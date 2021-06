Stock SPCE : Virgin Galactic est le stock parfait au moment parfait

Quand il s’agit du marché boursier, le timing est primordial. Et le timing n’a jamais été aussi parfait pour Vierge Galactique (NYSE :SPCE) stock — c’est pourquoi j’ai ajouté le stock SPCE à mon Investisseur innovant portefeuille, qui se concentre sur l’investissement dans les entreprises technologiques les plus innovantes et perturbatrices qui changent fondamentalement la façon dont le monde fonctionne, dans le but d’atteindre des rendements 2X, 5X, voire 10X

Source : Tun Pichitanon / Shutterstock.com

À l’heure actuelle, l’action SPCE se trouve à l’épicentre de quatre grandes tendances du marché :

Le début des opérations commerciales de tourisme spatial. Le retour des actions meme. La peur croissante des grosses compressions courtes. La réémergence du commerce de croissance.

Ces quatre tendances qui définissent le marché ont toutes une endurance. Tous les quatre contribueront à faire grimper considérablement le stock de Virgin Galactic au cours des prochains mois.

Certes, les actions de la société commerciale de tourisme spatial ont déjà doublé au cours des deux dernières semaines, depuis le vol d’essai réussi de la société en mai. Mais je pense que ce rallye marque simplement le début d’une grande percée vers de nouveaux sommets historiques.

Le précédent record de l’action SPCE ? Un cheveu de plus de 60 $. Donc, oui, je pense que le stock de SPCE peut doubler et va doubler d’ici la fin de 2021.

Voici pourquoi:

Stock SPCE : Espace, nous voilà

Depuis plus d’une décennie, le monde attend le lancement d’opérations commerciales de tourisme spatial qui transportent des gens dans l’espace. Il semble que l’attente soit enfin terminée.

Il y a à peine deux semaines, Virgin Galactic a terminé avec succès un vol d’essai complet et sans faille de ses opérations spatiales commerciales avec des pilotes et une charge utile, tandis que le mois prochain, Jeff Bezos, son frère et le gagnant d’une vente aux enchères s’envoleront dans l’espace à bord du Blue Fusée d’origine. Virgin Galactic est également censé envoyer bientôt son président, Richard Branson, dans l’espace.

Le boom est arrivé.

Depuis plus d’une décennie, les entreprises de tourisme spatial testent, testent et testent. Maintenant, les vraies choses commencent. Au cours des douze prochains mois, le concept de science-fiction du voyage spatial deviendra réalité. Et d’ici la mi-2022, Virgin Galactic et Blue Origin enverront régulièrement des personnes dans l’espace chaque mois.

Alors que les voyages spatiaux commerciaux deviennent une réalité, les stocks de voyages spatiaux vont monter en flèche – en tête d’affiche du stock de voyages spatiaux le plus connu de tous, le stock SPCE.

Le retour des actions meme

Virgin Galactic est une entreprise de tourisme spatial. Mais l’action SPCE sert également d’action mème – ou d’action préférée des commerçants de détail qui affluent dans les transactions dynamiques en fonction de ce qui est mentionné sur les réseaux sociaux sur Internet.

Selon Bank of America, l’action SPCE est la troisième action la plus mentionnée sur Reddit.

C’est important, car les actions meme font un grand retour en ce moment. GameStop (NYSE :GME). AMC (NYSE :AMC). Koss (NYSE :KOSS). Bain de lit et au-delà (NASDAQ :BBBY). Ils font tous d’énormes mouvements en ce moment, car les commerçants de détail se sont à nouveau regroupés pour influencer les cours des actions.

Comme nous l’avons vu la dernière fois que cela s’est produit – fin janvier et début février – ces échanges d’élan social peuvent durer un certain temps. Et ils peuvent laisser des stocks à un niveau durablement élevé.

Avec les actions SPCE prises dans la frénésie, c’est simplement plus de puissance de feu pour aider à pousser et à maintenir les cours des actions Virgin Galactic encore plus élevés dans les mois à venir.

Qu’en est-il de cette compression courte ?

Une caractéristique constante des actions meme est qu’elles ont tendance à être des actions fortement short-short. La plupart d’entre eux ont un intérêt à court terme au nord de 20 %. C’est parce que les commerçants de détail pensent que dans ces actions, ils peuvent ajouter du « jus » supplémentaire au rallye en serrant les vendeurs à découvert et en les forçant à couvrir, ajoutant ainsi une pression d’achat supplémentaire sur l’action.

L’action SPCE a un intérêt à découvert en pourcentage de son flottant à 21 %.

C’est haut – assez haut pour déclencher une courte pression.

En effet, je pense qu’un gros short squeeze est très probable. Il y a tout simplement trop d’élan entre toutes les nouvelles sur les voyages spatiaux et la réémergence du stock de mèmes pour ne pas attirer beaucoup d’acheteurs dans ce nom, ce qui déclenchera à son tour un énorme rallye et une couverture courte ultérieure.

Le décor est planté ici. Le stock SPCE est prêt à décoller comme une fusée.

La croissance est de retour en faveur

Il convient également de noter que les valeurs de croissance sont récemment revenues à la mode. C’est-à-dire qu’en février, mars et avril, les valeurs de croissance ont été punies alors que le commerce de la reflation prenait le devant de la scène et que les rendements augmentaient. Mais les rendements se sont stabilisés en mai et juin. Le commerce de reflation s’est déroulé. Et les valeurs de croissance rebondissent avec vigueur.

Je pense que cette dynamique va persister. La reprise économique ralentit. Les goulots d’étranglement de la production sont lissés. L’inflation va se calmer. Le commerce de reflation perdra plus d’élan. Les rendements resteront stables. Les actions de croissance continueront de rebondir.

Les marées montantes soulèvent tous les bateaux.

L’action SPCE est une valeur de croissance. Ainsi, la marée montante des actions de croissance contribuera à faire grimper l’action SPCE au cours des prochains mois.

Bilan des actions SPCE

Virgin Galactic représente un jeu convaincant sur l’économie spatiale en plein essor – qui, en soi, peut être l’une des meilleures mégatendances d’investissement des années 2020.

Investir tôt dans les actions spatiales aujourd’hui pourrait être comme investir tôt dans les actions Internet dans les années 1990. C’est-à-dire que les stocks spatiaux sont aujourd’hui au bord d’une croissance énorme au cours des 10 à 20 prochaines années.

Il y a toute une économie qui se prépare dans les voyages spatiaux, du tourisme spatial aux stations spatiales à gravité artificielle, et bien plus encore…

Le stock SPCE est l’un de ces stocks explosifs. Mais c’est loin d’être le seul à faire du bruit dans l’économie spatiale. En effet, il existe en fait environ une demi-douzaine d’autres actions spatiales, dont certaines sont encore de meilleures opportunités d’investissement que Virgin Galactic.

A la date de publication, Luke Lango n'avait (ni directement ni indirectement) de positions sur les titres mentionnés dans cette vidéo.

