Stock TSLA : pourquoi Tesla est un achat criard avant le deuxième trimestre

Avec deux semaines restantes au deuxième trimestre, tous les regards sont tournés vers Tesla (NASDAQ :TSLA) et les chiffres de production et de livraison de véhicules électriques (VE) de l’entreprise ce trimestre. Les vérifications des canaux indiquent une forte demande, Tesla ayant déjà vendu sa capacité de production. Pourtant, les tensions sont vives. Les actions TSLA ont reculé de 13% depuis le début de l’année en raison de problèmes de production, de contraintes d’approvisionnement à l’échelle de l’industrie et d’un risque accru de la part des concurrents.

Tesla peut-il battre son « record personnel » et produire plus de 185 000 véhicules électriques ce trimestre ? L’entreprise tourne à plein régime, pour ainsi dire. Des rapports récents confirment que le PDG Elon Musk a demandé aux employés de Tesla de tout mettre en œuvre pour la livraison et la production de fin de trimestre de l’entreprise.

Alors que les opinions divergent sur la valorisation et la trajectoire de croissance de Tesla, une chose est claire : les chiffres de production seront très scrutés, préparant un point d’inflexion dans l’action Tesla.

Voici un examen plus approfondi.

Stock TSLA : tous les fabricants de véhicules électriques ne sont pas créés égaux

Si les dernières semaines nous ont appris quelque chose, c’est que les actions VE sont binaires : il y a une ligne claire qui est tracée entre les gagnants et les perdants. D’un côté de l’équation se trouvent les entreprises de véhicules électriques dont la crédibilité et la viabilité globale sont clairement remises en question, comme en témoignent les départs de la direction et les récentes enquêtes de la SEC. D’autres actions EV (Tesla incluses) commandent des valorisations ardentes.

La semaine dernière seulement, deux sociétés de véhicules électriques de pré-revenu et de pré-production ont connu des résultats très différents. Pour Lordstown Moteurs (NASDAQ :CONDUIRE), l’histoire est peut-être terminée. La société a raté ses objectifs en matière de coûts et de production, a admis avoir surestimé les précommandes, a déclaré aux investisseurs qu’elle n’avait pas assez d’argent pour démarrer la production complète et s’est séparée de son PDG et de son directeur financier.

Mais pour d’autres startups de véhicules électriques, telles que Lucid Motors, les choses pourraient tout juste commencer. La semaine dernière, un S-4 de Churchill Capitale V (NYSE :CCIV) a évalué Lucid Motors à 38 milliards de dollars. Alors que les réflexions sur le prochain « tueur de Tesla » ont certainement fait la une des journaux et l’imagination des investisseurs ces derniers temps, quiconque fait le calcul peut voir que c’est une évaluation assez riche pour une entreprise sans revenus ni production commerciale en volume.

Flux d’argent, potentiel de croissance future, maintien des valorisations en orbite

En ce qui concerne les valorisations du secteur des véhicules électriques, cette déconnexion entre fantasme et réalité amène certains investisseurs à se demander si une correction plus large est imminente. Pour l’instant, le marché semble plus axé sur un récit de croissance future que sur les fondamentaux actuels. En conséquence, les valorisations des véhicules électriques sont restées assez stables. Lordstown, constructeur de semi-remorques Nicolas (NASDAQ :NKLA) et constructeur de voitures électriques Canou (NASDAQ :GOEV) se négocient tous en ligne ou au-dessus de leurs prix d’introduction en bourse SPAC (société spécialisée dans l’acquisition). C’est malgré plusieurs drapeaux rouges, y compris une viabilité douteuse, les enquêtes de la SEC et le ménage de la direction. le ETF Global X Véhicules autonomes et électriques (NASDAQ :DRIV) est en hausse de 13 % sur la même période, principalement en raison d’un regain de vigueur chez les fournisseurs de composants.

Tesla et son homologue chinois des véhicules électriques Nio (NYSE :NIO) sont des valeurs aberrantes, toutes deux en baisse de 13 % depuis le début de l’année.

Tesla : contrer les tendances

Alors que l’action TSLA a rebondi par rapport aux récents creux de 550 $, elle est toujours en baisse par rapport aux sommets de plus de 880 $ de janvier. Si les chiffres de livraison surperforment ce trimestre, le stock pourrait très facilement revenir à ces niveaux.

