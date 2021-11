Stock STNE: Pourquoi la Fintech StoneCo soutenue par Buffett est critiquée aujourd’hui

Actions de StoneCo (NASDAQ :STNE) font face à une baisse de 34% aujourd’hui après la publication des résultats du troisième trimestre. L’action des prix dépeint une scène qui montre que les actionnaires étaient très mécontents des chiffres.

Au-delà de la baisse significative, il y a une autre raison pour laquelle cette nouvelle est importante. Le célèbre investisseur Warren Buffett est un investisseur majeur dans les actions STNE, détenant 4,05 % du flottant. Selon Whale Wisdom, Buffett a acheté des actions pour la première fois au quatrième trimestre de 2018 et a considérablement réduit sa position depuis lors. La société fintech brésilienne est la 32e position de Buffett sur 46 au total.

Les actions de STNE sont en baisse de 75 % depuis le début de l’année (YTD) après la baisse désastreuse des prix d’aujourd’hui. Avec le recul, mettre de l’argent dans le S&P 500 aurait été un bien meilleur investissement, car il a rapporté 27% YTD.

Jetons un coup d’œil au rapport sur les résultats du troisième trimestre de StoneCo.

Faits saillants de l’action STNE au troisième trimestre

StoneCo a déclaré un chiffre d’affaires de 1,47 milliard de reais brésiliens (BRL), en hausse de 57 % en glissement annuel (YOY) Le volume total des paiements s’élevait à 75 milliards de BRL, en hausse de 7,6 % en glissement annuel. Le nombre total de clients de paiement actifs (hors micro-commerçants) s’élevait à 1,39 million, en hausse de 111% en glissement annuel. Le taux de prise a diminué à 1,66%, contre 2,36% il y a un an. Les comptes bancaires actifs numériques ont totalisé 422 500, en hausse de 300 % par rapport à il y a un an. Le résultat net ajusté hors éléments hors trésorerie s’est élevé à 132,7 millions de BRL, en baisse de 54 % en glissement annuel. Cependant, la société a déclaré une perte nette de 1,26 milliard de BRL en raison d’une dépréciation de la valeur de ses investissements. Plus tôt cette année, StoneCo a acheté une participation de 4,99 % dans Banco Inter. Cet investissement a tourné au vinaigre après la chute des actions de Banco Inter, frappant StoneCo avec une perte de 1,34 milliard de BRL au cours du troisième trimestre. De plus, StoneCo a suspendu son produit de crédit aux petites et moyennes entreprises au cours du troisième trimestre. Cela a eu un effet négatif sur les revenus au cours de la période.

Quelles sont les perspectives pour StoneCo ?

Pour les investisseurs à long terme cherchant à acquérir des actions de StoneCo à un prix réduit, l’achat de cette baisse peut être une excellente opportunité. Cependant, les facteurs macroéconomiques brésiliens, tels que la prévalence de Covid-19, le chômage élevé et l’inflation, pourraient faire baisser l’ensemble des actions brésiliennes. En tant que société de technologie financière, StoneCo est particulièrement sensible à ces facteurs. Le Brésil a également récemment relevé ses taux d’intérêt de 150 pb à 7,75 %.

Du côté positif, StoneCo a enregistré une excellente croissance de sa clientèle et de son chiffre d’affaires. La société continue de faire des investissements et des acquisitions importants qui pourraient entraver l’évolution des prix à court terme. À l’heure actuelle, StoneCo reste une entreprise à forte croissance dans une économie en difficulté.

