Stock VXRT: Pourquoi les Redditors parient sur un gros coup avec Vaxart aujourd’hui

Aujourd’hui, les investisseurs en Vaxart (NASDAQ :VXRT) et les actions VXRT enregistrent des gains de plus de 20% au moment de la rédaction. Les actions de cette action biotechnologique au stade clinique axée sur le développement de vaccins oraux ont aujourd’hui un catalyseur clé.

Source : Ascannio / Shutterstock.com

En effet, les actions de biotechnologie opérant dans le domaine des vaccins ont récemment connu une volatilité impressionnante. Avec l’accélération du déploiement des vaccins, les investisseurs cherchent à se lancer dans le commerce le plus récent et le plus important. Et les actions VXRT ont récemment commencé à apparaître sur les forums de médias sociaux populaires pour les commerçants de détail.

En effet, l’importance de l’élan dans le marché d’aujourd’hui ne peut pas être surestimée. Nous vivons une époque assez incroyable. Et les investisseurs particuliers ont trouvé le pouvoir dans le nombre. Lorsque la foule de détaillants avertis des médias sociaux aime un stock, il augmente. Tel a été le cas avec le stock VXRT

Cependant, aujourd’hui, les investisseurs ont un autre catalyseur sur lequel s’appuyer avec Vaxart. Plongeons dans le catalyseur qui a enthousiasmé les investisseurs pour ce nom de biotechnologie.

L’action VXRT explose sur la couverture des analystes haussiers

Aujourd’hui, il a été rapporté que Vaxart avait reçu une couverture très optimiste de Yasmeen Rahimi de Pipe Sandler. Rahimi a lancé une couverture avec l’équivalent d’une cote d’achat et d’un objectif de prix de 18 $. Pour une action qui se négocie actuellement à moins de 9 $ par action, c’est plus de 50 % de hausse.

Ce niveau de hausse avec n’importe quelle action est suffisant pour enthousiasmer les investisseurs fondamentaux. Pour ceux qui parient sur les jeux Moonshot YOLO, encore plus.

Les commentaires de Rahimi sur l’avantage relatif de la société concernant ses candidats-médicaments, y compris son vaccin Covid-19, ont conduit à cette évaluation. De plus, Rahimi pense que ce titre présente un risque de baisse minimal en raison de son portefeuille de médicaments existant. En effet, il s’agit d’un jeu d’exécution, et les investisseurs sont obligés de faire des hypothèses sur le succès du pipeline de médicaments d’une biotechnologie donnée. Lorsque les analystes sont optimistes quant à la capacité d’une entreprise en particulier à réussir avec ses médicaments de base, les investisseurs se lancent dans l’aventure.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.