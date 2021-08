Stock WKHS: L’embauche de Rick Dauch était un Je vous salue Marie par Workhorse

Une semaine exactement après l’adhésion Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS) en tant que nouveau PDG de l’entreprise, Rick Dauch a donné son premier appel de résultats. Malheureusement, les chiffres sont pour la plupart oubliables. Cependant, si vous possédez des actions WKHS, l’embauche de Dauch par le conseil d’administration ne peut être considérée que comme un sacré laissez-passer Je vous salue Marie.

Si Dauch réussit, il sera un cadre automobile compétent qui résoudra les problèmes du constructeur de camionnettes de livraison électriques. Cependant, c’est là que le caoutchouc rencontre la route. Si Dauch ne peut pas réparer Workhorse, le jeu sera très certainement terminé pour le stock WKHS.

Voici pourquoi.

L’action WKHS vaut la peine de parier chez les adolescents

Je semble avoir un faible pour Workhorse. Peut-être que c’est le fait qu’il avait les cojones à affronter Oshkosh (NYSE :OSK), le fabricant de camions spécialisés du Wisconsin, pour une partie du contrat de plusieurs milliards de dollars du service postal américain visant à remplacer ses camions postaux vieillissants.

C’est une histoire de David et Goliath pour plusieurs raisons.

Nous savons tous comment cela s’est passé. Mal. Si mal, Workhorse a déposé une plainte officielle auprès de la Cour fédérale des réclamations des États-Unis à la mi-juin concernant l’attribution du contrat à Oshkosh.

La perte du contrat a vraiment tué tout élan que le stock de Workhorse aurait pu avoir avant l’attribution du contrat. Il a chuté de 52% en deux jours de négociation après qu’Oshkosh ait remporté le gros lot. Pourtant, même après la forte baisse de février, il a réussi à éviter les chiffres à un chiffre pendant encore trois mois avant de clôturer à 9,61 $ le 6 mai. Puis il est passé à deux chiffres en juin et a évité de clôturer à un prix à un chiffre jusqu’au 11 août.

C’est un stock résilient.

Les chances sont contre

Si vous envisagez d’acheter ses actions aux prix actuels – au cours des cinq dernières séances de bourse, elle a augmenté de 4 % – il y a deux choses dont vous devez vous souvenir lorsque vous entrez votre position.

Premièrement, il s’agit d’un achat spéculatif réservé aux investisseurs agressifs. Deuxièmement, tout retard de production supplémentaire fera très certainement chuter le cours de son action dans la mi-adolescence, peut-être plus bas. Ainsi, alors que l’embauche de Dauch donne de l’espoir, les chances de son succès à long terme restent pour le moins incertaines.

Comme mon collègue d’InvestorPlace, Brett Kenwell, l’a déclaré récemment, Workhorse fait face à une « pléthore de concurrence ». J’ai discuté de cette concurrence en janvier, suggérant que les actions de WKHS deviendraient beaucoup plus volatiles en 2021. Malheureusement, je n’avais aucune idée à quel point.

“L’EV600 aura 600 pieds cubes d’espace de chargement et une autonomie de 250 miles, rendant les livraisons du premier kilomètre au dernier kilomètre un jeu d’enfant”, ai-je écrit le 19 janvier à propos de General Motors (NYSE :DG) nouvelle division, BrightDrop.

« Inutile de dire que, sachant ce que nous faisons aujourd’hui à propos de BrightDrop, il est facile de comprendre pourquoi GM a quitté Nikola. Je continue de soutenir que l’argent réel dans le jeu de l’électrification, du moins à court terme, sera pour les véhicules commerciaux plutôt que personnels. »

Mon avis à ce sujet tient. L’argent réel dans les 24 à 36 prochains mois reste dans l’espace commercial. Le stock de GM est en hausse de 19% depuis le début de l’année, malgré la pénurie de puces, ce qui est considérablement mieux que la baisse de 52% de Workhorse.

L’investisseur averse au risque devrait continuer à jouer l’électrification des flottes commerciales à travers des sociétés comme GM.

D’une part, les chances sont contre lui. D’un autre côté, je serais beaucoup plus inquiet si Workhorse n’était qu’une autre startup de véhicules électriques. Comme Dauch l’a dit lors de la conférence téléphonique, il dispose de données en temps réel sur ses véhicules fonctionnant dans le monde réel.

Cela devrait compter pour quelque chose.

Le résultat sur WKHS Stock

Dans le cadre du contrat de travail de Rick Dauch avec Workhorse, la prime à la signature du PDG comprenait 500 000 actions restreintes et 3 millions de dollars d’options d’achat d’actions qui seront acquises sur trois ans.

De plus, dans le cadre de son plan d’intéressement à long terme, Dauch s’est vu attribuer 250 000 actions gratuites pour 2021, acquises tous les six mois sur trois ans, et 250 000 actions gratuites sur la base d’indicateurs de performance qui seront déterminés par le comité de rémunération du conseil et Dauch d’ici le début. de novembre.

Le PDG sera admissible à un maximum de 5 millions de dollars en attributions d’actions et en options d’achat d’actions chaque année suivante. Ainsi, de manière prudente, un travail bien fait par Dauch pourrait valoir jusqu’à 100 millions de dollars ou plus sur toute la ligne. C’est suffisamment incitatif pour vouloir faire de Workhorse un succès.

Le fera-t-il ? Ce n’est pas à moi de le dire.

Ce que je sais, c’est que le conseil a planté son drapeau avec Rick Dauch. C’est à lui de gagner ou de perdre. À ce stade, je mettrais les chances à 50/50, ce qui est bien mieux qu’avant son embauche.

J’aime beaucoup le mouvement, mais c’est peut-être trop peu trop tard. J’espère que non, car j’ai pris un coup de coeur pour cette entreprise.

