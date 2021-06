Stock SPCE : Virgin Galactic est prêt pour la course à l’espace

in

La science-fiction m’a toujours intrigué, et le tourisme spatial est une chose qui attire l’attention de tout le monde. Avec les avancées technologiques, le tourisme spatial ressemble plus à une réalité qu’à une fiction et nous y sommes presque. Vierge Galactique (NYSE :SPCE) est une entreprise de voyages spatiaux qui prévoit de vous emmener dans l’espace une fois ses opérations commerciales lancées. Jusque-là, vous pouvez profiter d’un tour en investissant dans des actions SPCE.

L’action a connu des hauts et des bas, mais c’est commun avec le marché boursier. Cependant, le stock de SPCE a grimpé en flèche ces derniers temps. Après le vol d’essai réussi le mois dernier, le stock de SPCE est passé de 17 $ à 37 $ en un mois.

Il a déjà généré des bénéfices pour les investisseurs qui attendaient patiemment le décollage du vol d’essai. Si vous avez manqué l’occasion, c’est le moment de réserver le stock. SPCE a le potentiel d’aller plus haut à l’approche des opérations commerciales.

Dans cet esprit, examinons le cas d’investissement pour les actions SPCE.

L’avenir, ce sont les voyages à grande vitesse

Plusieurs entreprises investissent dans le tourisme spatial et porteront les voyages à un autre niveau. Virgin Galactic développe un avion Mach 3 qui réduira le temps de vol de Los Angeles à Tokyo de 12 heures à quatre heures. Il a une capacité allant de neuf à 19 sièges et fonctionnera comme un vol en jet privé. C’est travailler avec Rolls-Royce sur un nouveau design pour Mach 3.

Actuellement, Virgin Galactic propose de vous emmener dans l’espace pour 250 000 $, mais elle s’efforce de réduire les coûts pour rendre le tourisme spatial possible pour ceux qui souhaitent explorer l’espace.

Si la société propose un billet pour 100 000 $, il y aura beaucoup de gens prêts à explorer l’espace et cela peut changer notre façon de voir la science-fiction. Les actions SPCE généreront des gains massifs pour les investisseurs une fois que les vols commerciaux commenceront.

Il y a une concurrence croissante dans l’industrie et d’Amazon (NASDAQ :AMZN), Jeff Bezos s’envole pour l’espace le 20 juillet. Branson n’est pas le seul à être laissé pour compte. Il prévoit un deuxième vol d’essai propulsé par fusée pour le 4 juillet et a récemment obtenu l’approbation de la Federal Aviation Administration.

Virgin Galactic prévoit de terminer les vols d’essai restants au début de l’automne ou à la fin de l’été. Ils visent à envoyer des chercheurs et des touristes dans l’espace à partir de 2022. Actuellement, il semble que l’entreprise ait tout prévu.

La société a effectué le premier vol dans SpaceShipTwo le 22 mai avec deux pilotes. Le vol réussi a poussé l’action SPCE à la hausse.

La concurrence s’intensifie mais Virgin Galactic a l’avantage du premier arrivé et compte déjà 600 réservations pour ses vols commerciaux, qui n’ont pas encore décollé. Cela montre que l’entreprise a un avantage dans l’industrie.

L’essentiel sur les actions SPCE

Dans l’ensemble, l’action SPCE est un achat, mais vous devez garder à l’esprit les risques. La société a le potentiel de perturber le tourisme spatial et à chaque vol réussi, elle ne fera que se rapprocher de se lancer dans des opérations commerciales.

La compagnie prévoit d’effectuer 400 vols en un an et si cela se produit, elle générera des revenus énormes. Cependant, même une défaillance technique mineure dans les opérations pourrait avoir un impact sur le stock de la SPCE. Mais à ce stade, cela semble peu probable.

Il sera intéressant de voir si Virgin Galactic prendra le deuxième vol le 4 juillet, avant Bezos.

Investir dans les actions de SPCE présente plus de bénéfices que de risques et dans quelques années, elle pourrait devenir l’une des meilleures entreprises de tourisme spatial.

Ce potentiel fait de l’action SPCE un achat.

