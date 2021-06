Stock TLRY : Des réglementations assouplies sur le cannabis soutiennent l’affaire Bull pour Tilray

Les actions en pot ont connu une force incroyable au cours du mois dernier, et Tilray (NASDAQ :TLRY) a été à l’avant-garde de ce rebond du cannabis. L’action TLRY a peut-être connu une légère augmentation en raison de l’élan social, mais contrairement à d’autres actions prises dans le commerce des actions meme, les bases de cette société sont solides.

ETFMG FNB de récolte alternative (NYSE :MJ) est en hausse de 5% le mois dernier, tandis que l’action TLRY est en hausse de 40%. Nous pensons que les deux dynamiques persisteront. MJ continuera d’augmenter. TLRY continuera de dominer et de mener la charge.

En effet, la dynamique de base sous-jacente au marché mondial du cannabis s’améliore. La légalisation se répand et les restrictions sont assouplies.

Un exemple en est la loi MORE aux États-Unis. Espérons qu’il soit bientôt adopté, ce projet de loi décriminaliserait la marijuana. Cela signifie que la marijuana sera supprimée de la liste des substances répertoriées et que la culture, la distribution ou la possession de la substance ne constituera plus une infraction pénale. C’est une énorme nouvelle pour les États-Unis.

Un peu plus au nord, le Canada s’emploie également à assouplir la réglementation sur le cannabis. Les réglementations relatives aux ouvertures de magasins et au suivi des produits en particulier ont été assouplies, ce qui permet aux consommateurs d’acquérir légalement de l’herbe dans un processus plus pratique et moins cher. Fatigué d’assumer les risques du marché noir, le Canada passe du marché noir au marché légal.

Les dépenses en herbe illicite représentaient autrefois toutes les dépenses, avant que le cannabis, sous quelque forme que ce soit, ne soit légal. Mais maintenant, le Canada se retrouve pour la première fois avec des produits de cannabis légaux représentant plus que les dépenses en produits sur le marché noir.

Les ventes de cannabis légal continueront d’augmenter, non seulement à mesure que l’argent continue de se diriger vers le marché légal du cannabis destiné aux adultes, mais également à mesure que le marché légal s’étend pour inclure de nouveaux consommateurs.

Deux têtes valent mieux qu’une

Pendant ce temps, Tilray et Aphria fusionnent. Et c’est une grosse affaire.

Pourquoi?

Eh bien, l’industrie du cannabis doit se consolider.

C’est ainsi que fonctionnent les marchés d’hypercroissance. Au début, des centaines d’entreprises surgissent un peu partout, espérant toutes réussir. Ensuite, le marché mûrit et se consolide autour de quelques grands acteurs seulement. Les petites entreprises qui ne se trouvent pas au centre de l’attention sont rachetées ou disparaissent.

La fusion de Tilray avec Aphria s’inscrit naturellement dans ce processus de consolidation. Et c’est un geste intelligent.

La combinaison de Tilray et d’Aphria crée une entité plus grande et plus établie avec moins de risque d’être du mauvais côté de la consolidation du marché susmentionnée.

De plus, c’est un match fait au paradis.

Tilray est un leader médical avec une forte présence internationale. En parlant de cela, ils viennent de lancer une nouvelle marque de cannabis médical qui vise à fournir « un plus large éventail de formats et de rations de cannabinoïdes à un meilleur prix ».

Cette nouvelle marque élargit l’offre de Tilray, ce qui pourrait lui permettre d’atteindre un public encore plus large de consommateurs de cannabis, avec des préférences et des besoins différents.

Aphria, d’autre part, est un leader récréatif avec une énorme concentration au Canada. Ensemble, les deux créent une centrale mondiale de cannabis récréatif et médical.

Attendez-vous à ce que les gains récents des actions TLRY se poursuivent.

C’est pourquoi Tilray est l’une de mes actions préférées pour acheter dans ce que j’appelle la mégatendance « Plant Power ».

Mais ce n’est qu’une de mes meilleures actions à acheter dans le cadre d’une vague de consommation alternative. Mes choix ciblés dans cette mégatendance représentent la crème de la crème lorsqu’il s’agit d’entreprises qui surfent sur une marée montante d’attitudes changeantes des consommateurs et de lois changeantes.

Ces entreprises ouvrent la voie à une nouvelle classe d’aliments et de médicaments qui modifieront fondamentalement nos habitudes de consommation et de traitement dans les années 2020.

A la date de publication, Luke Lango n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

