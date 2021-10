Stock TSLA : ce qui compte vraiment dans le déploiement complet de la conduite autonome

Tesla (NASDAQ :TSLA) étendrait l’accès à son logiciel Full Self-Driving Beta 10.2. De nombreux investisseurs en actions TSLA espèrent que l’autonomie sera finalement une grosse affaire pour Tesla.

Le logiciel controversé FSD a suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Après avoir lu certains commentaires et visionné des vidéos, le problème est clair. FSD n’est pas entièrement autonome. Heureusement pour les investisseurs en actions TSLA, FSD n’a pas besoin d’être parfait pour que le cours de l’action continue d’augmenter. Voici un aperçu de ce qui est important pour le stock TSLA à propos de FSD et de ce qui ne l’est pas.

Pas important pour le stock TSLA : FSD ne fonctionne pas

FSD est un système d’aide à la conduite autonome de niveau 2. En 2019, le PDG de Tesla, Elon Musk, a promis un million de robots Tesla sur les routes d’ici la fin de 2020. Malheureusement, plus de deux ans plus tard, FSD n’est encore qu’au niveau 2 (sur cinq) d’autonomie.

Voici comment la Society of Automotive Engineers définit les véhicules autonomes de niveau 2.

Le véhicule a combiné des fonctions automatisées, comme l’accélération et la direction, mais le conducteur doit rester engagé dans la tâche de conduite et surveiller l’environnement à tout moment.

La bonne nouvelle est que FSD n’a pas besoin d’être autonome. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, le stock TSLA est un stock d’histoire. Les chiffres, les données et les faits ne font pas beaucoup de différence pour les investisseurs ou les clients de Tesla, deux groupes qui se chevauchent de manière significative.

Lorsque les clients de Tesla paient 10 000 $ pour FSD, ils ne s’attendent pas à un véhicule sans conducteur. Ils s’attendent à pouvoir dire à leurs amis qu’ils ont la DSF. Ils s’attendent à pouvoir publier des vidéos d’eux en train de jouer avec la voiture sur les réseaux sociaux. Il ne s’agit pas d’obtenir ce qu’ils ont payé. Il s’agit de l’histoire, et cette histoire a une vraie valeur pour eux.

Vidéos virales FSD

Il existe de nombreux clips vidéo en ligne démontrant à quel point le FSD est réellement mauvais. Vice a récemment mis en évidence une vidéo virale d’une Tesla FSD faisant une embardée inattendue vers des piétons dans un passage pour piétons. L’article comprend également un résumé détaillé des raisons pour lesquelles la plupart des testeurs FSD protègent Tesla en ne publiant pas de vidéos similaires.

Depuis l’article de Vice, une nouvelle vidéo virale a fait surface suggérant que FSD est toujours aux prises avec des tâches très basiques.

Le journaliste du Los Angeles Times Russ Mitchell a tweeté en réponse à la vidéo en question. La vidéo montre une Tesla FSD qui a failli s’écraser contre un panneau routier fermé à grande vitesse.

« Alors que Tesla teste des voitures sans conducteur sur les routes publiques, son système de freinage d’urgence automatique de base semble ne pas fonctionner du tout », a déclaré Mitchell.

Pas important non plus : si les régulateurs interdisent la FSD

Mais rappelez-vous, peu importe que FSD ne fonctionne pas. Peu importe que seule une poignée de conducteurs Tesla qui ont payé pour le FSD y aient réellement accès. Peu importe si les régulateurs l’interdisent, ce qui est une possibilité distincte.

En fait, une interdiction donnerait à Musk une excuse pratique pour refuser aux clients de Tesla l’accès aux fonctionnalités pour lesquelles ils paient depuis 2016. Je ne serais pas surpris si Musk espère secrètement une interdiction réglementaire, ce qui donnerait à Tesla le temps dont il a tant besoin. pour améliorer la FSD. Après tout, les systèmes d’aide à la conduite de Tesla font actuellement l’objet d’une enquête par le National Transportation Safety Board et la National Highway Traffic Safety Administration afin de déterminer s’ils ont joué un rôle dans un certain nombre d’accidents, dont certains ont été mortels.

Enfin, peu importe si quelqu’un est finalement tué par une FSD Tesla si Tesla parvient à imputer la mort au conducteur du véhicule. Tesla a pris grand soin d’avertir les testeurs FSD qu’ils sont en fin de compte les seuls responsables de leur logiciel FSD. Tesla a déclaré que FSD « peut faire la mauvaise chose au pire moment ». Si un piéton innocent est tué dans un passage pour piétons, Tesla a clairement indiqué que ce serait la faute du conducteur, pas celle de Tesla.

Qu’est-ce qui compte pour l’action TSLA : la réputation de Tesla

Pour autant que je sache, il n’y a qu’une seule chose à propos de FSD qui compte pour les investisseurs en actions TSLA. Le stock pourrait prendre un coup si une ou plusieurs personnes sont tuées par des véhicules FSD et que les vidéos deviennent suffisamment virales pour ternir la réputation de Tesla. La réputation de Tesla est la raison pour laquelle elle a une capitalisation boursière de 785 milliards de dollars. Rien dans les activités réelles de Tesla ne justifie cette évaluation.

Musk est un génie pour contrôler le récit en ligne entourant Tesla. Tant que les clients et les investisseurs de Tesla seront prêts à accepter ses excuses, l’action continuera d’augmenter. Si FSD est enfin la goutte d’eau qui fait déborder le vase de la réputation de Tesla, l’action pourrait avoir un énorme revers.

À la date de publication, Wayne Duggan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Wayne Duggan est un contributeur de US News & World Report Investing depuis 2016 et est rédacteur chez Benzinga, où il a écrit plus de 7 000 articles. M. Duggan est l’auteur du livre « Battre Wall Street avec du bon sens », qui se concentre sur la psychologie de l’investissement et les stratégies pratiques pour surperformer le marché boursier.