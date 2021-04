Stock WKHS: Soyez un cheval intelligent, pas un bourreau de travail

De temps en temps, j’aime jeter des analogies folles loin du champ gauche pour aider les gens à comprendre pourquoi une société cotée en bourse réagit d’une certaine manière. Concernant l’entreprise de véhicules électriques Bourreau de travail (NASDAQ:WKHS), vous pouvez vous connecter à la populaire série de télé-réalité Impractical Jokers pour aider à dissiper la confusion dans le stock de WKHS.

Si vous ne le savez pas, la prémisse de Impractical Jokers est que quatre amis adultes de longue date se défient mutuellement pour s’engager dans des interactions socialement délicates avec des personnes sans méfiance. Celui qui perd la série de défis finit par devoir interpréter une scène humiliante, encore une fois devant un public sans méfiance.

L’un des plus drôles de ces soi-disant punitions était l’âme malchanceuse Q. Il, tout en étant présenté comme un avocat pro-femme, a dû dire des choses ridicules qui contredisaient sa position. La ligne la plus scandaleuse qu’il a livrée était que, tout en soutenant l’idée d’une mécanique non sexiste, il souhaitait également que sa voiture fonctionne bien.

Ce qui a fait la blague, c’est que Q ne croyait à aucune des absurdités qu’il avait à dire. Mais cela soulève un point léger mais pertinent sur le stock de WKHS: voulez-vous une flotte électrique ou voulez-vous votre courrier?

Vous voyez, contrairement à l’égalité des droits et de la dignité entre les femmes et les hommes que toutes les sociétés devraient viser, des différences claires existent entre le transport électrique, basé sur le moteur à combustion interne. Historiquement, les deux remontent à des siècles – Ferdinand Porsche en 1898 a commencé son voyage en véhicule avec un moteur électrique. Mais la puissance de combustion a des antécédents beaucoup plus robustes et éprouvés.

Et c’est l’accord avec les actions de WKHS et les gens qui espèrent que Workhorse s’emparera d’une part du gâteau des contrats du service postal américain. Ce ne sera probablement pas le cas.

L’action WKHS n’a pas le meilleur argument

Je ne sais pas si les exhortations à ne pas tirer sur le messager seront utiles à notre époque, mais j’espère que vous ne me tirerez pas pour avoir soulevé la question. Juste avant que l’USPS n’annonce que Oshkosh (NYSE:OSK) – qui, pour une divulgation complète, s’est associée à Gué (NYSE:F), un stock que je possède – remplacera la flotte vieillissante des facteurs du service postal, j’ai prévenu que Workhorse n’était pas un shoo-in.

Pour être juste envers moi-même, j’ai également dit exactement la même chose en janvier de cette année. Pour résumer mes réserves concernant l’achat d’actions WKHS pour l’accord USPS, j’ai noté ce qui suit:

Les performances des VE peuvent se dégrader dans certaines conditions météorologiques Les VE sont essentiellement des batteries EV dépendant du réseau dont le prix diminue constamment, ce qui pose des problèmes de coût d’opportunité

Bien sûr, ce n’était pas l’idée populaire à l’époque et devinez quoi? Ce n’est toujours pas populaire! Les démocrates de la Chambre se disputent la façon dont une plate-forme de moteurs à combustion s’aligne sur les efforts de l’administration Biden pour électrifier la flotte. En outre, certains ont signalé des transactions boursières inhabituelles avant l’annonce de l’USPS.

Voici l’affaire. Même s’il y a beaucoup de BS en cours avec le contrat – nous parlons du gouvernement, n’est-ce pas? – la question fondamentale n’est pas tant celle des émissions que celle des fonctions.

Voulez-vous une flotte électrique ou voulez-vous votre courrier?

Je vais vous dire une autre raison pour laquelle Oshkosh a remporté le contrat USPS et pourquoi l’action WKHS est un pari risqué à ce stade – il suffit de regarder le site Web d’Oshkosh. C’est le argumentaire marketing le plus simple au monde. Les soldats font confiance à nos transporteurs. Vous pouvez également.

Pensez à tous les endroits où les véhicules d’Oskhosh sont passés, où l’échec de la fabrication signifie des vies perdues et la disgrâce nationale. Il y a une raison pour laquelle il a remporté le contrat USPS – c’est un constructeur éprouvé même s’il est un peu plus sale.

Soyez intelligent avec Workhorse

Comme mon collègue d’InvestorPlace Faisal Humayun l’a souligné, la tentative d’engendrer de courtes pressions sur des actions présentant un intérêt baissier significatif est devenue un sport de contact populaire. En effet, le drame a eu des conséquences réelles pour les hedge funds à court terme.

Effectivement, les ours ont faim de stock WKHS, qui pourrait tout aussi facilement se transformer en repas pour les taureaux grâce à une activité d’achat coordonnée. Pourtant, Humayun reconnaît qu’il s’agit d’un argument risqué en raison de la concurrence croissante dans l’industrie des parcs de véhicules électriques commerciaux.

De plus, vous ne pouvez pas vraiment supposer ce que feront les traders sur les réseaux sociaux. Tenter de rassembler les troupes suscite souvent la dérision.

À mon avis, notre propre Chris Lau a la version la plus équilibrée. Si vous souhaitez échanger des actions WKHS, faites-le en fonction du sentiment technique, et non des chances que Workhorse remporte une partie du contrat USPS. Vous serez mieux informé et, finalement, beaucoup plus heureux.

A la date de publication, Josh Enomoto détenait une position longue sur l’action F.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.