Stock SOS : plusieurs drapeaux rouges le rendent trop risqué à posséder

Les stocks de mèmes ont dominé en 2021, et SOS Limitée (NYSE :SOS) a bénéficié de la tendance à l’exubérance irrationnelle des investissements. Si vous envisagez de prendre une position dans l’action SOS, vous devez d’abord savoir certaines choses.

De son modèle commercial flou à ses fondamentaux fragiles, SOS Limited lance plusieurs signaux d’alarme dont les investisseurs doivent être conscients. De plus, un rapport de Hindenburg Research a fait plusieurs allégations concernant les activités de l’entreprise.

Dans l’ensemble, l’action SOS est trop risquée pour valoir la peine d’être achetée en ce moment. Examinons de plus près les facteurs qui peuvent avoir un impact sur les performances futures de l’action.

Le modèle commercial de base n’est pas clair

Sur son site Web, SOS Limited se décrit comme «une entreprise de haute technologie avec la blockchain AI comme technologie de base, dont le siège est à Qingdao. La société fournit à ses clients des services de sauvetage, de big data, de commerce, de gestion d’actifs numériques et d’autres services informatiques via la technologie de bloc AI. [and] communication par satellite.

En outre, il fournit plusieurs autres services par le biais de services de communication allant des satellites aux téléphones, notamment :

Services médicaux et de vie d’urgence Secours médical d’urgence, routier et de sécurité Conseils de santé Renflouements financiers

Et enfin, la société a une activité d’extraction de crypto qui a fait la une des journaux et a fait passer l’action SOS à un sommet de 52 semaines de 15,88 $ en février 2021. Cependant, peu de temps après, les actions ont connu une vente spectaculaire de 83% à son prix actuel d’environ 2,75 $.

L’objectif principal de l’entreprise n’est pas clair. Est-ce un Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Ethereum (CCC :ETH-USD) société minière? Ou opère-t-il sur le marché de l’assurance ? Ces deux services indépendants posent plusieurs défis à SOS Limited en termes de rentabilité, de plans d’affaires futurs et de perspectives.

La société a également annoncé qu’elle démarrait des entreprises liées à la sécurité, à l’assurance et à la banque de la blockchain. Comment cela fonctionnera-t-il à l’avenir? Je ne sais pas, mais je ne considère pas ce mélange d’activités commerciales comme positif. Au contraire, cela augmente le risque de l’entreprise dans son ensemble.

Recherche et poursuites Hindenburg

En février, Hindenburg Research a tweeté plusieurs allégations concernant SOS Limited.

«Nous sommes à court de $SOS, que nous pensons être un jeu de coquilles basé en Chine évident réanimant le cadavre d’une ancienne société basée en Chine qui avait auparavant implosé à 90% de ses sommets. Nous pensons que SOS est un 0 $ et présente un risque réglementaire important », a déclaré le tweet.

Chose intéressante, Hindenburg Research a également tweeté : « Nous avons visité l’adresse indiquée dans les documents SEC de l’entreprise et avons découvert qu’il s’agissait d’un hôtel.

Ce sont des accusations très graves qui impliquent que l’entreprise est un jeu de rôle. SOS Limited a répondu aux accusations, affirmant qu’il s’agissait « d’affirmations déformées, trompeuses et non fondées concernant la Société ».

Il y a même eu une demande de SOS Limited de signer une pétition et d’envoyer un message à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour enquêter sur Hindenburg Research pour des tentatives de manipulation de marché présumées.

Mais l’histoire devient encore plus intéressante lorsque l’on tient compte des poursuites contre SOS Limited. Les investisseurs qui ont subi une perte lors de l’éclatement de la bulle en février ont depuis poursuivi la société en justice.

Finances, Crypto Mining et l’avenir de SOS Stock

Le rapport annuel pour 2020 a montré quelques résultats positifs. Par exemple, les revenus ont augmenté de 334 % à 50,3 millions de dollars et le bénéfice net a augmenté de près de 200 % à 4,4 millions de dollars.

Cependant, une dilution massive des actions en 2020 a porté le nombre total d’actions à 352 millions contre 62,4 millions d’actions en 2019. Un autre point négatif pour l’action SOS est que son flux de trésorerie d’exploitation était négatif de 43,5 millions de dollars en 2020.

Une valorisation boursière de près de 500 millions de dollars et un revenu net de seulement 4,4 millions de dollars ne donnent pas du tout l’air bon marché à l’action. Je considère que la croissance des ventes de 334% est insoutenable. Et avec des antécédents de consommation de liquidités au cours de quatre des cinq exercices précédents, les choses ne semblent pas roses pour la valorisation de l’action.

Cependant, il y a eu des développements positifs majeurs dans l’activité de minage de crypto-monnaies de SOS Limited cette année. Tout d’abord, la société a lancé 6 039 plates-formes de minage pour ses opérations de minage de crypto. En outre, SOS Limited a conclu une coentreprise avec Développement du Niagara accélérer ses opérations blockchain aux USA

Cela nécessitera plusieurs dépenses en capital qui pourraient pousser le cash-flow libre de SOS Limited encore plus loin dans le rouge. Avec des prix très volatils pour Bitcoin et Ethereum, il reste à voir si l’entreprise peut tirer profit de cette entreprise.

Le verdict sur SOS Stock est sombre

Une autre grève contre l’action SOS est le fait que la société a déposé ses derniers résultats trimestriels fin 2020. Pourquoi y a-t-il eu un si long délai entre ses rapports ? Je n’aime pas cela, car c’est encore un autre drapeau rouge pour l’entreprise.

Mais dans l’ensemble, je n’aime pas non plus le stock SOS. Il semble qu’il s’agisse d’une action trop risquée avec ses actions fortement diluées, ses fondamentaux globalement médiocres et sa voie difficile vers des bénéfices durables.

La dilution des actions de l’année dernière rend l’action trop chère lorsqu’elle est combinée à son flux de trésorerie disponible négatif et à son historique de tendance sur cinq ans.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.