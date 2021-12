Stock UPST : pourquoi ce n’est pas encore le moment d’acheter la baisse sur Upstart

Parvenu (UPST) en tant que concept est extraordinaire à mes yeux car il attribue des cotes de crédit avec une approche beaucoup plus prospective que ne le font les facilitateurs de prêts traditionnels. De plus, l’IA utilisée par l’entreprise est sans faille, la vitesse et la précision étant le maître-mot.

Cependant, en tant qu’investisseur, il est essentiel de vous rappeler que vous investissez dans une action et pas seulement dans le concept de l’entreprise, ce qui signifie que nous devons déterminer si son potentiel est pris en compte ou non.

Le climat du marché de l’année prochaine sera très différent de celui des 2 dernières années. Pour ma part, je m’attends à un marché plus rentable, ce qui signifie que les investisseurs devront commencer à distinguer les bonnes entreprises des cours boursiers sous-évalués s’ils veulent réaliser des gains.

L’action UPST pourrait être un excellent exemple de la façon dont une bonne entreprise ne se traduit pas toujours par une bonne action.

L’action UPST ne bénéficiera pas du commerce cyclique

La plupart d’entre vous ont déjà entendu parler du buzz autour de la hausse des taux et de la façon dont cela stimulera les actions bancaires. La théorie derrière cela est que si la Réserve fédérale américaine augmente les taux d’intérêt, le marché de la dette sera plus lucratif pour les initiateurs car les écarts qu’ils pourraient facturer sur les prêts augmenteront.

Upstart ne bénéficiera pas nécessairement de ce climat car il est considéré comme un hybride entre une plate-forme publicitaire et une maison de courtage plutôt qu’un prêteur. Cela signifie que ses revenus diminueront en fait avec des tarifs plus élevés, car le volume des transactions diminuera probablement légèrement dès que les tarifs augmenteront.

En plus de ce qui précède, Upstart est un titre de croissance plutôt qu’un jeu de valeur. La hausse des taux d’intérêt en 2022 pourrait être préjudiciable aux actions de croissance, car elle a tendance à aplatir leur courbe de croissance exponentielle des bénéfices.

Le chiffre d’affaires et l’EBITDA d’Upstart ont augmenté au cours de l’année écoulée, atteignant respectivement 187,56 % et 447,28 % ; ces chiffres vont probablement diminuer au cours de l’année à venir, et je ne peux m’empêcher de penser que le récent retrait de l’action a été le moyen utilisé par le marché pour évaluer la baisse attendue de la croissance pour l’année prochaine.

Un dernier point à mentionner concernant la cyclicité est la récente note neutre de JP Morgan sur l’action, l’analyste James Faucette utilisant un argument similaire au mien en affirmant que la croissance de l’action a été prise en compte pour le moment. Faucette pense que la relation d’Upstart avec ses investisseurs lui a permis de bien performer en 2021, mais le climat actuel du marché ne lui permettra pas de se maintenir.

Évaluation et élan

Commençons par ce dernier pour fournir un contexte à l’argument de l’évaluation. L’indice de force relative (RSI) d’Upstart est inférieur à 30, ce qui indique que l’action a été survendue, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une « opportunité d’achat de baisse ».

Pour que ce soit vraiment une opportunité d’achat bas et de vente élevée, nous aurions besoin de voir une légère augmentation du volume et un signe que l’action va dépasser ses moyennes mobiles ; pour l’instant, l’action UPST ne possède aucun de ces attributs, et je pense que cela est dû à un problème de valorisation.

Voici le gros problème d’évaluation ; en comparant l’action Upstart à ses pairs du secteur, on peut observer à travers des prix-ventes et des primes prix-flux de trésorerie de 3,47x et 4,46x que les investisseurs ont pris de l’avance sur eux-mêmes. À cela s’ajoute l’argument selon lequel l’action pourrait être victime d’un ralentissement cyclique, ce qui signifie que ces ratios pourraient jouer un rôle clé dans les ventes massives des investisseurs à l’avenir.

Et maintenant pour le stock UPST ?

Quelques investisseurs sont susceptibles d’acheter dans la récente baisse, mais je ne pense pas que cela empêchera une nouvelle trajectoire à la baisse. L’action UPST a un énorme problème de valorisation induit par l’excès d’optimisme des investisseurs au cours d’un marché plus large refoulé.

De plus, le marché est prêt pour une oscillation cyclique alors que des changements de politique monétaire sont en cours, et les caractéristiques de l’action Upstart signifient qu’elle pourrait être victime de telles politiques au lieu d’en être bénéficiaire.

L’essentiel est que l’action ne vaut pas le risque en ce moment.

