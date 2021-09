Stock TTOO: L’énorme actualité de Covid-19 soulève les biosystèmes T2 aujourd’hui

Alors que la pandémie de Covid-19 continue de se développer et de changer, la nécessité d’une détection rapide des virus avant l’apparition des symptômes est devenue de plus en plus claire. T2 Biosystèmes (NASDAQ :TTOO), un leader émergent dans le domaine des tests critiques, a fait une annonce à ce sujet. En conséquence, le stock TTOO a rapidement augmenté.

Source : shutterstock.com/PhotobyTawat

Que s’est-il passé avec le stock TTOO ?

T2 Biosystems est connu pour son travail dans le domaine de la détection des agents pathogènes causant la septicémie. Aux premiers stades de la pandémie, T2 a fait la une des journaux pour son entrée dans le domaine des tests de virus.

Selon l’annonce d’aujourd’hui, le panel T2SARS-CoV-2 de la société, un type de test, a la capacité de détecter à la fois les variantes Mu (B.1.621) et Iota (B.1.526) du virus SARS-CoV-2.

Cette évolution a conduit à un redressement très rapide du stock TTOO. Après un mois de baisse progressive d’un total global de 6,97 % et de négociation à moins de 1 $ par action, l’action a commencé à grimper rapidement ce matin. Malgré une légère baisse, l’action TTOO est toujours en hausse de 20,59 % au moment d’écrire ces lignes.

Pendant ce temps, le plus grand concurrent de T2 Diagnostic de quête (NYSE :DGX) est en baisse de 0,87% pour la journée.

Ce que cela veut dire

Les progrès dans le domaine de la détection rapide des virus sont bénéfiques pour toute l’humanité, mais lorsque des sociétés cotées en bourse font des progrès importants, cela peut être mutuellement bénéfique pour les actionnaires.

Alors que de nouvelles variantes continuent d’émerger, le besoin de tests et de détections rapides ne peut qu’augmenter. Les sociétés de fournitures médicales ont récemment bénéficié d’un commerce généralement rentable, comme Baxter International (NYSE :BAX), Becton Dickinson et compagnie (NYSE :BDX) et Boston scientifique (NYSE :BSX). Même si les producteurs de vaccins tels que Pfizer (NYSE :PFE) et Moderne (NASDAQ :ARNm) continuent de progresser, de nombreuses personnes restent hésitantes et continuent d’avoir besoin de tests. À mesure que les virus se développent, le marché des tests augmente également.

Quelle est la prochaine étape pour TTOO Stock ?

Tant qu’il y aura des virus dangereux, les gens devront pouvoir les tester eux-mêmes. La demande pour ces appareils ne va pas disparaître et, en tant que tel, le stock de TTOO est bien placé pour continuer à augmenter.

À mesure que les nouvelles variantes augmenteront aux États-Unis, la nécessité de les tester augmentera, entraînant une hausse des cours des actions en conséquence. La raison pour laquelle l’annonce n’a pas encore fait augmenter les prix est probablement que les deux nouvelles variantes autour desquelles l’annonce est centrée aujourd’hui ne sont toujours pas répandues aux États-Unis. Si cela change, beaucoup plus de gens voudront avoir la possibilité de tester pour eux.

L’avenir à long terme de cette action est quelque peu suspect, car d’autres sociétés produiront probablement une technologie similaire dans les mois à venir. Mais pour l’instant, les actions sont en baisse et valent la peine d’être achetées. La capacité à détecter de nouvelles souches de virus a aidé le stock de TTOO à augmenter auparavant et il n’y a aucune raison de croire que cela ne peut plus se reproduire.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.