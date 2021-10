Stock VISL : 7 choses à savoir en tant que fusées Vislink 40 % plus élevées

Aujourd’hui, Vislink Technologies (NASDAQ :VISL) est une action en pleine évolution. Les actions de VISL ont explosé de plus de 40% lors des échanges précédents, bien que les ventes de l’après-midi aient fait baisser cette action au moment de la rédaction.

Aujourd’hui, il semble que Vislink fasse partie des entreprises ciblées sur les réseaux sociaux en tant que commerce lié à Trump. En plus de Remarque (NASDAQ :MARQUE) et Sharecare (NASDAQ :SHCR), les investisseurs cherchent des façons de jouer Acquisition du monde numérique (NASDAQ :DWAC) fusion avec le premier appel public à l’épargne (IPO) dirigé par Donald Trump de Truth Social à venir.

En effet, la façon dont les investisseurs parviennent à lier ces entreprises peut être assez compliquée. Cependant, nous sommes actuellement au milieu d’un marché plutôt spéculatif. Toute sorte de rumeur a le potentiel de faire monter n’importe quel stock. Pour les investisseurs à la recherche de jeux spéculatifs à fort effet de levier, il semble que l’action VISL ait figuré sur la liste.

Cela dit, penchons-nous sur quelques points que les investisseurs voudront peut-être savoir sur Vislink. Après tout, il s’agit d’une action à très petite capitalisation avec peu de couverture.

Ce qu’il faut savoir sur les actions VISL

Vislink est une société de communications sans fil opérant à l’échelle mondiale. La société fournit des produits et des solutions de production en direct, y compris des liaisons de communication haute définition. La clientèle de Vislink comprend des entreprises ainsi que des clients militaires et gouvernementaux. En conséquence, cette société est considérée comme un jeu relativement isolé dans la fourniture d’un bien essentiel. La société a été constituée en 2002 et est basée dans le New Jersey. Actuellement, Vislink a une capitalisation boursière d’un peu moins de 100 millions de dollars. Cette société est actuellement en hausse d’environ 20% depuis le début de l’année, mais elle est en baisse de plus de 60% par rapport à son sommet de 52 semaines.

À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.