Stock VNE: les nouvelles de Qualcomm qui font monter en flèche Veoneer sous le radar

in

Aujourd’hui, les investisseurs en Veoneer (NYSE :VNE) et les actions VNE enregistrent des gains impressionnants. L’entreprise de technologie automobile a vu ses actions s’envoler de près de 30% aujourd’hui sur des volumes très importants.

Source : Shutterstock

Cette décision intervient au milieu de l’intérêt des investisseurs pour l’espace de la technologie automobile. L’entreprise produit des équipements de sécurité avancés pour les véhicules autonomes et semi-autonomes, tels que des capteurs lidar et radar. Ces technologies sont devenues l’un des points focaux des investisseurs, car elles entraînent les améliorations technologiques dont les constructeurs automobiles ont besoin pour rester en tête de la concurrence.

En juillet, le géant des pièces automobiles et constructeur automobile Magna International (NYSE :MGA) je le pense aussi. Magna a offert 31,25 $ par action à Veoneer dans le cadre d’un accord qui s’élevait à une offre de 3,8 milliards de dollars pour la société. Cette décision positionnerait bien Magna dans la course pour fournir aux constructeurs automobiles la meilleure technologie possible pour leurs nouveaux véhicules.

Cependant, aujourd’hui, une offre concurrente est arrivée de Qualcomm (NASDAQ :QCOM), en tête de l’offre de Magna. Plongeons dans les détails de cette offre et pourquoi elle est importante pour ce secteur.

Qualcomm Bid augmente le stock de VNE

Aujourd’hui, Qualcomm a annoncé que le fabricant de puces avait fait une offre concurrente de 4,6 milliards de dollars pour acquérir Veoneer. Cela s’élève à 37 $ par action pour le fabricant de lidar et de radar. Actuellement, les actions de VNE se négocient bien au-dessus du niveau de 37 $, les investisseurs semblant prendre en compte une contre-offre de Magna et une guerre d’enchères potentielle.

En effet, la valeur fournie par des entreprises comme Veoneer apparaît pleinement en ce moment. Il semble que le marché considère désormais les véhicules comme la prochaine frontière technologique. Étant donné que Qualcomm, un fabricant de puces, est sur le marché des systèmes lidar et radar avancés en dit long sur la façon dont le secteur automobile traditionnel est considéré dans le contexte plus large de l’espace technologique.

La capacité de Magna, une entreprise avec une capitalisation boursière de 25 milliards de dollars, à augmenter son offre nettement au-dessus des 4,6 milliards de dollars offerts par Qualcomm, un géant de la technologie beaucoup plus important, reste à voir. En conséquence, l’exubérance d’aujourd’hui avec les actions VNE est peut-être exagérée.

Cela dit, il est possible qu’un autre enchérisseur puisse sortir de nulle part comme l’a fait Qualcomm. Le cours de l’action de Magna a augmenté suite à l’offre annoncée, suggérant que les investisseurs pensent que Magna n’est pas dans l’offre. Cependant, cette tournure des événements jette certainement une lumière positive sur le stock de VNE. En conséquence, Veoneer est une entreprise qui a trouvé sa place sur ma liste de surveillance aujourd’hui.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.