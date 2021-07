Stock VIAC : les actifs médiatiques de ViacomCBS pourraient le pousser à plus de 50 $

Si vous êtes assez vieux pour vous rappeler quand MTV a commencé – ou assez vieux pour vous souvenir quand il ne jouait que des clips musicaux – alors vous n’êtes plus un poulet printanier. MTV n’est qu’une des nombreuses marques historiques détenues par ViacomCBS (NASDAQ :VIAC). Les autres marques de divertissement emblématiques du portefeuille d’actions de VIAC comprennent Paramount, CBS, Comedy Central, BET, Nickelodeon, Showtime et bien d’autres. ViacomCBS possède une bibliothèque avec environ 140 000 épisodes télévisés et 3 600 films couvrant plusieurs genres tels que la comédie, le sport, les actualités, les enfants et les longs métrages.

ViacomCBS dispose d’un large éventail de sources de revenus, notamment la publicité, les frais d’affiliation (payés par les câblodistributeurs aux réseaux), le streaming (à la fois par abonnement et la publicité) et les licences. La publicité est généralement la plus grande et la plus importante de ces sources.

Les entreprises médiatiques établies sont généralement des entreprises à marge élevée qui génèrent d’importants flux de trésorerie disponibles. Les rendements des flux de trésorerie disponibles de ViacomCBS au cours des trois dernières années ont été solides. Cependant, les entreprises de médias qui possèdent une vaste collection de chaînes câblées ont souvent du mal à trouver de la croissance en raison des tendances de coupe de cordon avec l’avènement du streaming.

La valorisation des actions VIAC n’est pas chère

L’action VIAC se négocie actuellement à environ 10x le BPA du consensus 2021 et 8x l’EBITDA, ce qui est une bonne affaire sur le marché fou d’aujourd’hui. La transaction WarnerMedia / Discovery a été valorisée entre 10x et 11x l’EBITDA.

Des sociétés de médias autonomes telles que VIAC et Porte des Lions (NYSE :LGF-A) devraient être des cibles d’acquisition par les plus grandes sociétés de médias à un moment donné. VIAC est une cible particulièrement attrayante car son ratio de levier de 2,5 à 3,0 fois est inférieur à celui de beaucoup dans l’industrie. La position de liquidité de la société est également solide avec 5,5 milliards de dollars de liquidités au bilan et 3,5 milliards de dollars sur une facilité de crédit non utilisée. Avec ce type de liquidité, peut-être que VIAC sera l’acquéreur au lieu de l’inverse.

Les acquéreurs potentiels de ViacomCBS incluent des sociétés de médias traditionnels, mais également les streamers FANG tels que Amazon (NASDAQ :AMZN), Netflix (NASDAQ :NFLX), et Pomme (NASDAQ :AAPL). Ces entreprises ont besoin de beaucoup de contenu pour garder leurs abonnés intéressés. La durée d’attention de la plupart des Américains n’est plus très longue.

Cependant, la société est une société contrôlée. Shari Redstone contrôle 77% des droits de vote par le biais d’actions à super droit de vote alors qu’elle ne détient qu’un intérêt économique de 10%.

Succès en streaming

Au cours du premier trimestre 2021, VIAC a enregistré une croissance impressionnante du streaming, avec une croissance de 69 % des revenus d’abonnement et de 62 % de la croissance publicitaire (liée aux plateformes de streaming). Les principales plates-formes de streaming de l’entreprise sont Paramount +, Showtime et Pluto TV. Le nombre total d’abonnés au streaming à la fin du premier trimestre était de 36 millions.

Conclusion

Il est possible que la fusion WarnerMedia/Discovery déclenche un autre cycle de consolidation mondiale des médias. ViacomCBS possède certains des meilleurs actifs médiatiques du secteur et ajouterait une grande échelle et un contenu à un acquéreur. Il est peu probable que la société soit acquise aux prix observés lors de l’engouement pour les memes/ventes à découvert en mars de cette année, où les actions ont dépassé les 100 $. Mais une juste valeur dans les années 50 ou 60 n’est pas déraisonnable.

En attendant, l’action VIAC verse un rendement de dividende de 2,1% en attendant que quelque chose de bien se produise.