En utilisant l’histoire comme guide, il est clair que Tesla a établi un modèle récent de surperformance. Malgré une pause de production pendant la pandémie, Tesla a presque livré 500 000 véhicules en 2020. Cela représente une croissance de 36% d’une année sur l’autre. Pour 2021, le constructeur de véhicules électriques s’attend à ce que les livraisons augmentent encore plus rapidement qu’en 2020 et 2019. Pour l’ensemble de l’année, Tesla devrait dépasser les 800 000 véhicules électriques, soit une augmentation de plus de 50 % par rapport aux niveaux de 2020.

Au dernier trimestre, les analystes ne s’attendaient pas à ce que Tesla batte les chiffres, en particulier dans un trimestre saisonnier faible. Mais la société a quand même affiché une augmentation de 109% des livraisons de véhicules d’une année sur l’autre. Après avoir écrasé les estimations du premier trimestre, les perspectives de la direction pour 2021 commencent à sembler très réalisables. Cela dit, il faudra peut-être encore un trimestre pour convaincre les investisseurs que le taux de croissance de Tesla s’accélérera cette année.

Ce trimestre, pour que Tesla reste sur la bonne voie pour respecter ses prévisions, la société devra plus que doubler ses livraisons au deuxième trimestre d’une année sur l’autre. Cela ne devrait pas être trop difficile. Si Tesla maintient simplement ses livraisons de véhicules au premier trimestre (185 000), cela équivaudrait à un taux de croissance d’une année sur l’autre de 104 %. Notamment, Tesla a interrompu la production des modèles S et X au dernier trimestre alors que la société actualisait ces modèles. Avec la reprise de la production des deux véhicules au deuxième trimestre, la capacité de Tesla à atteindre ce nombre semble tout à fait réalisable.

Tesla peut-il battre son propre record ?

Musk ayant appelé les employés de Tesla à tout mettre en œuvre pour la livraison et la production de fin de trimestre de l’entreprise, la plus grande question est de savoir si Tesla peut battre son propre record. Il ne fait aucun doute que l’entreprise est confrontée à de réels vents contraires fondamentaux, allant des contraintes de la chaîne d’approvisionnement (principalement autour des semi-conducteurs), des retards de production et même des problèmes de sécurité. Notamment, les livraisons de mai à Li Auto (NYSE :LI) et Nio est tombé au milieu de la pénurie mondiale de puces.

Cette année, la croissance des véhicules de Tesla dépend également en partie de l’expansion continue de la fabrication dans ses usines, en particulier dans la nouvelle usine au Texas et en Allemagne, qui a été plus difficile à lancer. Il est certainement possible que l’entreprise soit confrontée à des problèmes imprévus ici.

Pour l’essentiel, la faiblesse récente de l’action Tesla est le résultat d’un risque global lié à la concurrence croissante des constructeurs automobiles traditionnels, qui prennent également beaucoup plus au sérieux leurs feuilles de route pour les véhicules électriques. Par exemple, Gué (NYSE :F) a récemment dévoilé son F-150 Lightning électrique, alors qu’il cherche à faire passer sa vache à lait, le pick-up de la série F, dans l’espace EV. General Motors (NYSE :DG) investit également de manière agressive dans les véhicules électriques, avec des plans pour lancer 30 nouveaux modèles dans le monde d’ici 2025. Ensuite, il y a les nouveaux venus, dont Rivian Automotive, dont l’introduction en bourse (IPO) est attendue plus tard cette année, et Lucid Motors, qui devrait compléter son Introduction en bourse de SPAC en juillet.

Action TSLA : acheter avant les résultats du deuxième trimestre

Le récent commentaire de Tesla suggère que la direction est très confiante de pouvoir atteindre ses prévisions pour 2021. Selon les performances de Tesla ce trimestre, il y a de fortes chances que l’action TSLA se réinitialise beaucoup plus haut.

Mon point de vue : avec les menaces concurrentielles largement exagérées et la société bien placée pour capturer un énorme marché automobile mondial de 5 000 milliards de dollars, je reste un acheteur d’actions Tesla avant les résultats du deuxième trimestre. Le récent repli des actions est un point d’entrée attrayant.

