Stock UWMC: la chute après la SPAC est presque inexplicable

Il peut arriver un moment où l’initiateur de prêts immobiliers autrefois en vogue Participations UWM (NYSE:UWMC) aura à nouveau son jour au soleil. D’ici là, nous devrons comprendre le prix étonnamment bas de l’action UWMC.

Source: Shutterstock

Pendant six années consécutives, UWM Holdings a été (au moins selon la société) le premier prêteur hypothécaire en gros aux États-Unis. Le rival le plus notable de la société est Rocket Mortgage, qui fait partie de Compagnies de fusées (NYSE:RKT).

Le 23 septembre 2020, UWM Holdings a annoncé qu’elle deviendrait publique via une fusion inversée avec une société d’acquisition à usage spécial (SPAC) Gores Holdings IV. Cet accord, évalué à 16,1 milliards de dollars, était le plus gros accord SPAC à l’époque.

Et pourtant, d’une manière ou d’une autre, l’action UWMC (anciennement GHIV) a réussi à chuter en dessous de son prix avant l’annonce de la fusion. Il pourrait y avoir une opportunité d’achat rare ici, alors restez dans les parages alors que nous approfondissons ce perturbateur sous-estimé du marché du logement.

Un regard plus attentif sur les actions UWMC

Avant la divulgation de la fusion inversée, les actions se négociaient près du niveau de 10 $. Ceci est typique parmi les actions SPAC à leurs débuts, car les unités – généralement à un prix d’achat unitaire de 10 $ – sont composées d’une action ordinaire et d’une fraction de bon de souscription pour acheter une action de cette action.

Maintenant, vous pouvez vous attendre à ce que l’action UWMC / GHIV ait pris un tour de fusée immédiat après l’annonce de l’accord de fusion. Pourtant, ce n’est pas exactement ce qui s’est passé.

La fusion du prix de l’action s’est produite, mais pas avant décembre 2020. Enfin, l’action a atteint un sommet de 52 semaines à 14,38 $ le 28 décembre.

Vous avez peut-être vu les actions SPAC post-transaction revenir au niveau de 10 $ après la disparition de l’enthousiasme initial. C’est parfaitement compréhensible.

Cependant, l’action UWMC est en réalité passée nettement en dessous de 10 $. En fait, à la clôture des marchés le 16 avril 2021, l’action s’est établie à 7,49 $.

C’est brutal pour les personnes qui ont acheté et détenu l’action, s’attendant à une croissance à long terme. Alors, les investisseurs actuels et potentiels devraient-ils conclure qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec l’entreprise?

Produire des résultats et des dividendes

Pour autant que je sache, UWM Holdings se porte très bien. Les données financières les plus récentes sur la société proviennent du rapport d’UWM Holdings sur ses résultats du quatrième trimestre et de l’année 2020, qui étaient assez impressionnants.

Voici un bref récapitulatif des données du quatrième trimestre:

Origines de 54,7 milliards de dollars en volume de prêts, en hausse de 71% d’une année sur l’autre et un record trimestriel pour la société Marge de gain totale de 305 points de base (pb), dépassant facilement les 110 pb enregistrés au quatrième trimestre 2019 Bénéfice net de 1,37 milliard de dollars, a amélioration considérable par rapport au bénéfice net de 148,9 millions de dollars affiché au quatrième trimestre 2019

Quant à l’année 2020, la production d’origine d’UWM Holdings s’est élevée à 182,5 milliards de dollars. C’est un record de la société, ainsi qu’une augmentation de 69% par rapport à la production record de la société pour 2019 de 107,8 milliards de dollars.

De plus, UWM Holdings demeure un généreux payeur de dividendes. Actuellement, le rendement du dividende annuel à terme de l’action UWMC est de 5,34%, ce qui devrait plaire aux investisseurs axés sur les revenus.

Fatigue SPAC

Avec toutes ces données positives à l’esprit, il est difficile de comprendre le prix toujours bas des actions UWM Holdings.

Ce n’est pas comme si le marché du logement échouait. Pour citer Larry Ramer, contributeur d’InvestorPlace, le boom immobilier en 2021 est si fort «qu’en janvier, l’indice national S&P CoreLogic Case-Shiller a augmenté du plus haut niveau d’une année à l’autre depuis 2006.»

La concurrence de Rocket Mortgage pourrait-elle être le problème? Pas probable. Comme je l’ai appris de Chris Markoch, contributeur d’InvestorPlace, le PDG d’UWM Holdings, Mat Ishbia, affirme que moins de 500 courtiers sur 12 000 continuent de s’associer à Rocket Mortgage.

Je ne m’en sortirai pas en lançant mes mains en l’air et en admettant que je ne sais pas pourquoi le stock UWMC est toujours très bon marché. Alors, je vais aller de l’avant et inventer une phrase maintenant: fatigue SPAC.

Il est possible que l’histoire d’amour du marché avec les SPAC s’estompe. Les tendances vont et viennent, et peut-être que le marché punit injustement UWM Holdings, qui, après tout, était enthousiasmé comme faisant partie du plus grand accord SPAC jamais réalisé.

La ligne de fond

Donc, ma meilleure estimation est de savoir pourquoi l’action UWMC se négocie probablement en dessous de sa juste valeur.

Vous conviendrez peut-être avec moi qu’il y a ici un marché sous-reconnu. Si tel est le cas, n’hésitez pas à exprimer votre contrarianisme à travers une position longue sur UWM Holdings.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne d’arrivée – pour le compte de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.