Stock WWE: les Redditors cherchent à critiquer les vendeurs à découvert avec de nouveaux paris sur la WWE

Divertissement de lutte mondiale (NYSE :WWE) le stock fait trembler le sol, et non, ce n’est pas l’énergie sismique résiduelle du corps de Hulk Hogan claquant Andre le Géant il y a des années. La nouvelle d’aujourd’hui est que la société de divertissement prend enfin la route avec les fans pour la première fois depuis plus d’un an. Et avec les niveaux élevés d’intérêt à court terme pour les actions de la WWE, il est tout à fait naturel que les Redditors allument la machine à compression courte.

La World Wrestling Entertainment a été battue l’année dernière par la pandémie de Covid-19. Comme tous les événements de spectateurs, les commandes de séjour à domicile et les annulations de spectacles ont entravé la capacité de la WWE à réaliser ses bénéfices habituels. Le chiffre d’affaires du premier trimestre a baissé de 9 % par rapport à l’année dernière.

La société s’est contentée de ce qu’elle avait, en proposant des spectacles socialement distanciés avec des spectateurs numériques. Cependant, avril a marqué un retour en forme impressionnant juste avant l’annonce des résultats du premier trimestre ; Le premier événement payant de la WWE en plus d’un an, WrestleMania, s’est vendu à guichets fermés les deux soirs de suite. L’événement, qui a vendu plus de 50 000 billets, s’est déroulé sur deux nuits au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride.

Le succès de l’événement montre que la WWE ne déconne pas alors que les restrictions de Covid-19 continuent de s’assouplir. La WWE met la pédale au métal maintenant, avec une tournée dans 25 villes à venir, ainsi qu’un énorme événement SuperSlam à Las Vegas en août.

Stock de la WWE à la hausse avec le retour à la normale

Même avec les deux nuits à guichets fermés de la WWE, sa tournée estivale et son événement à la carte très attendu en août, il semble que Wall Street ne soit pas aussi optimiste en matière de lutte professionnelle. Environ 23% du flottant de la société est court.

Naturellement, r/WallStreetBets entre en scène et cherche à nouveau à supplexer les hedge funds. Les mentions des actions de la WWE se multiplient sur le subreddit, augmentant de plus de 5 000% au cours des dernières 24 heures. Et il semble que les investisseurs de détail mettent leur argent là où ils disent, car les volumes d’échanges montent en flèche. Plus de 5 millions d’actions de la WWE s’échangent aujourd’hui contre 768 000 en moyenne quotidienne.

Les efforts de r/WSB semblent à nouveau porter leurs fruits. L’action de la WWE augmente de 11,5%, à 64,33 $.

