Stock SOFI : qu’advient-il des technologies SoFi maintenant qu’elles sont publiques ?

La fusion entre Technologies SoFi (NYSE :SOFI) et Capital social Hedosophia Holdings Corp. V a été achevé le 28 mai. Le 1er juin, les actions SOFI ont commencé à être négociées à New York.

Source : rafapress / Shutterstock.com

Lors de son premier jour de cotation, SOFI a gagné environ 7%. Maintenant que SoFi est une entreprise publique, que fait-elle pour un rappel ?

J’ai des idées.

L’action SOFI passe à 50 $

Je n’ai aucune idée de la destination des actions de la société de technologie financière. J’ai juste écrit 50 $ pour être provocateur.

Sérieusement, cependant, je pense que le PDG Anthony Noto a une chance de transformer l’entreprise en une centrale de services financiers. Début mai, j’ai dit qu’IPOE, l’action prédécesseur de SOFI, était une société d’acquisition à but spécial (SPAC) à prix raisonnable.

En mars, j’ai suggéré que la SPAC faisait une excellente trouvaille à Noto et SoFi, qui devraient atteindre 1 milliard de dollars de revenus en 2021. J’ai même suggéré en juillet précédent que la SPAC de Bill Ackman, Pershing Square Tontine Holdings (NYSE :PSTH), devrait envisager de donner un coup de pied aux pneus de SoFi.

« La SPAC d’Ackman cherche à acheter une licorne mature. SoFi répond à ce critère », ai-je écrit le 10 juillet 2020.

“Malheureusement, le fait que Pershing Square Tontine Holdings souhaite une entreprise ayant fait ses preuves en matière de croissance et de rentabilité”, deux choses que SoFi n’a pas, pourrait empêcher Pershing d’acheter la société fintech. “

Et, avec le recul, nous savons qu’Ackman est toujours à la recherche d’un candidat, tandis que SOFI négocie sur New York pour que tous achètent.

L’Amazon de la finance

Luke Lango d’InvestorPlace a suggéré lors de son premier jour de cotation que SoFi pourrait devenir le « Amazon de la finance ». Il a tellement confiance en son avenir qu’il l’a ajouté à son service de conseil en recherche Innovation Investor par abonnement.

L’article le plus récent de Lango sur SoFi traite de certains des produits numériques qu’il a lancés au cours des deux dernières années. Ceux-ci inclus Argent SoFi, SoFi Invest, et Relais SoFi. Tout cela et bien plus sont disponibles sur une seule application mobile.

Comme le suggère Luke, SoFi rend les opérations bancaires «rapides, bon marché et faciles».

Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ?

Le PDG Anthony Noto fait tout ce qu’il peut pour offrir aux 1,8 million de consommateurs qui utilisent déjà SoFi. Le premier jour de négociation, Noto est apparu sur CNBC pour discuter de ses activités.

“Nous sommes le seul guichet unique à répondre à tous vos besoins en services financiers sur une seule plate-forme”, a déclaré Noto sur TechCheck de CNBC. « Beaucoup de gens ont parlé d’élargir la gamme de produits, mais seul SoFi l’a fait sur une seule plate-forme mobile. »

En mars, la société a annoncé un accord pour acheter Golden Pacific Bancorp pour 22,3 millions de dollars. La banque communautaire californienne ne compte que trois succursales et 150 millions de dollars d’actifs.

Ce qui manque à la banque en taille, elle le compense en vitesse. La vitesse à laquelle SoFi peut obtenir une charte bancaire nationale.

La société prévoit d’investir 750 millions de dollars dans sa stratégie bancaire numérique si elle obtient le feu vert des régulateurs bancaires. C’est 200 millions de dollars de plus que le Bureau du contrôleur de la monnaie – la branche indépendante du département américain du Trésor qui supervise toutes les banques nationales – requis en capital libéré initial lorsqu’il a accordé son approbation préliminaire en octobre 2020.

Dans le cadre de ce plan, SoFi prévoit d’augmenter sa base de clients de 75 % en 2021 pour atteindre trois millions de personnes. Multipliez ce nombre par six ou sept produits, et l’entreprise commence à adopter une perspective totalement différente.

La ligne de fond

Chamath Palihapitiya de Social Capital Hedosophia a besoin d’une victoire. Lui et son partenaire Ian Osborne ont réalisé six SPAC – IPOA à IPOF – avec très peu de résultats pour leurs efforts, à l’exception de Vierge Galactique (NYSE :SPCE).

Ils ont déposé sept nouveaux noms auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) – IPOG via IPOM – avec le plan initial d’aller jusqu’à IPOZ. Compte tenu de l’évanouissement de la SPAC en avril, cela ne semble pas très faisable.

Néanmoins, comme le sait le capital-risqueur, il suffit d’un ou deux gros gains pour envoyer vos rendements à long terme sur la lune.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.