Stock UPST: 7 choses à savoir alors que le récent démarrage de l’introduction en bourse monte plus haut

Peut-être que l’une des offres publiques initiales (IPO) les plus réussies de la fin de 2020 doit être Parvenu (NASDAQ :UPST). En effet, les actions UPST étaient cotées à 20 $ par action, pour une valorisation de 1,45 milliard de dollars l’an dernier. Actuellement, les actions d’UPST ont bondi à plus de 210 $ par action, un 10 ensachage pour les investisseurs en moins d’un an.

Cette société d’intelligence artificielle (IA) a constaté un intérêt considérable pour l’offre de produits de base de l’entreprise. Upstart utilise un algorithme d’IA propriétaire pour fournir des cotes de crédit plus précises aux prêteurs. En jumelant des personnes plus jeunes et à revenu élevé avec des produits de crédit qui reflètent plus précisément leur véritable risque, Upstart a vu une aubaine dans les affaires alors que les prêteurs cherchent à augmenter leurs portefeuilles de prêts.

Une grande partie du succès d’Upstart est due à la difficulté que les modèles de pointage de crédit traditionnels offrent à certains investisseurs. En conséquence, de nombreux investisseurs ont sauté sur le modèle commercial d’Upstart comme moyen de gérer les inégalités dans l’économie d’aujourd’hui.

Selon le site Web d’Upstart, l’objectif de l’entreprise est d’améliorer le prix des emprunts pour les Américains moyens. « L’argent est un ingrédient fondamental de la vie, et à moins que vous ne fassiez partie du petit pourcentage d’Américains possédant une richesse importante, le prix de l’emprunt vous affecte tous les jours. Tout au long de l’histoire, le crédit abordable a été essentiel pour libérer la mobilité et les opportunités. »

En conséquence, il n’est peut-être pas surprenant que des têtes parlantes influentes telles que Jim Cramer soient devenues optimistes sur les actions UPST. Examinons quelques points que les investisseurs voudront peut-être savoir sur ce jeu d’IA intrigant.

L’action UPST monte en flèche grâce à l’intérêt accru des investisseurs

UPST est devenue publique en décembre 2020 au prix de 20 $ par action. Depuis lors, il s’agit d’un titre qui a suscité un intérêt considérable chez les investisseurs particuliers. Le récent pic massif d’Upstart est le résultat d’un énorme gain de gains la semaine dernière. La société a enregistré une croissance de ses revenus de plus de 1000%, un chiffre réservé aux actions à la croissance la plus élevée. De plus, Upstart a fait exploser les attentes en matière de résultat net. La société a rapporté 50 cents par action pour le premier semestre de cette année. Ces chiffres de bénéfices sont bien meilleurs que ce que les analystes attendaient et ouvrent la voie à l’action UPST pour atteindre sa valorisation. Les investisseurs qui misent sur les actions UPST espèrent qu’Upstart pourra complètement perturber l’industrie existante de la modélisation des scores de crédit.

