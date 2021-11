Stock UPST : pourquoi acheter Upstart semble dangereux pour le moment

Alors que je continue à croire que Holdings parvenus’ (NASDAQ :UPST) la technologie est très précieuse et que les perspectives à long terme pour l’action UPST sont assez positives, je pense que la société d’intelligence artificielle (IA) basée sur le cloud est confrontée à des défis difficiles à court terme.

Ces défis comprennent à la fois des problèmes macro et micro. Compte tenu de cette situation, je continue de conseiller aux investisseurs d’attendre un prix plus favorable avant de commencer une nouvelle position haussière au nom ou d’acheter des actions supplémentaires de la société.

Une technologie précieuse et une forte croissance

J’ai longtemps soutenu que les perspectives des entreprises qui ont développé des outils d’IA spécialisés sont très solides. C’est en grande partie parce que la création d’outils adaptés à certains secteurs demande beaucoup de travail, de connaissances et/ou de temps. Et dans plusieurs colonnes précédentes, j’ai soutenu qu’Upstart appartient à cette dernière catégorie.

En effet, comme l’a récemment suggéré un autre chroniqueur d’InvestorPlace, Mark Hake, la technologie d’IA d’Upstart est très précieuse pour les banques. C’est parce que ses systèmes permettent aux prêteurs d’accorder des prêts en toute sécurité à des emprunteurs ayant une faible cote de crédit qu’ils refuseraient autrement. En conséquence, Upstart augmente les résultats financiers des prêteurs et, comme le soutient à juste titre Hake, les actions UPST devraient être évaluées comme un nom dans le secteur du marketing.

Il est également important que, d’une année à l’autre, l’entreprise continue de générer une croissance considérable. Par exemple, le chiffre d’affaires d’Upstart au troisième trimestre a plus que triplé au cours de la même période un an plus tôt, passant de 194 millions de dollars à 228 millions de dollars.

Et son bénéfice par action au troisième trimestre a presque quadruplé en glissement annuel, s’établissant à 60 cents, contre 16 cents au cours de la même période un an plus tôt.

Un environnement macro plus difficile à venir

Du côté négatif, il y a des signes que la croissance d’Upstart ralentit de manière significative. Son chiffre d’affaires a augmenté de 60% au T2 par rapport au T1, mais n’a atteint que 18% au T3 par rapport au T2.

De plus, Upstart s’attend à ce que le bénéfice net, hors certains éléments, chute à 48 à 50 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 57,4 millions de dollars au troisième trimestre.

De plus, sur la base de l’estimation moyenne du bénéfice par action des analystes en 2022 pour la société, l’action UPST a un ratio cours/bénéfice à terme de 84. C’est une évaluation très élevée. Et compte tenu des multiples inquiétudes macroéconomiques exprimées par de nombreux investisseurs, ce n’est pas le moment idéal pour acheter les actions d’une société avec une valorisation élevée dont la croissance peut ralentir.

Parmi ces préoccupations figurent une inflation élevée et la réponse de la Fed à l’inflation, qui pourrait inclure des augmentations des taux d’intérêt plus tôt que prévu.

Les inquiétudes croissantes sur ces questions parmi les investisseurs, Goldman Sachs a récemment averti que « la poussée inflationniste actuelle va s’aggraver cet hiver avant de s’améliorer ».

En période de hausse des taux d’intérêt, qui pourrait facilement être déclenchée par une inflation élevée, certains investisseurs évitent les actions très valorisées. C’est parce que des taux d’intérêt plus élevés rendent plus coûteux pour les investisseurs d’attendre les flux de trésorerie d’entreprises très valorisées pour justifier le cours de leurs actions.

C’est l’une des raisons pour lesquelles, ces derniers jours, semaines et mois, les cours des actions de nombreuses sociétés avec des valorisations élevées – y compris Upstart, Rivien (NASDAQ :RIVN), et Nio (NYSE :NIO), ont fortement baissé.

Le résultat sur UPST Stock

Upstart a une entreprise précieuse et très rentable. De plus, la société se prépare à se développer dans le crédit automobile. Selon Upstart, le marché des prêts automobiles est six fois plus important que son marché principal actuel : les prêts personnels.

Compte tenu de ces derniers points, je pense que les actions Upstart et UPST ont un avenir à long terme très prometteur. Mais la combinaison actuelle du ralentissement de la croissance d’Upstart et d’un environnement macroéconomique difficile pour les actions de grande valeur en fait un moment dangereux pour acheter des actions.

C’est pourquoi j’exhorte les investisseurs, avant d’acheter l’action, à attendre qu’un ou plusieurs des événements suivants se produisent : Upstart commence à montrer qu’il peut réussir sur le marché des prêts automobiles, l’action UPST tombe en dessous de 150 $ ou l’environnement macroéconomique s’améliore.

A la date de publication, Larry Ramer n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Larry Ramer a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 14 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent Plug Power, les actions solaires et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.