Stock WMT: Walmart prend un virage pour le pire

Il est temps de regarder de près Walmart (NYSE:WMT) Stock. Le plus grand détaillant au monde fait beaucoup de choses correctement et réalise des ventes annuelles de plus de 500 milliards de dollars.

Mais il y a aussi des signaux d’alarme importants pour Walmart en ce moment. Ils suggèrent que pour un retour à court terme, Walmart n’est pas le meilleur endroit pour placer votre argent.

J’avoue que les temps changent rapidement pour Walmart. Il y a moins de deux mois, l’action WMT avait une cote «B» dans mon Portfolio Grader, et je conseillais aux lecteurs qu’ils peuvent «bien dormir la nuit» avec Walmart.

J’ai également ajouté Walmart à ma liste d’actions de vente au détail chaudes et à ma liste d’actions à méga capitalisation avec des bases solides.

Mais investir peut être une entreprise inconstante. C’est pourquoi il est important de revoir votre portefeuille et de faire des ajustements si nécessaire, pour vous assurer que vous disposez des meilleures actions de croissance disponibles pour aider votre portefeuille. C’est aussi pourquoi des outils comme mon Portfolio Grader sont si essentiels aux investisseurs pour vous aider à évaluer les actions.

Après une année de haut niveau avec les notes globales «A» et «B», le stock de Walmart est tombé jusqu’au fond. Il a maintenant une note «D» dans Portfolio Grader, avec des notes presque défaillantes dans la croissance de la marge d’exploitation, la croissance des bénéfices, la dynamique des bénéfices et les flux de trésorerie. De plus, il a une recommandation de vente.

Voyons ce qui se passe avec Walmart.

Un titre sous-performant

Jusqu’à présent cette année, Walmart est en baisse de 1,5%, loin derrière le reste du marché. le Moyenne industrielle Dow Jones montre un gain de 11,5% en 2021, et le S&P 500 est en hausse de 11,6%.

Même comparé à ses plus grands concurrents, Walmart a été une déception. Cible (NYSE:TGT) est en forte hausse de 19,6% en 2021. Et Amazon (NASDAQ:AMZN), qui est probablement le plus gros concurrent de Walmart dans le commerce de détail et le commerce électronique, est en hausse de 4% cette année.

Les revenus ont également été une déception. En mars, Walmart a publié des résultats fiscaux du quatrième trimestre qui n’ont pas répondu aux attentes de Wall Street. Walmart a déclaré avoir enregistré une perte de 2,09 milliards de dollars, contre un bénéfice de 4,14 milliards de dollars au même trimestre il y a un an.

La perte de 74 cents par action au cours du trimestre se terminant le 31 janvier était également bien pire que le bénéfice par action (BPA) de 1,45 $ par action il y a un an.

Walmart a imputé les pertes à ses opérations au Royaume-Uni et au Japon, qui, selon lui, ont réduit le bénéfice de 2,66 $ par action. En excluant ces pertes, la société aurait gagné 1,39 $ par action. C’est mieux, mais même cela est en deçà des attentes des analystes de gains de BPA de 1,51 $.

Pendant ce temps, l’entreprise augmente considérablement ses dépenses. Il prévoit faire environ 14 milliards de dollars en immobilisations cette année, ce qui ferait passer de 10 à 11 milliards de dollars. Le directeur financier Brett Biggs a déclaré que la société investissait dans l’amélioration et l’automatisation de la chaîne d’approvisionnement. De plus, il tente d’améliorer l’expérience client.

Walmart augmente également les salaires des employés américains à plus de 15 $ l’heure.

Comment Walmart remplace-t-il les dépenses en cas de pandémie?

L’un des plus grands défis pour Walmart en 2021 est d’essayer de maintenir sa part de marché alors que les vaccins Covid-19 sont déployés et qu’un certain niveau de normalité revient aux États-Unis.

Walmart a énormément profité des dépenses de l’époque de la pandémie, car les gens se sont approvisionnés en produits de nettoyage et en produits d’épicerie pendant qu’ils restaient à la maison.

Maintenant que les voyages aux États-Unis commencent à augmenter et que les travailleurs commencent à retourner dans leurs bureaux, Walmart doit trouver un moyen d’empêcher les acheteurs de continuer à dépenser dans leurs magasins, en personne ou via des canaux de commerce électronique.

Walmart a déjà reconnu qu’il s’attend à une baisse des ventes cette année, et que cette seule admission a contribué à la faible performance des actions de la société.

Une avenue possible est son service d’abonnement Walmart + lancé à l’automne. La direction est optimiste que le service, qui coûte 12,95 $ par mois ou 98 $ par an, fournira une source de revenus cohérente pour le stock WMT.

The Bottom Line for WMT Stock

Walmart a été un gagnant constant, et l’action a bien fonctionné en 2020, même pendant la pandémie de Covid-19. Mais maintenant, ce sera un défi pour Walmart de continuer à maintenir ses gains dans l’économie post-pandémique.

J’apprécie que la direction de Walmart investisse dans une perspective d’avenir et que ces investissements pourraient très bien porter leurs fruits à long terme.

Mais si vous recherchez un coup de pouce à court terme pour votre portefeuille, Walmart n’est pas le titre qu’il vous faut pour le moment.

