Timbres.com (NASDAQ :STMP) les actions décollent vendredi après l’annonce de la fermeture de la société dans le cadre d’un accord avec Thomas Bravo.

Voici tout ce que les investisseurs doivent savoir sur l’accord qui pousse l’action STMP à la hausse aujourd’hui.

Stamps.com a conclu un accord définitif avec Thoma Bravo qui permettra à la société de l’acquérir. L’accord entre les deux sociétés valorise Stamps.com à 6,6 milliards de dollars. Cela obligera Thoma Bravo à verser 330 $ par action en espèces pour les actions STMP. C’est une prime de 67% par rapport au cours de clôture de l’action jeudi. Il est également 71% plus élevé que le cours de clôture moyen pondéré en fonction du volume sur trois mois de la société jeudi. Thoma Bravo note qu’une fois l’accord conclu, Stamps.com deviendra une société privée. Le conseil d’administration de STMP a accepté à l’unanimité de soutenir l’accord avec Thoma Bravo et conseille aux actionnaires de faire de même. Une assemblée extraordinaire des actionnaires sera organisée afin que les détenteurs d’actions STMP puissent voter sur la question. L’accord devra également remplir d’autres conditions de clôture habituelles, telles que l’obtention de l’approbation réglementaire. Tant que Stamps.com et Thoma Bravo ne rencontreront aucun problème, l’accord devrait être conclu au troisième trimestre 2021. L’action STMP connaît des échanges incroyablement intenses aujourd’hui à la suite de l’annonce de l’acquisition. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 2 millions d’actions ont changé de mains. À titre de comparaison, le volume quotidien moyen des transactions de la société est plus proche de 200 000 actions.

L’action STMP était en hausse de 63,7% vendredi matin.

Il y a beaucoup d’autres nouvelles que les investisseurs peuvent consulter aujourd’hui.

Heureusement pour eux, InvestorPlace a tout couvert avec nos plongées quotidiennes en profondeur dans le marché boursier. Les dernières nouvelles d’aujourd’hui incluent à quoi s’attendre du marché aujourd’hui, des détails sur les Déplacer l’image (NYSEAMÉRICAIN :MITQ) IPO, ainsi qu’une annonce d’échange de batterie de Nio (NYSE :NIO). Vous pouvez consulter toutes ces nouvelles et plus en suivant les liens ci-dessous!

