Stock XELA : pourquoi le jeu à compression courte Exela Technologies monte en flèche aujourd’hui

Dans le monde des actions technologiques, Exela Technologies (NASDAQ :XELA) est devenu un ticket chaud ces derniers jours. En effet, les investisseurs de croissance se sont tournés vers les actions XELA pour un certain nombre de raisons. Et le mouvement d’aujourd’hui supérieur de plus de 20% dans l’action XELA est révélateur d’une forte demande des investisseurs.

Source : Shutterstock

En tant qu’entreprise fournissant des services de traitement des transactions, des informations d’entreprise et de gestion de documents, ainsi que d’autres services de processus commerciaux numériques à l’échelle mondiale, l’activité d’Exela est particulièrement appréciée des investisseurs en croissance. Cependant, il semble que d’autres facteurs aient joué récemment avec le stock de XELA. Ces catalyseurs ont fait monter le stock de XELA sur une ascension rapide. En fait, l’action XELA a environ triplé par rapport aux plus bas de juin au moment de la rédaction.

L’un des principaux catalyseurs de cette récente course a été l’intérêt démesuré des investisseurs particuliers pour ce titre. En effet, Exela est un candidat commercial à court terme qui est devenu un favori parmi les investisseurs de Reddit. Le taux d’intérêt à court terme de la société de 28 % est élevé. De plus, avec un taux de frais d’emprunt à découvert de 66 %, cela coûte beaucoup d’argent aux vendeurs à découvert de parier contre les actions XELA. Pour les investisseurs de détail, les pertes des vendeurs à découvert sont (espérons-le) leurs gains.

Plongeons-nous dans quelques-uns des catalyseurs que les investisseurs particuliers examinent actuellement avec Exela.

L’action XELA s’envole grâce à deux annonces clés

Exela a annoncé aujourd’hui que la société étendait son automatisation basée sur l’IA via sa plate-forme d’automatisation des processus robotiques. Selon l’entreprise, “cette solution d’automatisation de pointe est déployée dans les secteurs de la santé et public et conforte Exela parmi les leaders du secteur”.

En effet, toute sorte d’avantage technologique évolutif est susceptible d’être considérée favorablement par les investisseurs. C’est le cas de cette annonce. La plate-forme intelligente de traitement de documents de la société exploite les technologies d’apprentissage automatique et d’IA. Ce sont des moteurs clés que les investisseurs de croissance à long terme recherchent dans les actions à petite capitalisation. Et si Exela mettait parfaitement en œuvre sa stratégie de croissance, cette plate-forme élargie pourrait offrir de gros avantages à long terme.

De plus, Exela a annoncé la semaine dernière que la situation de trésorerie de la société s’était beaucoup renforcée. La société note que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie ont été portés à plus de 205 millions de dollars. Pour une entreprise avec une capitalisation boursière d’environ 210 millions de dollars au moment de la rédaction, les investisseurs obtiennent des actions pour environ la trésorerie brute de l’entreprise. C’est pas mal.

Exela a également commenté son chemin vers le désendettement. À la suite d’un programme d’actions sur le marché lancé cette année, Exela prévoit de réduire considérablement sa dette à court terme. Ce désendettement devrait réduire les charges d’intérêts annuelles de l’entreprise de 25 millions de dollars, offrant de meilleures opportunités de croissance à long terme. Pour les investisseurs en actions XELA, c’est certainement de la musique pour les oreilles.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.