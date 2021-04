Stock UXIN: Pourquoi Uxin peu connu monte en flèche aujourd’hui

Le nouveau coronavirus continue de nous révéler des industries qui l’emportent lorsque les consommateurs sont coincés chez eux. L’industrie de la vente de voitures d’occasion en ligne est l’un de ces gagnants. Et certaines nouvelles récentes élèvent un nouveau joueur de l’industrie Uxin (NASDAQ:UXIN) stock vers de nouveaux sommets.

Source: Shutterstock

Un certain scepticisme a suivi le marché des voitures d’occasion. Une grande partie du processus d’achat de voitures a reposé sur l’inspection de l’acheteur. Cependant, malgré ce scepticisme, l’industrie a connu une croissance impressionnante. Et avec la pandémie de coronavirus qui s’est arrêtée chez de nombreux acheteurs de voitures, le virage vers les options en ligne était évident et naturel. À la fin de 2020, l’industrie enregistrait des millions de transactions.

Uxin est une société basée en Chine qui fournit une plate-forme en ligne pour ces transactions de voitures d’occasion. Pensez-y comme à la Chine Carvana (NYSE:CVNA). Contrairement à Carvana, cependant, Uxin est une option plus volatile. La capitalisation boursière de la société est extrêmement faible sous les 600 millions de dollars.

La nature volatile de ce penny stock inquiète les investisseurs. Mais son annonce de jeudi a fait monter en flèche les actions. La société a rendu publique son entrée dans une feuille de conditions contraignante avec deux grandes sociétés d’investissement asiatiques.

Les noms des entreprises ne sont pas encore rendus publics. Ce que nous savons, c’est que si un accord définitif est conclu entre les entreprises et l’entreprise, Uxin envisage un investissement de 300 millions de dollars.

UXIN Stock Rockets après l’annonce

La nouvelle a d’énormes implications pour Uxin. Un investissement de cette ampleur peut faire beaucoup pour sortir l’entreprise de sa petite mystique et sous les projecteurs.

L’annonce a déclenché une réponse positive immédiate pour l’entreprise. L’action UXIN a grimpé en flèche aujourd’hui et les actions sont actuellement en hausse de plus de 50%. De même, le volume des transactions augmente un peu, avec 191 millions d’actions échangées contre 5 millions en moyenne.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.