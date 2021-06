Stock SOFI: le stock SoFi semble toujours avoir une bonne valeur en dessous de 21 $

in

Technologies SoFi (NASDAQ :SOFI) semble toujours être une bonne valeur ici maintenant qu’il est public, ce qui lui a permis de recevoir 1,91 milliard de dollars en espèces supplémentaires. De plus, le 24 mai, la société a produit son dossier 10-Q et, le 31 mai, elle a envoyé une présentation aux investisseurs. (Pour une raison étrange, la société n’a pas publié de résultats réels, juste une présentation de diapositives.) Néanmoins, l’action SOFI vaut toujours entre 23,91 $ et 27,80 $.

Source : rafapress / Shutterstock.com

Cela signifie que l’action, à 20,84 $ le 24 juin, est sous-évaluée d’au moins 14,7 % à 33,4 %, comme je l’ai écrit dans mon article le mois dernier.

Par exemple, à la page 9 de sa présentation aux investisseurs, la société a réaffirmé que ses orientations précédentes. Il s’attend toujours à réaliser 27 millions de dollars d’EBITDA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) cette année. Cependant, il montre également qu’il s’attend à une marge d’EBITDA de seulement 3%, ce qui implique un chiffre d’affaires de 900 millions de dollars. Ceci est inférieur aux 980 millions de dollars à la page 41 de son deck SPAC (Special Purpose Acquisition Corp) d’origine.

Où cela laisse SoFi

Sofi a également fourni des indications pour le deuxième trimestre, montrant que l’EBITDA ajusté pourrait varier de 8 millions de dollars à 2 millions de dollars. Ceci est inférieur aux 4,1 millions de dollars qu’il a réalisés au premier trimestre et implique également que la société s’attend à réaliser jusqu’à 21 millions de dollars d’EBITDA ajusté au second semestre. Ce sera plus de 2,5 fois l’EBITDA ajusté au premier semestre 2021, en supposant que ses projections soient atteintes.

En d’autres termes, SoFi s’attend à ce que le second semestre 2021 affiche une augmentation importante des revenus et des bénéfices.

Par exemple, cela correspond à ce qui s’est passé l’année dernière. À la page 8 du diaporama des résultats, SoFi montre que l’EBITDA ajusté est passé de moins 23,7 milliards de dollars au deuxième trimestre 2020 à positif de 33,5 millions de dollars au troisième trimestre. Il s’agit d’une variation de 57 millions de dollars sur une base trimestrielle consécutive. Si cela se produit cette année, SoFi pourrait se retrouver avec un bond significatif de son ajustement Q3. Chiffres d’EBITDA.

Cela peut ne pas sembler prévisible. Par exemple, la plupart des revenus de SoFi proviennent de prêts et un montant moindre de sa plateforme technologique. Au premier trimestre, les prêts s’élevaient à 77,8 %, soit 168 millions de dollars de ses 216 millions de dollars de revenus trimestriels. Il n’y a aucune raison particulière pour laquelle les intérêts sur les prêts devraient augmenter au cours du troisième trimestre, donc la majeure partie de l’oscillation provient probablement du secteur de la technologie, principalement de son unité de banque et de courtage en ligne. Mon sentiment est que l’année dernière, cela a augmenté avec les paiements du gouvernement. Donc, cette année, il se peut que cela ne se produise pas.

En conséquence, je soupçonne qu’il y aura une augmentation plus progressive des revenus et des bénéfices de l’entreprise jusqu’à la fin de l’année.

Que faire avec SOFI Stock

Je suis inclus pour conserver mes estimations d’évaluation précédentes pour la société, étant donné que les résultats du premier trimestre ont montré un EBITDA ajusté positif. De plus, la société a maintenu ses prévisions antérieures pour l’ensemble de l’année. Je soupçonne que cela signifie qu’ils se tiennent derrière leurs précédentes perspectives de revenus et d’EBITDA sur quatre ans. C’était la base de mon estimation que l’action SOFI valait entre 23,91 $ et 27,80 $, la laissant sous-évaluée d’au moins 14,7 % à 33,4 %.

Jusqu’à présent, deux analystes ont rédigé des rapports sur l’action, selon TipRanks, avec un objectif de cours moyen de 27,50 $ par action. Cela représente un gain potentiel de 31,77 % par rapport au cours de clôture d’hier de 20,84 $. Donc, dans ce cas, les analystes et ma propre évaluation sont d’accord, ce qui n’est pas souvent le cas.

Par conséquent, je pense que les investisseurs entreprenants pourraient envisager de prendre une position dans les actions SOFI à long terme. Si le prix reste inférieur à 21 $, il semble y avoir un bon retour sur investissement potentiel pour la plupart des investisseurs à long terme.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.