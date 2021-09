Stock SOFI : Avec des revenus croissants et un prix bas, achetez-le maintenant

Technologies SoFi (NASDAQ :SOFI) a été fondée en tant qu’entreprise de refinancement de prêts étudiants. Au cours de la dernière décennie, il est devenu l’un des principaux acteurs de la fintech. L’action SOFI est en baisse cette année, mais ses perspectives de croissance sont fortes. L’entreprise bénéficie d’un avantage de précurseur en offrant une solution unique pour des services financiers numériques complets.

Fait intéressant, la société a déclaré un EBITDA ajusté positif au cours des quatre derniers trimestres consécutifs. Les investisseurs sont plus préoccupés par la croissance de la base d’utilisateurs et SoFi a connu un parcours impressionnant. Au deuxième trimestre, le nombre de ses membres a plus que doublé par rapport à la même période l’an dernier.

L’action SOFI est en baisse de 50% par rapport à ses sommets et se négocie aujourd’hui autour de 15 $. L’action est un achat à long terme idéal. Creusons plus profondément dans les vents arrière pour le stock SOFI.

SoFi est un guichet unique pour les utilisateurs

SoFi offre aux utilisateurs la possibilité de gérer leurs finances à partir d’une seule application. Il continue de déployer différentes fonctions sur l’application qui facilitent la gestion des finances. Vous pouvez économiser, dépenser, investir et emprunter de l’argent sur la plateforme.

C’est ce qui attire les utilisateurs vers la société fintech. Il n’est pas nécessaire d’avoir différentes applications sur votre téléphone pour gérer vos finances. C’est une plate-forme idéale qui correspond au style de vie numérique de nombreuses personnes en 2021. Elle offre quelque chose pour les besoins de chaque utilisateur.

Malgré la perte d’argent sur le financement des prêts étudiants, les autres produits de SoFi semblent bien établis dans l’industrie. Sa plate-forme Galileo s’adresse à d’autres entreprises du secteur et a connu une croissance significative de ses comptes. Il a signalé une augmentation de plus de 100 % d’une année sur l’autre (YOY) au cours des quatre derniers trimestres – et ce n’est que le début.

Les utilisateurs sont satisfaits des produits et services proposés par SoFi. L’entreprise est passée de 704 000 membres en 2019 à 2,6 millions d’utilisateurs à la fin du deuxième trimestre en 2021. C’est la preuve que l’entreprise propose des produits et des services qui répondent aux demandes changeantes des clients.

Les produits de SoFi ont affiché une croissance de 123 % en glissement annuel. Si une entreprise n’est pas confiante quant à la croissance des utilisateurs, elle n’investira pas dans des produits. Mais SoFi comprend le marché et pense qu’il peut ouvrir la voie à l’avenir de la fintech. Il propose des produits et services que la plupart des clients trouveront utiles pour emprunter, prêter ou investir.

Stock SOFI et acquisitions stratégiques

SoFi ne ménage aucun effort pour consolider sa position dans l’industrie. L’entreprise a réalisé deux acquisitions majeures au cours des deux dernières années.

Son premier achat notable a été Galileo Financial, qu’il a acquis pour 1,2 milliard de dollars. Galileo est une plate-forme qui permet à d’autres entreprises de se joindre et d’offrir des services à leurs clients. Sa croissance a été impressionnante, avec plus de 79 millions de comptes clients.

Une autre acquisition de SoFi a été celle de Golden Pacific Bancorp, qui aidera la société à obtenir la charte bancaire nationale qu’elle envisage depuis un certain temps. La charte permettra à SoFi de faire ses propres prêts à l’avenir.

Cette acquisition est une étape clé pour étendre sa présence sur le marché. Une fois que l’entreprise obtient la charte bancaire nationale, le ciel est la limite.

SoFi semble satisfait de ses produits à ce stade, car ils répondent à ses besoins commerciaux. L’entreprise devra continuer à se mettre à jour pour refléter les besoins changeants de ses utilisateurs, mais cela ne devrait pas être un problème – elle a certainement la capacité de le faire.

Le résultat sur le stock SOFI

Fondamentalement, SoFi semble bien positionné dans l’industrie et a la capacité de devenir l’un des principaux acteurs de la fintech. Il a également de solides prévisions pour le prochain trimestre et je pense que la société peut atteindre ses prévisions. De plus, sa plate-forme Galileo semble prometteuse et pourrait stimuler la croissance à court terme.

L’action SOFI se négocie aujourd’hui avec une décote, et c’est l’occasion de l’ajouter à votre portefeuille. Le stock a le potentiel de plus que doubler dans les années à venir.

A la date de publication, Vandita Jadeja n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Vandita Jadeja est CPA et rédactrice financière indépendante qui aime lire et écrire sur les actions. Elle croit en l’achat et la détention pour des gains à long terme. Sa connaissance des mots et des nombres l’aide à rédiger une analyse boursière claire.