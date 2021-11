Stock XPEV : 7 choses que nous savons sur le lancement prochain du nouveau SUV Xpeng

La course des véhicules électriques (VE) s’est poursuivie cette semaine avec quelques virages passionnants. D’une part, nous avons récemment assisté aux débuts historiques de Rivien (NASDAQ :RIVN), l’offre publique initiale (IPO) la plus chaude de l’année. Cependant, un autre innovateur en matière de VE est sur le point de lancer un produit très attendu qui attire à la fois les investisseurs et les consommateurs. Xpeng (NYSE :XPEV) – un fabricant de véhicules électriques basé en Chine – est sur le point de lancer son dernier SUV, le suivi de ses modèles à succès G3 et G3i. Jusqu’à présent, l’action XPEV réagit bien aux nouvelles.

Le marché chinois des véhicules électriques est en pleine expansion. Cependant, alors qu’il peut y avoir du monde, le teasing de ce nouveau véhicule n’a profité qu’à l’entreprise et à ses actions. L’action XPEV a commencé aujourd’hui par une hausse et, malgré une brève baisse, elle a augmenté d’environ 1% au moment d’écrire ces lignes. À l’heure actuelle, ces gains le placent à environ 4 % dans le vert pour la semaine et en hausse de plus de 28 % pour le mois.

À quoi d’autre les investisseurs devraient-ils penser alors que le prochain véhicule Xpeng se prépare à décoller ? Discutons.

Ce que le SUV Xpeng signifie pour le stock XPEV

Le nouveau modèle de SUV de Xpeng fera ses débuts le 19 novembre au salon chinois Auto Guangshou, un événement international auquel participeront des membres des communautés financière et médiatique. Selon un communiqué publié par la société, le salon de l’auto comprendra une conférence de presse en direct avec le cofondateur et président de Xpeng, Henry Xia. S’il n’y a pas autant de SUV électriques que de berlines sur le marché, la concurrence s’intensifie. Les deux principaux concurrents de Xpeng — Nio (NYSE :NIO) et Li Auto (NASDAQ :LI) — ont tous deux produit leurs propres modèles. L’année prochaine verra également la sortie du modèle X 2022, un ajout très attendu à la Tesla (NASDAQ :TSLA) famille. Il a été prédit que le stock NIO décollera bientôt, bien que le stock XPEV ait également connu une très bonne année. Les rumeurs suggèrent que le nouveau modèle Xpeng portera le nom G7 ou G9. Le jour de l’ouverture du salon apportera la réponse finale de l’entreprise. Les médias locaux ont rapporté que Xpeng a utilisé le même modèle que celui utilisé pour sa berline intermédiaire P7 dans la conception du prochain SUV. Le véhicule électrique comprendra le système avancé d’aide à la conduite XPILOT 4.0. Il comprendra également des dispositifs lidar, une suspension pneumatique et un châssis intelligent. Les dimensions du modèle imiteront également le P7. La longueur de l’empattement du véhicule sera comprise entre 2 800 mm et 3 100 mm, mesures prises en charge par la plate-forme susmentionnée. Des rapports ont indiqué que la fourchette de prix du véhicule serait comprise entre celle du P7 ordinaire et l’édition limitée P7 Wing, plus chère.

