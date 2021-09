Stock suffisant de médicaments Covid-19, assure le ministère de la Santé

in

Le ministre a également passé en revue la situation de Covid au Kerala, au Karnataka et au Tamil Nadu et a souligné la nécessité de prendre des mesures adéquates pour contenir la propagation interétatique du virus.

Le ministère de la Santé et du Bien-être familial a déclaré mercredi que le pays disposait d’un stock suffisant de médicaments Covid-19. Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a examiné mercredi l’approvisionnement et la disponibilité des médicaments liés à Covid.

Les stocks tampons de huit médicaments ont été examinés. Un stock tampon stratégique a été créé pour huit médicaments : Tocilizumab, Methyl Predinisolone, Enaxopirine, Dexaméthasone, Remdesivir, Amphotéricine B désoxycholate, Posaconazole et Immunoglobuline intraveineuse. Des stocks suffisants de médicaments et de matières premières étaient disponibles dans les quantités requises dans le pays, a indiqué le ministère de la Santé.

Les ministres de la Santé du Karnataka et du Tamil Nadu ont été invités à augmenter le rythme de vaccination dans les districts limitrophes du Kerala.

