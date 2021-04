Stock WHLM: la grande raison pour laquelle Wilhelmina International gagne aujourd’hui

Agence de mannequins et de talents Wilhelmina International (NASDAQ:WHLM) n’a pas à fermer la piste pour le moment. La société a boité, plutôt que sasha, au cours du dernier mois, mais un nouvel acteur pourrait être exactement ce dont l’action de WHLM a besoin pour décoller à nouveau.

Source: Paolo Bona / Shutterstock.com

La dette de Wilhelmina est un sujet de débat depuis quelques semaines. Sans beaucoup de cash-flow libre et avec plus qu’une dette saine, Wilhelmina est considérée comme un jeu volatil. La pandémie du nouveau coronavirus entrave également l’entreprise, car la demande de modèles a diminué et les talents existants sous l’égide de Wilhelmina sont déplacés dans le monde entier en raison de verrouillages.

En fait, de nombreux investisseurs lorgnaient sur Wilhelmina en pensant à la faillite. Cependant, à partir de lundi, le script est en train de basculer.

L’intérêt des capital-risqueurs ravive l’action WHLM

Ce matin, l’action WHLM est en hausse de 40%, les actions se négociant à 7,78 $. La reprise très importante et très soudaine a été portée par une importante nouvelle. Une société de capital-risque a racheté près d’un million d’actions de WHLM, pour une participation de 18,4% dans la société.

Début avril, Commerce de détail en ligne Ventures, LLC a acheté la grande participation dans WHLM. Retail Ecommerce Ventures est dirigé par Tai Lopez et Alex Mehr. Les deux sont responsables d’un certain nombre d’achats dans le même esprit que celui-ci. La paire est à l’origine du sauvetage d’entreprises comme RadioShack, Robe Grange, et Jetée 1 hors de la faillite, et maintenant Wilhelmina est à leur merci.

Le commerce suscite aujourd’hui l’intérêt des investisseurs. Le volume des échanges est en hausse par rapport à l’habituel. Là où l’action WHLM enregistre généralement un volume moyen de transactions de 11 000 actions, le volume des transactions dépasse aujourd’hui 14 millions. Les investisseurs regardent avec enthousiasme et curiosité Wilhelmina pour voir comment il va se sortir de sa situation sous-optimale. Et, avec l’assouplissement des restrictions de verrouillage, la société voit ses modèles capables de revenir lentement à un fonctionnement normal.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.