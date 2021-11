Stock SPCE : il est temps d’allumer le fusible sur Virgin Galactic alors que les prix baissent

Fondée par le milliardaire quelque peu excentrique Richard Branson, Vierge Galactique (NYSE :SPCE) est en mission pour faire des astronautes des gens ordinaires – qui ont plusieurs centaines de milliers de dollars supplémentaires qui traînent. Vous pouvez investir dans cette mission intrigante avec une position en actions SPCE.

Source : Christopher Penler / Shutterstock.com

À son crédit, l’entreprise de Branson a établi le premier port spatial commercial au monde, selon Virgin Galactic. En plus d’avoir un nom cool, Spaceport America s’étend sur 27 miles carrés et détient la promesse de l’avenir de la technologie des vols spatiaux.

Tout cela semble excitant, mais tout le monde n’est pas fan de l’entreprise ou des actions de SPCE. Pour les actionnaires, Virgin Galactic souffre d’un « échec de lancement » depuis juin.

D’un autre côté, les contradicteurs et les futurs jet-setters spatiaux peuvent toujours trouver des raisons de croire en Virgin Galactic. Même si vous ne vous préparez pas à faire un tour en orbite, vous pouvez toujours viser les étoiles avec une stratégie d’investissement d’achat bas et de vente haut.

Un regard plus attentif sur le stock de SPCE

L’action SPCE fournit des exemples de manuels sur les concepts techniques de support et de résistance. Cependant, le niveau de résistance serait de 60 $, que le cours de l’action Virgin Galactic a atteint en février et à nouveau en juin. Par conséquent, si vous possédez l’action, ce n’est pas une mauvaise idée de vendre certaines actions si et quand elles reviennent à 60 $.

Parlons maintenant du niveau de support. L’action SPCE est tombée à 17 $ à plusieurs reprises en 2020, puis à nouveau en mai 2021, avant de rebondir à chaque fois. C’est un historique assez fiable, et il établit une fourchette historiquement cohérente pour le stock.

Début novembre, le cours de l’action Virgin Galactic se négociait beaucoup plus près de 17 $ que de 60 $. Par conséquent, il est parfaitement acceptable d’accumuler des actions ici, car le prochain mouvement 3x à 60 $ pourrait être imminent.

Problèmes et résolutions

L’une de mes façons préférées de fléchir mes côtelettes à contre-courant est d’acheter un stock après qu’il y ait eu un problème qui sera probablement résolu à un moment donné. Lorsque le problème survient, cela peut ressembler à la fin du monde. Tout le monde et son oncle détestent l’entreprise et les actions à ce moment-là, semble-t-il.

Par exemple, le sentiment était résolument négatif lorsque Virgin Galactic a lancé une vente d’actions de 500 millions de dollars. Le niveau de pessimisme était élevé alors que l’action SPCE a chuté de 17% suite à cette nouvelle. C’est comme si la communauté des investisseurs avait complètement oublié que Branson venait de s’envoler avec succès dans l’espace.

Avec cela, il a battu d’autres milliardaires excentriques Elon Musk et Jeff Bezos au coup de poing. Par ailleurs, Virgin Galactic continue de faire avancer ses missions quelle que soit la vente d’actions. Ce n’était jamais vraiment un événement inquiétant pour les investisseurs fidèles (ou du moins, cela n’aurait pas dû l’être).

La sécurité avant tout

Voici un autre exemple. Certaines personnes ont critiqué Virgin Galactic en août lorsque la Federal Aviation Administration (FAA) a enquêté sur la compagnie concernant des problèmes de sécurité avec le vol Unity 22 de juillet.

La prochaine chose que vous savez, fin septembre, cette enquête a été conclue et Virgin Galactic a été entièrement autorisée à voler par la FAA. Le PDG de Virgin Galactic, Michael Colglazier, a évidemment déterminé que son entreprise était mieux positionnée pour les vols spatiaux en raison de l’enquête.

« Les mises à jour de notre espace aérien et de nos protocoles de notification de mission en temps réel renforceront nos préparatifs à mesure que nous nous rapprochons du lancement commercial de notre expérience de vol spatial », a précisé Colglazier.

De plus, tout récemment, le vol d’essai Unity 23 de Virgin Galactic a été reporté à une date ultérieure. Ce retard pourrait frustrer certains investisseurs de l’entreprise. Cependant, il est important de comprendre pourquoi Virgin Galactic a choisi de le faire.

Apparemment, l’entreprise a lancé un programme d’amélioration/modification des véhicules. Ce programme est conçu pour améliorer les performances du véhicule et la capacité de vitesse de vol de VMS Eve et VSS Unity.

Avec ce rééchelonnement, Colglazier a pris soin de souligner l’engagement de son entreprise à exceller dans la technologie des vols spatiaux.

« Le rééchelonnement de notre période d’amélioration et le vol Unity 23 soulignent nos procédures axées sur la sécurité, offrent la voie la plus efficace vers un service commercial et constituent la bonne approche pour notre entreprise et nos clients », a expliqué le PDG.

La ligne de fond

Les investisseurs peuvent profiter des problèmes perçus par les entreprises, surtout s’ils sont susceptibles d’être résolus.

Ces problèmes peuvent s’avérer être des opportunités d’achat à la baisse. Zut, nous avons déjà assisté à un déclin et à une reprise des actions de SPCE à plusieurs reprises dans le passé. Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter lorsque Virgin Galactic fait face à des obstacles.

Les problèmes peuvent conduire à des résolutions – et des bénéfices aussi, pour les personnes qui ont acheté au bon moment.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.