Stock SYPR: le grand accord avec le gouvernement qui fait monter en flèche le stock spatial Sypris

Solutions Sypris (NASDAQ:SYPR), le stock monte en flèche vendredi à la suite de l’annonce d’un accord d’exploration spatiale avec le gouvernement américain.

Source: 3Dsculptor / Shutterstock.com

Cet accord provient d’un maître d’œuvre du département américain de la Défense. Cela permettra à Sypris Solutions de fabriquer et de tester des assemblages électroniques qui seront utilisés dans un programme d’engins spatiaux du gouvernement.

Selon un communiqué de presse, ce vaisseau spatial sera utilisé pour l’exploration de l’espace lointain. L’engin pourra transporter un équipage et devra également pouvoir rentrer dans l’atmosphère terrestre une fois les missions dans l’espace terminées.

Alors, à quelle distance ce vaisseau spatial devrait-il voyager? En ce qui concerne Mars si les choses se passent bien. Le but est de l’utiliser pour des missions sur les astéroïdes à proximité, la Lune, puis pour éventuellement des voyages vers les lunes de Mars et la planète elle-même.

Jim Long, vice-président et directeur général de Sypris Electronics, a déclaré cela à propos de la nouvelle faisant grimper le stock SYPR aujourd’hui.

«Sypris fabrique du matériel électronique spatial depuis de nombreuses années pour des fournisseurs d’instrumentation, de satellites et d’engins spatiaux de premier plan. L’opportunité de continuer et d’élargir notre participation à ce programme est un privilège pour Sypris Electronics. Notre client est un chef de file de l’industrie spatiale et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec eux pour faire en sorte que ce programme essentiel à la mission soit un succès. »