Stock SOFI : c’est le début d’une énorme percée dans SoFi

Entreprise de banque numérique Technologies SoFi (NASDAQ:SOFI) a achevé aujourd’hui sa fusion SPAC avec Social Capital Hedosophia Corp, ce qui signifie que SoFi – qui se négociait auparavant sous le symbole “ IPOE ” – est désormais officiellement une société publique cotée sur le Nasdaq sous le symbole «SOFI». Wall Street a applaudi la nouvelle et a envoyé le stock de SOFI en hausse de plus de 10% ce jour-là.

Wall Street a raison de se réjouir.

SoFi est une société fintech qui construit un portefeuille numérique tout-en-un qui a le potentiel de se transformer en «Amazon des finances.“

Ouais. Vous avez bien entendu. Avec la bonne exécution, SoFi pourrait devenir un jour l’Amazonie de la finance. Oublier Wells Fargo (NYSE:WFC). Oublier Banque d’Amérique (NYSE:BAC), et Citigroup (NYSE:BAC). Un jour, nous pourrions tous effectuer des opérations bancaires numériquement avec SoFi.

Cette société – et le stock – a un potentiel énorme.

Mais, revenons à l’action SOFI, expliquons exactement pourquoi ce perturbateur technologique de nouvelle génération est une si grande opportunité d’investissement à long terme.

SOFI Stock: le premier produit «héros»

SoFi a été fondée en 2011 par des étudiants d’écoles de commerce de Stanford qui ont réalisé de première main que les inefficacités du secteur du financement des prêts étudiants étaient dues à deux choses.

Premièrement, la banque était une industrie d’abord physique et, par conséquent, était alourdie par de nombreuses dépenses liées à l’immobilier qui étaient inévitablement répercutées sur le consommateur.

Deuxièmement, les prêts étudiants étaient généralement structurés comme des transactions complexes avec des tonnes d’intermédiaires, qui avaient tous leurs propres frais que l’étudiant devait payer.

Ainsi, SoFi a été créé, sur l’idée que la plate-forme pourrait tirer parti des technologies automatisées et d’une expérience numérique native pour créer un accès hyper-pratique au refinancement de prêts étudiants bon marché.

Ça a marché.

Au cours de la dernière décennie, les étudiants à travers l’Amérique ont afflué pour refinancer leurs prêts via SoFi afin de profiter de leurs taux plus bas, qui ont été obtenus grâce à l’utilisation de technologies pour réduire les coûts d’exploitation de l’entreprise (et SoFi a, bien sûr, réussi ces économies sur les étudiants).

C’est ce que je considère comme le premier «produit héros» de SoFi – ou le produit révolutionnaire qui a mis SoFi sur la carte du monde de la fintech.

Mais c’est ce que SoFi a fait pour s’appuyer sur ce produit phare qui m’excite quant au potentiel du stock SOFI au cours de la prochaine décennie.

Créer la banque numérique du futur

SoFi a tiré parti de la réussite de son produit phare pour créer un écosystème de solutions fintech de haute qualité, à faible coût et hyper-pratiques.

Au cours des deux dernières années, SoFi a lancé une série de solutions fintech natives numériquement avec des avantages significatifs en termes de coût et de commodité, via ses applications mobiles et de bureau SoFi. Ces solutions comprennent:

Argent SoFi: un compte de gestion de trésorerie qui agit comme un compte chèque ou d’épargne mobile, sans frais de compte, 0,25% APY, et une carte de débit attachée.

SoFi Invest: un compte d’investissement mobile attaché, où les consommateurs peuvent utiliser leurs fonds de l’argent SoFi pour investir dans des actions, des ETF et des crypto-monnaies. Vous pouvez également investir dans des actions pré-IPO, généralement réservées aux clients institutionnels.

Carte de crédit SoFi: une carte de crédit jointe, où les consommateurs peuvent lier leurs comptes Money à cette carte de crédit et gagner 2% de remise en argent sur tous les achats. Ces récompenses peuvent être utilisées pour rembourser la dette via un prêt SoFi, ou investir dans des actions / cryptos avec SoFi Invest. Aucun frais annuel.

Relais SoFi: un outil logiciel de budgétisation joint, où vous pouvez suivre et surveiller les dépenses via des comptes SoFi et des comptes bancaires externes liés. Vous pouvez également vérifier votre pointage de crédit.

Éducation SoFi: des articles et des vidéos éducatifs complémentaires qui aident les consommateurs à tout savoir sur la finance – de la façon d’investir dans les cryptos, à ce qu’est un TAEG, à pourquoi les scores de crédit sont importants.

Avec l’application SoFi, vous obtenez tout cela… dans une seule application. C’est une application d’argent mobile tout-en-un qui tire parti de la technologie pour rendre les opérations bancaires rapides, bon marché et faciles.

C’est le futur. Et dans cet avenir, l’action SOFI peut devenir le plus grand gagnant de votre portefeuille – si vous lui donnez une chance.

Un énorme potentiel à venir

Déjà 1,8 million de consommateurs à travers l’Amérique utilisent SoFi. C’est plus de 160% depuis le début de 2019.

Mais cela ne représente toujours que 0,4% des ~ 500 millions de comptes bancaires aux États-Unis

À long terme, je pense que le dégoût des consommateurs profondément ancré pour les grandes banques, ainsi que la plate-forme technologique révolutionnaire de SoFi, qui rend les opérations bancaires moins chères, plus rapides et plus faciles, conduira finalement à la transformation de la plate-forme SoFi en «banque numérique» américaine.

Il remplacera Wells Fargo. Il remplacera Bank of America. Il remplacera JPMorgan Chase. Tout comme Amazon a remplacé Walmart, Target et Nordstrom. Parce qu’en fin de compte, le consommateur aime peu coûteux et vite – et les plates-formes axées sur la technologie sont moins chères et plus rapides que les plates-formes existantes.

Wells Fargo a une capitalisation boursière de 170 milliards de dollars. Bank of America vaut 345 milliards de dollars. JPMorgan, 475 milliards de dollars.

Donc… de ce point de vue… SoFi à 20 milliards de dollars a une longue piste devant lui pour transformer technologiquement le secteur désuet des services financiers.

Conclusion sur les actions SOFI

SoFi représente l’une de ces opportunités d’investissement uniques où vous avez un perturbateur technologique de nouvelle génération qui a une chance très réaliste de redéfinir complètement une industrie de plusieurs billions de dollars.

L’action SOFI est une opportunité d’investissement 10X potentielle en devenir.

Le stock SOFI coche toutes ces cases.

