Stock STPK: Star Peak Energy illustre les malheurs du visage des SPAC

Si vous ne portiez pas une attention particulière à Star Peak Energy’s fusion prévue avec Stem Inc. (NYSE:TIGE), une entreprise qui a développé un système de stockage sur batterie permettant à ses utilisateurs de basculer entre la batterie et l’alimentation du réseau, vous auriez manqué le fait que les actionnaires de Star Peak ont ​​voté à une écrasante majorité le 27 avril en faveur de la combinaison. L’action STPK a à peine bougé sur les nouvelles.

Le 29 avril, les actions STEM ont commencé à se négocier à New York en petite fanfare, à l’exception d’un communiqué de presse de la société.

Il semble que depuis que le calendrier a tourné à partir de 2020, le montant de la couverture autour des votes et des combinaisons réussis des sociétés d’acquisition à usage spécial (SPAC) a été réduit aux communiqués de presse et à rien d’autre.

Que se passe-t-il? Dans la diatribe d’aujourd’hui, je considère le sujet.

Stock STPK ou STEM Stock; Cela n’a vraiment pas d’importance

Un exemple classique de la léthargie qui s’installe implique Investissements Clover Health (NASDAQ:CLOV). Il a obtenu une couverture décente en 2020 lorsqu’il a annoncé qu’il se combinerait avec Capital social Hedosophia Holdings Corp III, un SPAC soutenu par Chamath Palihapitiya a levé 720 millions de dollars en avril 2020.

Cependant, lorsque les actionnaires de la SPAC ont approuvé la fusion le 8 janvier, très peu est apparu dans les médias grand public à l’exception d’un communiqué de presse annonçant les résultats du vote. Bien sûr, cela n’aide pas que CLOV soit en baisse de 46% depuis le début de l’année jusqu’au 29 avril et soit tombé en dessous de 10 $, le prix auquel la SPAC a vendu des unités.

Sérieusement, une entreprise opérant dans le domaine de l’électrification devrait attirer plus d’attention. Même mon collègue d’InvestorPlace, Chris MacDonald, a noté l’absence d’enthousiasme entourant le premier jour de négociation de Stem.

En février, j’ai écrit sur Star Peak Energy et ses chances de doubler une fois qu’elle a fusionné avec Stem. Mark Hake d’InvestorPlace a fait valoir à la fin du mois de janvier qu’il doublerait facilement après la fusion. Au moment de l’article de Hake, STPK se négociait autour de 27 $.

Lorsque j’ai sonné entre la mi-février et la fin février, il était en hausse de 63% à 44 $. À partir de là, il fallait faire un bond de 50 p. 100 pour obtenir l’évaluation de 67,91 $ de mon collègue. Vers la fin du premier jour de négociation de STEM, il est à 28 $, à peu près là où il était en janvier.

Il a perdu tout son élan et plus encore.

Les SPAC sont en attente

Une partie des raisons pour lesquelles les SPAC ont sous-performé ces dernières semaines est liée au fait que la Securities and Exchange Commission (SEC) a déclaré que les warrants émis par les SPAC, généralement considérés comme des capitaux propres dans le bilan d’une entreprise, devraient être reclassés en tant que passif s’ils “ sont liés à la performance de l’action sous-jacente ou s’ils incluent une provision de retrait.

Ma collègue d’InvestorPlace, Dana Blankenhorn, a récemment discuté de la question Moteurs lucides et sa fusion en cours avec Churchill Capital IV (NYSE:CCIV).

Blankenhorn a recommandé aux investisseurs d’éviter les actions CCIV jusqu’à ce que l’ensemble du problème soit réglé avec la SEC et que la combinaison soit terminée. Jusque-là, il estime qu’il est trop difficile d’évaluer les chances de l’entreprise.

Le 22 avril, Capital social Hedosophia Holdings Corp V (NYSE:IPOE) a soumis à nouveau son S-4 avec un amendement qui déplace 99 millions de dollars en capitaux propres liés aux bons de souscription et les qualifie de «passifs liés aux bons de souscription».

En raison du changement, IPOE, qui devrait fusionner avec la fintech californienne SoFi, a généré une perte de 55,8 millions de dollars du 10 juillet au 31 décembre. Auparavant, dans sa modification de dépôt du 31 mars de son S-4, il n’avait perdu que 646 393 $. L’augmentation est due à la variation de la juste valeur des passifs liés aux bons de souscription.

Personnellement, je ne pense pas que ce soit un gros problème du point de vue de l’analyse. Cependant, le temps et l’argent nécessaires pour retraiter les états financiers d’une entreprise ne seront pas bon marché.

Donc, plus que tout, cela a mis les SPAC en attente.

Mais comme l’a également souligné Blankenhorn, la SEC n’est pas prête à permettre aux SPAC de faire des projections ridicules sans aucune base de fait ou de substance. Cela réduira l’intérêt des entreprises à devenir publiques et des gens d’affaires bien connectés qui souhaitent créer un SPAC en premier lieu.

La ligne de fond

Comme je l’ai dit en février, le potentiel de gains futurs de Stem est excellent. Mais comme beaucoup de SPAC qui publient des entreprises en bourse, ils vous promettent la lune, même s’il ne s’agit en réalité que d’un réverbère très lumineux déguisé.

Jusqu’à ce que la SEC donne toute sa bénédiction à un processus SPAC qui fonctionne pour tous les investisseurs, je ne suis pas sûr que l’investisseur moyen devrait investir dans ces dé-SPAC. Trop de choses peuvent et iront mal.

