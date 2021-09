Stock SOS : Pourquoi Crypto Mining Play SOS monte-t-il en flèche de 20 % aujourd’hui ?

SOS Limité (NYSE :SOS) a transcendé son seul statut de société de marketing axée sur les données. La société continue de fournir des outils de marketing basés sur le cloud, mais le battage médiatique autour du stock de SOS concerne principalement l’intérêt récent de la société pour la technologie blockchain, en particulier l’extraction de crypto. Et la branche d’extraction de cryptographie de l’activité de SOS s’avère être l’une des entreprises les plus lucratives que l’entreprise ait jamais entreprises. Un récent rapport sur les bénéfices le prouve aujourd’hui.

La société a trouvé sa place en tant que fournisseur de logiciels en tant que service (SaaS) pour diverses sociétés d’assurance, de finance et de soins de santé. Depuis sa création, elle a également fait de gros efforts pour élargir son offre avec des services tels que le négoce de matières premières. Son entreprise la plus notable est de loin son projet d’extraction de crypto.

SOS a fait savoir qu’il exploitait de la crypto en février et qu’il acquiert des devises à des taux impressionnants. Au début de cette entreprise, la société a indiqué qu’elle récoltait 3,5 Bitcoin (CCC :BTC-USD) et 63 Ethereum (CCC :ETH-USD) par jour.

L’action SOS connaît une reprise après un rapport sur les bénéfices énormes

Aujourd’hui, l’action SOS prouve que son effort d’extraction de crypto est encore plus lucratif qu’on ne le pensait auparavant. La société publie son rapport sur les résultats semestriels et constate une augmentation de 17 fois de ses revenus nets au cours de cette période.

À la fin du mois de juin, le chiffre d’affaires de l’entreprise sur six mois s’élevait à 184,5 millions de dollars, 17 fois supérieur à son chiffre d’affaires au deuxième semestre 2020. La société cite son extraction de crypto comme une grande partie de cette augmentation importante des revenus, aux côtés de ses services de négoce de matières premières.

La société fait prendre conscience aux investisseurs que ses capacités d’extraction de crypto sont également en expansion. Il dit avoir installé un certain nombre de plates-formes de hachage crypto depuis le début de la production. Il indique également que sa production minière Bitcoin augmente de plus de 200% depuis mars et sa production Ethereum augmente de plus de 100%. En juin 2021, la société a déclaré avoir extrait plus de 132 BTC et 1 853 ETH.

Bien sûr, cette nouvelle fait bien pour augmenter considérablement la valeur du stock SOS. Les actions ont augmenté de plus de 20 % aux nouvelles et le volume des transactions est assez élevé. Aujourd’hui, 40 millions d’actions SOS sont négociées, contre une moyenne quotidienne de 12 millions.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.