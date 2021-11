Stock TDOC : Teledoc va sortir avec de nouvelles fonctionnalités de produit

Télédoc Santé (NASDAQ :TDOC) est devenu un favori de la pandémie de Covid-19 en 2020. À peine un an plus tard, lorsque le stock a culminé à 308 $ plus tôt cette année, le stock de TDOC fait face à d’énormes vents contraires. Les investisseurs dynamiques sont passés à autre chose, laissant Teledoc prouver son acquisition de Livongo va accélérer la croissance.

Source : Piotr Swat / Shutterstock.com

Teledoc a un long chemin à parcourir. Les actionnaires impatients doivent avoir la volonté d’attendre le retournement de situation.

Taux de croissance de 81 % pour augmenter le stock de TDOC

Au troisième trimestre, Teledoc a affiché un chiffre d’affaires total en croissance de 81 % en glissement annuel pour atteindre 522 millions de dollars. Cependant, l’entreprise a perdu 53 cents par action sur la base des PCGR. Le cabinet a souligné ses nouveaux accords avec CVS Santé (NYSE :CVS) et Société Centène (NYSE :CNC) dans la période. Ils fourniront le Primary 360 de Teledoc Health à leurs patients.

Le PDG Jason Gorevic a déclaré que CVS, par l’intermédiaire de ses clients auto-assurés Aetna, a déployé Primary360. Ce sont des conceptions de premier plan virtuel. Au fur et à mesure que les clients adhèrent à l’offre, CVS réalisera des gains d’efficacité.

La suite de capacités « pour toute la personne » de Teledoc permet aux prestataires de soins de santé de prendre en charge les patients tant en santé physique qu’en santé mentale. Attendez-vous à une inscription pour les soins de plusieurs maladies chroniques. Cela accélérera la croissance des revenus de Teledoc dans les années à venir. Pour le reste de l’année et jusqu’en 2022, la demande pour de telles innovations augmentera.

Teledoc bénéficiera du déploiement mondial de sa solution par Centene et Aetna. L’année prochaine, le PDG Gorevic a déclaré que la société s’attend à ce que sa gamme de produits ait un impact significatif sur les finances globales.

Opportunité

Teledoc s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 536 et 546 millions de dollars au quatrième trimestre. Alors qu’il perdra entre 73 cents et 53 cents, le pipeline amélioré est un vent arrière positif. Par exemple, l’entreprise fait face à une croissance lente à mesure qu’elle pénètre les marchés internationaux. Ceci est compensé par une forte croissance des marchés des hôpitaux et des systèmes de santé. Si Teledoc domine les offres de solutions de soins chroniques sans concurrence significative, ce segment ajoutera environ 2,6 milliards de dollars de revenus l’année prochaine.

La transformation de Teledoc de l’expérience de soins de santé ne fera que renforcer ses douves. Il perturbe le système de prestation physique dans les soins de santé. Au fur et à mesure que les prestataires médicaux intègrent le système de Teledoc, la collecte de données s’approfondit. Cela donne à Teledoc et à ses clients un riche ensemble d’analyses de données. À partir de là, ils peuvent transformer davantage l’expérience des soins primaires pour le mieux. Les patients obtiennent de meilleurs soins primaires et des résultats de santé favorables.

Les investisseurs doivent s’attendre à ce que Teledoc affiche une forte croissance du produit Primary360. Par ailleurs, myStrength Complete, lancé le 11 mai 2021, viendra enrichir ses solutions digitales. Les prestataires de santé peuvent fournir des choses comme la thérapie comportementale dialectique et la thérapie cognitivo-comportementale tandis que Teledoc relie le réseau de psychologues experts et de thérapeutes et psychiatres de travailleurs sociaux de niveau Master. Aucun autre fournisseur de systèmes n’offre quelque chose comme ça.

Risques du stock TDOC

Les clients de Teledoc peuvent trouver que les économies ne sont pas assez importantes pour justifier des investissements supplémentaires, cependant, il devra travailler plus étroitement avec eux pour identifier les lacunes des produits. Il devra également augmenter les dépenses en recherche et développement. Au fur et à mesure qu’il innove dans son produit, il s’attaquera aux problèmes d’efficacité auxquels les clients sont confrontés.

La note boursière de Teledoc est juste. Selon Stockrover, l’action TDOC obtient un score légèrement supérieur en termes de qualité, par rapport à la valeur et à la croissance. L’acquisition de Livongo pèse sur le bilan. De plus, la productivité de l’équipe de vente doit s’améliorer – à mesure que le personnel retourne au bureau, Teledoc réalisera un cycle de vente plus fort. Après avoir formé les courtiers, attendez-vous à ce que les scores de qualité et de croissance augmentent à partir d’ici. La note de valeur de Teledoc est de 55/100. Il s’agit d’un nombre typique pour une entreprise en croissance. Idéalement, son score de croissance augmente pour justifier davantage la prime du titre par rapport au S&P 500.

Juste valeur

12 analystes évaluent Teledoc comme une action à acheter, contre neuf qui la considèrent comme une action en attente. Par Tipranks, l’objectif de prix moyen est de 169,48 $ et varie de 125 $ à 215 $.

Le marché boursier est impitoyable pour les actions des services d’information sur la santé qui perdent de l’argent. Plus tôt Teledoc atteint le seuil de rentabilité, plus tôt l’action peut reconstruire une tendance haussière.

Les actionnaires qui pensent que l’action Teledoc se négociera dans une fourchette de 120 $ à 160 $ ​​pourraient souscrire des options d’achat couvertes. Les vendeurs d’options gagneraient un revenu en détenant les actions. Ils ne seront rappelés que si l’action se négocie au-dessus du prix d’exercice.

Vos plats à emporter

Teledoc a presque la capitalisation boursière la plus élevée de son secteur. Seul Systèmes Veeva (NYSE :VEEV) est plus gros. L’intégration de Livongo et de son personnel par l’entreprise prendra du temps pour progresser. D’ici le prochain exercice, l’intégration par Teledoc des fonctionnalités de Livongo dans ses produits portera ses fruits. Plus de clients achèteront sa gamme de produits, augmentant ainsi les revenus.

Au fur et à mesure que Teledoc se rapproche de la rentabilité, son action va exploser à la hausse.

À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Lau est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Chris a plus de 20 ans d’expérience en investissement dans le marché boursier et dirige le marché d’investissement de valeur à faire soi-même sur Seeking Alpha. Il partage ses choix d’actions afin que les lecteurs obtiennent des informations originales qui aident à améliorer les retours sur investissement.