Stock SPCE : Virgin Galactic peut faire des vols spatiaux commerciaux une réalité

« L’espace, la dernière frontière… » J’ai entendu ces mots à la télévision toute ma vie. Je suis un grand fan des émissions de science-fiction et je crois donc depuis longtemps aux voyages dans l’espace. Mon seul endroit pour échanger cette notion à Wall Street a été jusqu’à présent Vierge Galactique (NYSE :SPCE) Stock. C’est la seule entreprise publique qui finira par emmener des gens dans l’espace. Par conséquent, la thèse à long terme pour l’action SPCE est de la posséder.

Néanmoins, je cherche toujours à trouver des points d’entrée appropriés pour ne pas courir aveuglément au profit. S’engager sur le long terme, c’est bien, mais je préfère commencer vert. Il y a des niveaux qui présentent de meilleurs points de départ indépendamment des délais.

J’ai écrit positivement sur les actions SPCE aussi souvent que possible. J’admets que je n’ai pas été haussier à 100% à tous les niveaux, mais je l’ai soutenu quand c’était important. Par exemple, en juin, j’étais quelque peu prudent. Ma conclusion était alors que je préférais attendre un point d’entrée inférieur. Même si le stock a grimpé en flèche – jeu de mots intentionnel – il a également baissé durement par la suite.

Posséder des actions SPCE a du sens

Maintenant, j’ai mon souhait, car le stock est environ 25% inférieur à ma note la plus récente. Le recul est de 20/20, comme on dit. Mais dans ce cas, faire la bonne chose a fonctionné à la fin. Chasser des rassemblements en fuite entraîne souvent un chagrin.

C’est là que la préférence personnelle devient un facteur. Je déteste perdre plus que je déteste rater, alors je résiste au FOMO.

Fondamentalement, le cours de l’action est cher, mais c’est parce que c’est un pari sur les succès futurs. Nous n’avons pas encore de véritables voyages spatiaux commerciaux, mais nous prévoyons qu’ils arrivent.

Par conséquent, le cours de l’action SPCE dépend largement de la foi. Ce n’est pas grave pour l’instant, tant que la direction montre des progrès significatifs.

Oui, le vol spatial commercial est faisable

Récemment, le fondateur de Virgin Galactic, le milliardaire Richard Branson, a effectué le premier voyage spatial de la société. C’est aussi tangible qu’un rapport d’étape peut l’être. Court-circuiter les actions à long terme est devenu instantanément une erreur. L’action SPCE proche de 20 $ a du sens même si elle peut baisser, surtout si l’ensemble du marché se corrige un peu.

Les indices sont toujours proches des niveaux records à l’approche de la fin du programme de relance. La Réserve fédérale n’est pas susceptible de l’annoncer maintenant de Jackson Hole. Mais ils s’engageront bientôt sur quand et combien ils diminueront.

Wall Street évalue généralement le risque bien à l’avance et jusqu’à présent, les investisseurs le prennent dans la foulée. Je donne à ceux qui achètent sur les trempettes le mérite de leur bravoure. Je suppose également qu’ils continueront à le faire, à moins que nous n’ayons un événement de cygne noir.

Faire tapis à ces altitudes est quelque peu imprudent. Même les investisseurs à long terme devraient prendre leurs positions par tranches. C’est le seul moyen qui permettrait de gérer les risques.

Action SPCE : Investir moderne avec une touche d’originalité

J’aime aussi utiliser des options, où je peux laisser une marge d’erreur. Par exemple, au lieu d’acheter 200 actions SPCE, je pourrais en acheter 100 et en vendre une en dessous. De cette façon, la moitié de ma position aurait déjà une marge de manœuvre. De plus, les dépenses personnelles sont beaucoup plus faibles. Les investisseurs modernes disposent de nouveaux outils et c’est une erreur de les ignorer.

L’utilisation d’options aide, mais l’analyse technique aussi. Étant donné que les machines effectuent la plupart des échanges, penser comme elles aide. Ils n’utilisent pas le sentiment pour trader, ils recherchent des données. Ils examinent l’historique antérieur, puis exécutent le code selon des modèles antérieurs. Par conséquent, ignorer les données des graphiques signifie rester volontairement aveugle à la plus grande partie du marché.

L’action SPCE a un support de près de 22 $ par action, et elle s’étend jusqu’à 15 $. Si, pour une raison quelconque, cela échoue, cela créerait un scénario de catastrophe.

Soyons clairs – ce ne serait pas mon hypothèse dans un tel cas. En fait, je pense que cela constituerait un point d’entrée haussier.

Le scénario le plus probable est une ascension à long terme avec les marchés qui ramènera finalement le titre à ses plus hauts historiques. La patience rapportera un bon dividende à la fin.

Nous ne savons pas actuellement quelle sera la demande pour les voyages spatiaux. Mais j’imagine que ce sera fort, un peu comme pour les premiers vols commerciaux.

