Stock SQ: 10 choses que nous savons sur la nouvelle entreprise basée sur Bitcoin de Square

Carré (NYSE :SQ) l’action est renforcée aujourd’hui par le projet de la société de paiement d’ouvrir un Bitcoin (CCC :BTC-USD) entreprise basée.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur les plans d’affaires Bitcoin de Square.

La nouvelle a été révélée par le PDG Jack Dorsey via une série de Tweets. Selon le PDG, l’objectif est de créer une plate-forme qui rejoint Seller, Cash App et Tidal. Il précise que cette plateforme sera open source pour permettre aux développeurs de participer à la communauté. Cela aura la nouvelle plate-forme facilitant la «création de services financiers non dépositaires, sans autorisation et décentralisés». La plate-forme se concentrera sur Bitcoin et s’appelle TBD. Dorsey promet que le développement de la plate-forme sera complètement ouvert. Il dit également que ce sera différent de Square Crypto. Square ne dit pas à cette division sur quoi se concentrer et la finance simplement. Square a déjà mis en place un Twitter (NYSE :TWTR) compte pour que les utilisateurs suivent TBD à ce lien. Il promet également que la société créera des comptes GitHub et y publiera également son travail.

Voici ce que Dorsey avait à dire sur les nouvelles cryptographiques faisant grimper le stock de SQ aujourd’hui.

«Comme notre nouveau portefeuille matériel #Bitcoin, nous allons le faire complètement à découvert. Feuille de route ouverte, développement ouvert et open source. @brockmis dirige et construit cette équipe, et nous avons quelques idées sur les primitives de plate-forme initiales que nous voulons construire.

L’action SQ était en hausse de 1,5% vendredi après-midi.

