acquisition, a déclaré « nous fournirons une mise à jour très complète à l’approche de la clôture qui, comme nous l’avons dit, est au début du troisième trimestre. “

Fondamentalement, les investisseurs devront attendre la prochaine publication des résultats pour obtenir des éclaircissements sur Sundial Growers. Je dirais qu’il n’y a pas grand-chose à suggérer pour l’optimisme sur ce front. L’entreprise et l’industrie continuent de mûrir, mais continuent également de décevoir.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (ni directement ni indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.