Stock T : malgré la survente, soyez prudent avec AT&T

Couteau tombant ou achat du pêcheur de fond ? C’est le débat entre les investisseurs et les experts du marché lorsqu’il s’agit de AT&T (NYSE :T). En baisse d’environ 21% cette année à la suite d’une réaction négative des investisseurs en dividendes à ses plans de restructuration, l’action T semble d’une part être un jeu de valeur profond.

Au moins, c’est si vous supposez que la société elle-même et les actions de Découverte (NASDAQ :DISCA), (bientôt Warner Bros. Découverte) que les actionnaires recevront montera en flèche dans les années qui suivront la cession.

D’un autre côté, Ma Bell ressemble à un piège à valeur. C’est une action qui est bon marché sur le papier, mais qui dans la pratique ne parvient pas à débloquer sa valeur sous-jacente en raison de mauvaises décisions de gestion. Il essaie peut-être de convaincre le public investisseur que son dernier pari sera payant. Pourtant, étant donné à quel point ses mouvements stratégiques passés ont échoué, il est utile d’examiner ces derniers plans d’un œil critique.

Quel est mon point de vue ? Je penche pour l’ancienne position. Cependant, le rencontrer aujourd’hui n’est peut-être pas la meilleure solution. L’assouplir lentement ou attendre une autre baisse peut être la meilleure solution.

Pourquoi T Stock continue de baisser

En ce qui concerne la restructuration d’AT&T, l’accent a été mis sur la réduction des dividendes prévue de l’entreprise. Certes, ce n’est pas une surprise. En remontant à l’époque du système Bell, il s’agissait d’un stock de veuves et d’orphelins. Une entreprise ennuyeuse et à croissance lente, mais affichant un dividende élevé et constant.

Ceci, bien sûr, est passé par la fenêtre. À la suite de la transaction inversée de Morris Trust qui divisera son unité médias et télécommunications, elle ne versera plus 2,08 $ par action en dividendes annuels. En conséquence, le marché a revalorisé l’action T. Selon les calculs de mon collègue d’InvestorPlace Mark Hake, après le spin-off, le rendement effectif du dividende à terme des actions sera probablement d’environ 6,5%, en ligne avec son rendement moyen de ces dernières années.

Couplé au pessimisme quant aux perspectives de Warner Bros. Discovery (qui aura le symbole boursier WBD), les investisseurs ont peu confiance que cet accord aidera à débloquer la valeur cachée, malgré les solides arguments de « somme des parties » avancés par les commentateurs depuis la restructuration. a été annoncé.

Néanmoins, je ne supposerais pas que les actions T et WBD offriront des rendements moyens aux investisseurs. Bien que loin d’être certain, chacun pourrait voir un grand bond de prix dans les années suivant la cession.

À la recherche d’une poussée dans les années à venir

Les investisseurs axés sur la valeur qui ont acheté des actions T au cours des six derniers mois ont vu leurs positions sombrer lentement sous l’eau. Mais après sa baisse de 21% du prix, il pourrait arriver à un point où il a été survendu. Aux prix d’aujourd’hui (environ 23,75 $ par action), la hausse potentielle à long terme pourrait largement dépasser la baisse à court terme.

Cela est principalement dû au retour du titre WBD. Comme l’a récemment fait valoir un contributeur de Seeking Alpha, la croissance de ses plateformes de streaming Discovery+ et HBOMax ainsi que la réduction des coûts pourraient entraîner un doublement de la valeur des actions des retombées médiatiques d’ici 2025, ce qui implique une valeur future pour les actions WBD qui équivaut à 10 $ par action en valeur pour actionnaires d’AT&T.

Qu’en est-il des actions dans le cœur de métier des télécommunications ? Celles-ci pourraient également prendre de la valeur dans les années à venir. Avec le spin-off allégeant son endettement à hauteur de 43 milliards de dollars, plus le potentiel de croissance grâce au déploiement de la 5G, les investisseurs pourraient à temps revenir à AT&T, lui donnant un multiple d’EBITDA plus conforme à celui de son rival. Verizon Communications (NYSE :VZ). Aux prix d’aujourd’hui, le ratio valeur d’entreprise/EBITDA de Verizon est d’environ 7,6x.

Au cours des 12 derniers mois, AT&T a déclaré un EBITDA d’environ 53 milliards de dollars. En supposant que l’EBITDA du segment WarnerMedia soit resté stable, si nous soustrayons son EBITDA pour l’année 2020 (environ 8,9 milliards de dollars), nous obtenons 44,1 milliards de dollars d’EBITDA pour le cœur de métier. Multipliez cela par 7,6x et la valeur de l’entreprise s’élève à environ 335,2 milliards de dollars. Soustrayez sa position de dette après la cession (166,5 milliards de dollars) et ajoutez sa position de trésorerie (21,3 milliards de dollars). Après tous ces calculs de fond, nous obtenons une valeur nette d’environ 190 milliards de dollars, soit environ 36,60 dollars par action.

Attendez une autre goutte avant d’acheter AT&T

Rassemblez mes estimations de valeur potentielle pour les télécommunications et les médias d’AT&T et ce qui se négocie aujourd’hui à environ 23,75 $ par action pourrait éventuellement valoir 36,60 $ par action.

Cependant, n’écartez pas le risque qu’il baisse davantage entre-temps. Si l’action DISCA continue de baisser ou si la réduction du dividende est plus sévère que prévu, les actions pourraient chuter en dessous de 20 $ par action avant la fin de la restructuration.

Malgré cet écart important entre le cours actuel de l’action et sa valeur potentielle, vous voudrez peut-être encore attendre avant d’acheter des actions T.

