Stock TDOC : Donnez une chance de plus au stock de Teladoc Health

Pendant l’émergence de la pandémie de Covid-19 en 2020, le spécialiste de la télémédecine Téladoc Santé (NYSE :TDOC) a été brièvement la coqueluche des marchés. Pendant un certain temps, Wall Street était absolument amoureux des actions TDOC.

La communauté des investisseurs peut être assez inconstante et le sentiment peut devenir moche sans avertissement. Alors que les vaccins Covid-19 sont devenus largement disponibles et que les gens se sont à nouveau aventurés dans les cabinets de médecins, Teladoc est rapidement tombé en disgrâce.

Est-il possible que les investisseurs ignorent le marché adressable vaste et en rapide expansion de Teladoc ? Après tout, même si les vaccins Covid-19 sont désormais largement disponibles, le secteur de la télésanté peut toujours être rentable.

En outre, Teladoc progresse dans la mise en relation des patients avec des médecins qualifiés, tout en renforçant une alliance cruciale qui pourrait apporter des soins virtuels à davantage de personnes qui en ont besoin.

Un regard plus attentif sur le stock de TDOC

Comme je l’ai mentionné plus tôt, le début de la pandémie de Covid-19 a propulsé Teladoc sous les projecteurs l’année dernière. Par conséquent, l’action TDOC est passée de 85 $ à 240 $ au cours du premier semestre 2020.

Cet élan s’est poursuivi au début de 2021, l’action Teladoc atteignant 308 $ en février. Ensuite, les vendeurs ont pris le contrôle de l’action des prix.

Péniblement, l’action TDOC a chuté en dessous de 150 $ en mai, puis en dessous de 100 $ début décembre. Au 17 décembre, le cours de l’action était d’un peu plus de 95 $.

En d’autres termes, vous aurez peut-être la possibilité d’occuper un poste dans Teladoc aux niveaux pré-Covid-19. Si vous pensez que la télémédecine a un avenir prometteur, vous pourriez trouver ici une opportunité d’investissement rare.

De la place pour grandir

Compte tenu de la dynamique baissière du titre TDOC, vous pouvez supposer que les perspectives de rentabilité de Teladoc sont médiocres. Pourtant, les données disent le contraire. Selon Teladoc, le marché américain adressable total de l’entreprise s’élève à 261 milliards de dollars.

Pendant ce temps, le chiffre d’affaires estimé de la société en 2021 n’est que de 2 milliards de dollars. Par conséquent, la part du gâteau fiscal de Teladoc pourrait augmenter dans les années à venir.

Cela ne signifie pas pour autant que Teladoc ne marque pas agressivement son territoire au sein de ce marché de niche. Notamment, 92 millions de patients, soit environ 31 % des personnes assurées aux États-Unis, ont accès à un produit Teladoc.

À titre de comparaison, Teladoc estime qu’il y a environ 298 millions de vies assurées aux États-Unis. Encore une fois, il y a de la place pour que cette entreprise se développe.

De plus, l’entreprise ne profitera pas seulement des soins primaires. De 2021 à 2024, Teladoc vise un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 30 % à 40 % pour les soins de santé mentale et de 25 % à 35 % pour les soins liés aux maladies chroniques.

Accélérer l’accès aux soins

Ne vous y trompez pas : Teladoc fait le nécessaire pour atteindre plus de vies, dès que possible. Preuve de cet engagement, Teladoc étend sa relation exclusive avec la National Labor Alliance of Health Care Coalitions (NLA) pour offrir sa gamme complète de produits et services de soins virtuels.

La NLA est la plus grande alliance de syndicats et de coalitions patronales-syndicales. Avec cette extension de la collaboration, une gamme de services de Teladoc sera disponible pour les coalitions de la NLA, leurs fonds membres et leurs six millions de membres dans les 50 États américains.

Kelly Bliss, président de US Group Health chez Teladoc Health, a souligné le scénario gagnant-gagnant que cette alliance élargie offrira.

«Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec la National Labor Alliance, car ils embrassent pleinement la valeur des soins virtuels pour toute la personne pour aider à réduire les coûts, accélérer l’accès aux soins et améliorer la qualité globale des soins», a précisé Bliss.

La ligne de fond

Si Wall Street n’aime pas Teladoc Health en ce moment, ce n’est pas du tout un problème. Vraiment, c’est juste une chance de posséder des actions TDOC à des prix jamais vus depuis les jours pré-Covid-19.

Ce n’est pas tous les jours qu’on revient pratiquement en arrière comme ça et qu’on investit dans une entreprise qui s’impose sur un marché de niche à forte croissance et à forte conviction.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.