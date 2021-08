Stock Up, Stock Down pour la première de ‘Bachelor in Paradise’, avec Nora Princiotti

Juliet est rejointe par Nora Princiotti pour évaluer dont le stock est en hausse et qui est en baisse après la première de Bachelor in Paradise. Ils parlent de la façon dont David Spade s’est comporté en tant qu’hôte (10:48); certains de leurs favoris surprises, comme Noah et Tahzjuan (25:02) ; et certains des premiers couples qui sont sortis de l’épisode (34:18).

Animatrice : Juliette Litman

Invitée : Nora Princiotti

Producteur : Kaya McMullen

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS