Stock XPEV : le marché chinois des véhicules électriques est en plein essor et Xpeng est prêt à rouler

Curieusement, le constructeur chinois de véhicules électriques (VE) Xpeng (NYSE :XPEV) semble souvent être exclu de la conversation à Wall Street. Il devrait vraiment y avoir plus de buzz – et des prix plus élevés – en ce qui concerne les actions XPEV.

Cela pourrait être dû à la réticence de certaines personnes à investir dans des actions chinoises. Peut-être qu’ils sont préoccupés par le potentiel de réglementations strictes imposées par le gouvernement.

Parfois, la meilleure façon d’apaiser les craintes des sceptiques est de leur montrer les faits et les données concrètes. D’une part, la Chine est exceptionnellement adaptée aux véhicules électriques et le marché est prêt à être pénétré par une entreprise ambitieuse comme Xpeng.

En outre, Xpeng dispose des statistiques fiscales et des numéros de livraison pour étayer la thèse du taureau. Alors, ne soyez pas surpris si ce concurrent de l’industrie des véhicules électriques passe à la vitesse supérieure et récompense les actionnaires fidèles avec des rendements démesurés en 2022.

Un examen plus approfondi de l’action XPEV

En 2021, le niveau de résistance clair pour le stock XPEV était de 55 $. Pour les traders à court terme, ce serait un bon endroit pour envisager de prendre des bénéfices. D’un autre côté, si vous croyez à l’histoire de la croissance de Xpeng, vous pourriez alors adopter une approche d’achat et de conservation à long terme. Dans ce cas, vous pouvez cibler des cours d’actions beaucoup plus élevés, comme 80 $ et même 100 $.

Le plus bas sur 52 semaines pour l’action XPEV est de 22,73 $, mais vous pourriez attendre une éternité si vous cherchez à acheter à ce prix. Au lieu de cela, envisagez quelque chose de plus réaliste, comme 35 $. L’action a rebondi de 35 $ à plusieurs reprises, il semble donc y avoir un certain soutien à ce niveau.

Quels que soient votre calendrier et votre stratégie globale, n’oubliez pas que Xpeng est une entreprise relativement petite et constitue donc un investissement spéculatif. Par conséquent, veuillez maintenir des tailles de position modérées à tout moment.

Voir une explosion

Si vous hésitez encore à vous impliquer dans le marché en plein essor des véhicules électriques en Chine, vous voudrez peut-être écouter les paroles de Brian Gu, président et vice-président de XPeng.

Il a certainement une vue rapprochée de ce marché, jour après jour. « Cette année, nous avons certainement assisté à une explosion de la pénétration des véhicules électriques », a récemment déclaré Gu.

Gu a poursuivi en quantifiant cette explosion/pénétration : « Alors disons qu’il y a un an, c’est une pénétration d’environ 5 %. Et dernièrement, [that] chiffre… est proche de 19%. C’est une augmentation spectaculaire sur une période de 15 à 18 mois probablement.

Voici quelques faits et chiffres supplémentaires. En novembre, les consommateurs chinois ont acheté 339 000 véhicules à énergie nouvelle, y compris des voitures particulières électriques à batterie et hybrides rechargeables.

C’est une augmentation de 16,8 % d’un mois à l’autre. De plus, entre janvier et novembre de cette année, près de 3 millions de voitures électriques ont été vendues en Chine.

De plus, l’adoption des véhicules électriques en Chine a augmenté de 177,6 % au cours de cette période, en glissement annuel.

Fournir les données

C’était comme un coup de poing : d’abord, Xpeng a publié ses résultats financiers non audités du troisième trimestre 2021, suivis des résultats de livraison de véhicules éliminatoires pour novembre.

Clairement, Xpeng était sur la bonne voie au troisième trimestre 2021, financièrement parlant :

25 666 livraisons de véhicules, en hausse de 199,2% en glissement annuel Chiffre d’affaires trimestriel total de 5 719,9 millions de RMB, en hausse de 187,4% en glissement annuel Marge brute trimestrielle impressionnante de 14,4%

Les augmentations de pourcentage à trois chiffres se sont poursuivies avec les données de livraison de Xpeng en novembre :

15 613 véhicules livrés, en hausse de 270 % sur un an

Mettons cela en perspective. Peut-être que 121 953 ne ressemblent pas à de nombreuses livraisons de véhicules pour une entreprise, mais Xpeng en est encore à ses débuts en tant qu’entreprise.

En d’autres termes, il y a beaucoup plus de place pour l’expansion et l’amélioration en 2022.

La ligne de fond

Comme Gu l’a souligné, l’industrie chinoise des véhicules électriques se développe rapidement. Nous avons fourni de nombreux points de données aujourd’hui pour étayer cette thèse.

Néanmoins, on a l’impression que Xpeng n’attire tout simplement pas assez d’attention à Wall Street.

Il est maintenant temps pour les investisseurs entreprenants d’ouvrir leur esprit à la croissance explosive du secteur des véhicules électriques en Chine – et aux actions XPEV comme une opportunité pour les commerçants avant-gardistes.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.