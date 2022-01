Stock STNE : Pourquoi est-il maintenant temps d’éviter les stocks de StoneCo

2021 a été une année difficile pour les actions des technologies financières (fintech). Mais en termes de pertes, aucun d’entre eux ne tient la chandelle StoneCo (NASDAQ :STNE). Alors que les principales pièces de cet espace sont en baisse d’environ 20% pour l’année, le stock de STNE est en baisse d’environ 80%.

Source : FOTOGRIN / Shutterstock.com

Qu’est-ce qui se cache derrière l’énorme baisse de prix de ce processeur de paiement basé au Brésil ? Vous ne pouvez pas blâmer la volatilité du marché. Au lieu de cela, le blâme réside dans ses mauvaises performances d’exploitation. En grande partie, en raison des conditions macroéconomiques difficiles sur son marché intérieur. Dans cet esprit, ces conditions, notamment une inflation élevée et d’autres vents contraires, persisteront probablement, ce qui aura un impact sur les résultats en 2022.

Ce n’est pas tout, cependant. De plus, il y a un signal d’alarme possible, mis en lumière dans un « court rapport » publié sur le titre en octobre. Je ne spéculerai pas trop sur cette évolution. Cela dit, c’est toujours quelque chose qui a mis la pression sur le titre, qui est passé de 95,12 $ par action à environ 17 $ par action depuis février.

À première vue, avec des actions tellement en baisse, cela peut ressembler à un possible « achat du pêcheur de fond ». L’association de l’investisseur légendaire Warren Buffett avec elle (bien que non matérielle) peut également piquer votre intérêt. Cependant, regardez de plus près les détails. Il est clair que « rester à l’écart » est le meilleur plan d’action avec cette pierre qui coule d’un stock.

Stock STNE et comment il est tombé

En 2020 et jusqu’au début de 2021, les actions de StoneCo étaient en larmes. Les analystes du côté vendeur étaient optimistes, l’incluant aux côtés de noms plus familiers comme un solide jeu de « numérisation de l’argent ». Certains investisseurs ont peut-être vu ce nom plus discret comme un candidat possible pour rejoindre les rangs de ses pairs américains les plus connus.

Mais à partir de février, ce récit qui a fait monter le stock en flèche a complètement disparu. Sa position de leader de la fintech sur un marché émergent clé n’était pas à la hauteur des vents contraires économiques à court terme que connaît actuellement ce même marché.

Comme je l’ai évoqué dans mon dernier article sur l’action STNE, l’économie brésilienne reste durement touchée par la pandémie de coronavirus. En outre, il existe des problèmes liés à l’inflation élevée. Si vous pensez que le niveau d’inflation que nous observons aux États-Unis est mauvais, jetez un œil aux chiffres du Brésil. Son taux d’inflation annualisé est désormais à deux chiffres. La crise mondiale de la chaîne d’approvisionnement a également frappé son économie beaucoup plus durement que l’économie américaine, car elle dépend davantage des exportations pour sa santé économique.

Les résultats? Un impact sévère sur ses résultats. Au cours des trois derniers trimestres, il a connu une baisse prononcée de son bénéfice d’exploitation, avec un bénéfice d’exploitation du troisième trimestre en baisse de plus de 50 % par rapport au trimestre de l’année précédente. Avec cela, il est facile de voir pourquoi le sentiment a fait un 180 au cours des dix derniers mois.

En aucun cas « bon marché », et cela pourrait être moins cher

Encore une fois, avec sa baisse démesurée des prix, vous pouvez penser que le marché a un peu exagéré. C’est-à-dire qu’il a poussé l’action STNE à une valorisation au rabais. Pourtant, si l’on regarde les mesures financières traditionnelles comme le ratio cours-bénéfice (P/E), cette action n’est en aucun cas bon marché.

À son prix actuel, StoneCo se négocie à 104 fois les projections des analystes pour ses bénéfices 2021. Maintenant, vous pouvez dire qu’il est injuste d’utiliser cette métrique. Après tout, le sell-side estime des bénéfices bien meilleurs pour 2022, avec un consensus sur le bénéfice par action (BPA) à 64 cents.

En utilisant ce nombre, les actions semblent apparemment bon marché pour un jeu fintech, à seulement 26 fois les revenus de l’année prochaine. Cependant, vous devez garder à l’esprit que les défis économiques du Brésil se poursuivront probablement au cours de l’année à venir. Il est donc difficile de supposer qu’il produira au cours des prochains trimestres des résultats conformes au consensus. Au lieu de cela, nous pouvons voir le même genre de chiffres dans les prochaines publications de résultats que nous avons vu dans la plus récente.

Si cela se produit, StoneCo, une « action bon marché » aux yeux de certains, pourrait devenir encore moins chère dans les mois à venir. En marchant sur l’eau chez les adolescents par action pendant la plupart des mois, il peut sembler qu’elle a touché le fond. Pourtant, plus de déception (ce qui est très probable) pourrait survenir, peut-être en envoyant ce stock, qui flirtait autrefois avec un passage à des prix à trois chiffres, à des niveaux à un chiffre.

Le verdict sur l’action STNE

Gagnant une note « F » dans mon Portfolio Grader, la situation avec cet ancien haut vol a radicalement changé tout au long de 2021. La cause première de ces problèmes étant susceptible de se poursuivre en 2022, je ne m’attendrais pas à une sorte de retour au cours de la douze prochains mois.

Au lieu d’être une histoire de croissance mal comprise, ou un jeu de retournement, StoneCo est une situation claire de « rester à l’écart ».

En baisse de plus de 80%, et au risque élevé de faire un nouveau plongeon à deux chiffres, évitez les actions STNE.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

