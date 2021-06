Stock VXRT : la promesse d’éviter l’aiguille sera-t-elle payante pour Vaxart ?

in

Vaxart (NASDAQ :VXRT) est une société de biotechnologie basée en Californie qui développe des vaccins. Comme tant d’autres noms de la biotechnologie au cours de l’année écoulée, cela inclut également la lutte contre Covid-19. Et, comme beaucoup de ces sociétés, l’action VXRT a vu ses actions augmenter considérablement par rapport au statut de penny stock en 2020.

Source : Photo avec l’aimable autorisation de Vaxart, Inc.

Dans ce cas, entre février 2020 et février 2021, l’action VXRT a bondi de près de 2000%. Qu’est-ce qui rend Vaxart différent des autres ? Cette société se concentre sur les vaccins oraux ; pilules au lieu de seringues. Cela pourrait changer la donne, d’autant plus que les vaccins Covid-19 nécessitent actuellement une réfrigération ou un stockage au congélateur.

Cependant, comme cela a été le cas pour de nombreuses entreprises travaillant sur les vaccins Covid-19, le stock de VXRT a également été volatil. C’était pleinement visible début février, lorsque VXRT a grimpé de 162% en seulement trois sessions pour abandonner immédiatement ce gain sur la base de résultats d’essai décevants.

Se négociant maintenant dans la fourchette de 8,70 $, l’action VXRT est en hausse de 53% jusqu’à présent en 2021 mais reste bien en deçà de son sommet de février. Alors, est-il temps d’envisager un investissement dans cette entreprise de biotechnologie préclinique prometteuse ?

Stock VXRT : contourner les complications

Vaxart a un certain nombre de vaccins oraux dans son pipeline de développement, y compris des versions pour les norovirus, le VPH et la grippe. Cependant, concentrons-nous un instant sur son produit Covid-19 afin de montrer les avantages des vaccins oraux de Vaxart.

Comme je l’ai mentionné précédemment, les nouveaux vaccins contre les coronavirus actuels nécessitent une réfrigération pour le transport et le stockage. Certains nécessitent également d’être congelés à des températures extrêmes. Cela a entraîné une ruée – et des dépenses considérables – pour acheter des congélateurs spécialisés. Et dans de nombreuses régions du monde comme l’Afrique, où les budgets de la santé sont souvent limités et les populations largement dispersées, une réfrigération appropriée peut être hors de portée pour beaucoup.

Les vaccins à base de pilules de Vaxart, cependant, sont stables à température ambiante. Cela élimine un énorme obstacle logistique. Cela seul a été une force motrice derrière la croissance de l’action VXRT depuis le début de la pandémie.

En plus de contourner le transport et le stockage, la solution de Vaxart pourrait également résoudre un autre problème dans le déploiement des vaccins : la fourniture de seringues nécessaires pour injecter des vaccins typiques. Alors que les sociétés de biotechnologie augmentent la production de vaccins, certains craignent que la production de seringues ne puisse suivre le rythme. De toute évidence, un vaccin oral comme celui de Vaxart éliminerait le problème. De plus, faire des injections nécessite des professionnels de la santé formés qui ne sont pas toujours disponibles. Tout le monde peut prendre une pilule.

Enfin, Vaxart répond à un autre besoin (quoique moins crucial) : la peur des aiguilles. Une étude de 2018 de l’Université du Michigan a révélé que 27% des travailleurs d’un hôpital en question n’avaient pas reçu de vaccin contre la grippe “en raison de la peur des aiguilles ou parce qu’ils n’aimaient pas les aiguilles”. Et il s’agissait de professionnels travaillant dans un établissement de santé. Encore une fois, une vaccination orale a un énorme avantage ici.

Vaxart obtient une mise à niveau

Cela dit, à ce stade, Vaxart a trébuché avec son vaccin Covid-19. Par exemple, son dernier essai a montré des réponses prometteuses des cellules T, mais n’a pas réussi à générer suffisamment d’anticorps. La société estime que la réponse des cellules T de son candidat est prometteuse contre les variantes plus fortes de Covid-19, mais ce manque d’anticorps reste une préoccupation. Cependant, ce sont des essais à un stade précoce.

Ainsi, malgré la réaction négative du marché aux essais du vaccin Covid-19 de Vaxart, certains analystes examinent ici la situation dans son ensemble. Par exemple, Jefferies a récemment lancé une couverture de Vaxart avec une cote « achat » et un objectif de cours de 13 $ pour l’action VXRT.

En fin de compte, les analystes de Jefferies ne se concentrent pas uniquement sur Covid-19 ici – ils examinent également les vaccins oraux de Vaxart contre la grippe et les norovirus. En fait, les analystes estiment que ce dernier seul (qui commence les essais cliniques plus tard cette année) pourrait générer extrêmement bien des revenus pour l’entreprise.

Résultat final sur le stock VXRT

À l’heure actuelle, l’action VXRT détient une note « B » respectable dans Portfolio Grader. La société génère des revenus et disposait de 177,3 millions de dollars en espèces, en équivalents et en titres de créance disponibles à la vente en mars. Il existe un réel potentiel ici, mais il est tempéré par la volatilité et le risque que les vaccins de son pipeline n’atteignent pas le stade de l’approbation.

Cependant, si Jeffries a raison, les vaccins oraux sans aiguille de Vaxart pourraient récompenser les investisseurs avec environ 50% de hausse au cours de la prochaine année – ainsi qu’un potentiel de croissance continu à long terme.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

