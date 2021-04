Stock XOM: malgré le rallye dans Exxon Mobil Stock, continuez à l’éviter

L’espace énergétique a pris un coup l’an dernier et Exxon Mobil (NYSE:XOM) ne faisait pas exception. L’action XOM a chuté de 57,8% de son sommet de 2020 à son plus bas, soulignant à quel point l’industrie a mal fait l’année dernière.

Alors que de nombreuses industries et actions ont retrouvé de nouveaux sommets, l’énergie est clairement à la traîne. C’était le secteur le moins performant l’an dernier, et si le récent rebond des prix du pétrole a contribué à une reprise de ces actions, il est loin d’être florissant.

Par exemple, l’action XOM est en hausse de 78% par rapport à son plus bas de mars 2020. Cependant, il est toujours en dessous de son sommet de 2020. Cela souligne à quel point l’espace énergétique, tout en faisant mieux, ne prospère pas.

Nous voulons des Thrivers, pas seulement des survivants

C’est formidable qu’Exxon Mobil ait survécu. Cependant, il est clair que ce n’est pas encore florissant.

Le nouveau coronavirus a porté un coup fatal à de nombreuses industries à travers le monde. Il faudra probablement des années pour que ces industries reviennent en force. Il suffit de regarder 2021.

Nous sommes déjà dans le deuxième trimestre de l’année et les voyages, la conduite et l’espace énergétique ne sont toujours pas revenus aux niveaux d’avant le coronavirus. Je ne dis pas qu’ils devraient nécessairement l’être, mais je signale simplement qu’ils ne se sont pas complètement rétablis.

Alors que les États-Unis mènent une formidable charge dans leurs efforts de vaccination, le reste du monde attend toujours sa chance de vacciner ses masses. Alors qu’une reprise aux États-Unis est de bon augure pour beaucoup, Exxon Mobil a vraiment besoin d’une reprise mondiale pour que son activité redevienne florissante.

C’est là que le stock XOM devient un point d’arrêt en ce qui concerne l’investissement. Oui, sa survie a été impressionnante et la direction a assez bien traversé la crise. Mais contrairement à la vidéo en continu, aux semi-conducteurs ou à un certain nombre d’autres industries qui s’accélèrent en raison de la pandémie, les sociétés d’énergie se concentrent toujours sur la survie.

Par exemple, Exxon Mobil devrait connaître une croissance de ses revenus de 34% en 2021. Cependant, c’est toujours environ 5% de moins que son total de ventes en 2019. D’autres attentes du consensus appellent à une croissance de seulement 8% en 2022.

Enfin, Exxon Mobil est centré sur les combustibles fossiles, une source d’énergie dont le monde tente clairement de s’éloigner. Bien qu’Exxon jouera probablement un rôle dans la transition vers les énergies renouvelables – bien qu’à contrecœur – je ne peux m’empêcher de penser que ce vieux dinosaure n’est pas positionné pour le type de croissance que nous recherchons dans nos investissements.

L’action XOM ne ment pas

Les arguments ci-dessus sont drapés dans des observations du monde réel, mais cela les rend vulnérables à un bon débat à l’ancienne.

Dans mon esprit, je n’aime pas le cas d’investissement pour l’action XOM. En effet, l’espace énergétique est toujours en difficulté, la reprise mondiale prendra du temps, la croissance des revenus continue de ralentir et le passage séculaire vers les énergies renouvelables sera un négatif pour Exxon.

Cependant, les taureaux pourraient affirmer exactement le contraire. L’économie américaine devrait se redresser plus rapidement que prévu, puis l’économie mondiale rebondira ensuite. Ils pourraient également faire valoir que la croissance des revenus est forte et que les énergies renouvelables seront une opportunité et non un obstacle pour Exxon.

Bien – tout cela est juste, et les taureaux ont leur cas aussi. Mais voici la chose: Price ne ment pas.

En fin de compte, le prix est ce qui paie. Nous gagnons et perdons notre argent sur le marché boursier en fonction de la façon dont nos actions se négocient.

Même avant le coronavirus, le stock XOM fonctionnait mal. Au plus haut de 2020, l’action était au même prix qu’en août 2006. Ce n’est pas une faute de frappe d’ailleurs. En excluant le dividende, les actions n’avaient rien rapporté sur une période de 15 ans – et c’était au plus haut de l’année dernière! De toute évidence, la récente sous-performance a aggravé cette observation.

Ainsi, même si un rebond plus important en 2021 est peut-être en cours, nous ne recherchons pas des jeux de reprise sur un ou deux ans. Au lieu de cela, l’objectif est de trouver des valeurs de croissance qui suivent des tendances séculaires à long terme.

Le pétrole n’est pas vraiment une histoire de croissance séculaire. Blâmez-le sur la production américaine, blâmez-le sur l’évolution vers les énergies renouvelables – blâmez-le sur ce que vous voulez.

Mais c’est pourquoi nous évitons le stock XOM.

À la date de publication, ni Matt McCall ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’occupaient (directement ou indirectement) des positions sur les titres mentionnés dans cet article.

