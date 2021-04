Stock TIRX: 6 choses à savoir alors que Tian Ruixiang plonge de 80%

Actions de Tian Ruixiang Holdings (NASDAQ:TIRX) sont en baisse de plus de 80% aujourd’hui. C’est une baisse absolument massive et a fait passer l’action TIRX d’environ 95 $ à moins de 15 $ par action au moment de la rédaction de cet article.

Source: thodonal88 / Shutterstock.com

La raison de la baisse?

Eh bien, vraiment personne ne le sait. Il y a eu un silence radio en termes de mises à jour sur cette société. Cependant, des spéculations se sont développées dans les cercles des médias sociaux selon lesquels une sorte de système de pompage et de vidage s’est installé avec ce stock.

Cela dit, les actions chinoises sont sous pression depuis un certain temps. La détérioration des relations entre les États-Unis et la Chine a entraîné une vente massive de plusieurs ADR faisant le suivi de sociétés cotées en Chine. Il semble que les investisseurs évaluent aujourd’hui des niveaux de risque plus élevés avec ces actions. Les indications selon lesquelles les États-Unis pourraient éventuellement radier les entreprises chinoises qui ne se conforment pas aux normes d’audit ont renforcé ces préoccupations. En conséquence, les investisseurs semblent rester sceptiques sur les entreprises dont le siège social est aujourd’hui basé en Chine continentale.

Compte tenu du peu de connaissances sur les actions TIRX, voici quelques informations pour vous aider à combler le vide.

Voici ce que les investisseurs devraient savoir sur l’action TIRX

TIRX a initialement été introduite en bourse en février, levant 12 millions de dollars depuis son introduction en bourse. En conséquence, ces fonds devaient être utilisés pour investir dans les infrastructures, la RD et le fonds de roulement général. Tian Ruixiang se présente comme un courtier d’assurance basé en Chine. La société cite Pékin comme son siège. Il dit qu’il s’agit d’un courtier d’assurance spécialisé dans les produits d’assurance de biens et de dommages et d’assurance-vie. La société dit qu’elle reçoit une compensation d’autres compagnies d’assurance, en payant une commission pour ses ventes en tant que courtier. Le cours de l’action de la société a été sur une déchirure absolue cette année. Les actions de TIRX sont passées d’un minimum de 11,10 $ à un maximum de 103,87 $ avant cette récente chute. La chute d’aujourd’hui ramène le cours de l’action à près de ses niveaux d’introduction en bourse.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Sur les actions de Penny et les actions à faible volume: à quelques rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces «penny stocks» sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions des commentaires sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par nos commentaires, nous demandons aux rédacteurs d’InvestorPlace.com de divulguer ce fait et d’avertir les lecteurs des risques.

En savoir plus: Penny Stocks – Comment profiter sans se faire arnaquer